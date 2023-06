Plus sages que nous

Dès l’âge de 12 ans, j’ai pressenti que mes grandes soeurs, plus expérimentées, pourraient paver la voie, me servir de phare sur le long fleuve houleux de l’existence. Et encore aujourd’hui, je cherche leur lumière diffuse, sachant que la vie intérieure compense beaucoup de pertes et de deuils, que les « partys » ne m’intéressent plus, que les feux de la Saint-Jean ne sont pas toujours des feux de joie, que les drames s’estompent avec les rides, que personne ne me sauvera. Merci Loulou « l’amour crisse » pour celle-là.

Mes mentores sont toujours importantes et j’en découvre parfois dans les livres, les documentaires ou les balados. Celui de la comédienne Julia Louis-Dreyfus — Elaine dans la série iconique Seinfeld — m’a instantanément accrochée.

Il s’intitule Wiser Than Me — « Plus sage que moi » —, et ces rencontres entre Julia (62 ans) et des femmes telles que la comédienne Jane Fonda (85), l’écrivaine Isabel Allende (80) ou la chroniqueuse culinaire Ruth Reichl (75) me comblent de joie. Julia entre en conversation avec ses invitées et le mot « fucking » fait régulièrement surface entre rires, larmes et confidences.

Je me suis rarement sentie aussi émue par un balado, ayant l’impression d’écouter une mouture féministe de L’autre midi à la table d’à côté. Je m’esclaffe en pleine rue, mes écouteurs aux oreilles. Julia s’adresse aussi à nous ou appelle sa mère pour lui raconter ses discussions. C’est complice, sans maquillage, franc, libre et chaleureux. La sororité est un baume pour nous toutes et les leçons sont à prendre, à laisser ou à adapter, comme les recettes. Et je persiste : les gens deviennent plus intéressants après 80 ans. Parfois plus tard… une fois l’ego varlopé.

En fin de compte, ces femmes ne nous abreuvent pas de leur vanité spirituelle (il y a des gourous sur Instagram pour ça), elles se racontent et partagent avec nous ce que la vie leur a appris, en toute simplicité, nous confient leurs affranchissements nombreux sans en faire des vérités universelles. « Une émission où je reçois les enseignements de femmes plus sages que moi », résume Julia. Et nous en profitons avec elle.

Personne ne dit aux océans ou aux arbres ou aux montagnes qu’ils sont trop vieux. On dit qu’ils ont du pouvoir, qu’ils sont enracinés, combien ils sont impressionnants. Imaginez si nous pensions la même chose de nous-mêmes lorsque nous vieillissons.

Le troisième acte

Admirer Jane Fonda n’exige pas d’effort particulier et la retrouver dans ce balado permet de sonder le creuset qui vient avec le troisième acte de sa vie, celui qui commence à 60 ans. « On connaît l’importance du dernier acte au théâtre. C’est le dernier acte, de 60 à 90, qui donne un sens aux deux premiers. C’est l’héritage que tu laisses derrière », raconte celle qui regrette aujourd’hui d’avoir succombé à la mode de la chirurgie esthétique.

À 59 ans, l’actrice et militante a fait un bilan de vie, revisitant son parcours comme une biographe. « J’ai passé un an à faire cette recherche. Les psychologues le recommandent aux gens déprimés. J’ai découvert que j’avais été brave. » L’actrice Katharine Hepburn, décédée à 96 ans, lui avait dit durant le tournage d’On Golden Pond : « Fais face à tes peurs, ne deviens jamais molle. »

Fonda affirme qu’elle retrouve à 85 ans la jeune fille qu’elle était, celle qu’elle voulait être et non celle que les autres ont voulu qu’elle soit. La mort ne lui fait pas peur ; elle l’anticipe comme une nouvelle aventure, sans rien précipiter. Mariée trois fois, elle a mis un terme aux relations amoureuses et constate que tout ce que nous sommes dépend de la façon dont nous avons été « parentés » ou non… Ce qui donne l’occasion à Julia de parler de la thérapie qu’elle a entreprise à 60 ans avec sa mère.

Ça fait mal d’être en vie et obsolète

« La vie nous modèle », constate l’écrivaine chilienne Isabel Allende dans un autre épisode. « Je ne suis pas la même à 80 ans que je l’étais à 35. On change plusieurs fois dans sa vie. » La grande libération d’Allende, qui a commencé à écrire des romans à 40 ans — 28 bouquins depuis —, c’est de ne plus avoir besoin de plaire, sauf à ceux qu’elle aime. Elle a subi tous les tests, le mariage, la maternité, le travail. Aujourd’hui, même remariée il y a trois ans, « le seul test qui me reste, c’est celui du grand âge, de la dépendance ». Cette femme qui a perdu sa fille de 29 ans en 1992 constate que la plupart des choses, « on ne peut les expliquer ni les contrôler ». Elle ne croit pas en Dieu, mais en la justice immanente, si. « Je fais attention pour ne pas blesser les gens », ajoute sagement l’autrice de La maison aux esprits. Allende s’intéresse également aux signes, aux synchronicités, à « la dimension mystérieuse de l’univers », et avoue faire l’amour en gobant des bleuets au chocolat… à la marijuana.

Aimer, donner, aimer

La vieillesse se prépare, préviennent Jane Fonda et Isabel Allende. « Une belle vieillesse n’arrivera pas par hasard, souligne Allende. Pourquoi les “bâtards” auraient une belle vieillesse ? Pourquoi serais-tu aimé si tu n’as pas aimé ? Pourquoi s’occuperait-on de toi si tu n’as jamais pris soin de personne ? Si tu n’as jamais donné, n’as jamais été généreux, ça n’arrivera pas. »

– Générosité, donner, ce sont les avenues, hein ? répond Julia.

– Oui. Et ça te rend si heureux. Ça te revient multiplié par 1000, renchérit Isabel.

Généreuse à souhait, mon amie Mimi (84 ans) est toujours présente pour donner un coup de main. Arrière-grand-mère dévoyée et décalée dans « Les Labrèshian » (Je viens vers toi, Noovo), en compagnie de son clan Labrèche, elle avalise les propos d’Allende : « Je ne me suis jamais sentie aussi libre. Et malgré tous les bobos de l’âge, je trouve qu’on gagne davantage à vieillir qu’on y perd. J’apprends encore. » Mariée à 19 ans, mère à 20 ans, Michelle constate qu’elle a voulu plaire : « À 60 ans, j’ai compris qu’il fallait être prête à tout perdre. »

Prendre des risques, encore et toujours, et se résoudre à l’impermanence. C’est le prix à payer pour demeurer vivantes même si on prend parfois ses lubies pour des lanternes.

Pour ma part, je constate qu’on inspire davantage les générations qui suivent par l’exemple que par les mots.

J’ai lu quelque part qu’il n’y a rien de plus révolutionnaire qu’une femme qui ne tente pas de s’expliquer. Et ça, ça résiste à l’épreuve du temps (et même à Andrew Tate).

Adoré le balado Wiser Than Me (merci Marie !). L’épisode avec Ruth Reichl (critique gastronomique et autrice que j’adore), 75 ans, parle de cuisine et de l’amour des aliments. Elle nous encourage à toujours essayer de nouvelles choses pour rester jeunes. Et aussi, sur la perfection : « Tu peux perdre ta vie à essayer d’être parfaite. Aucun article, aucun livre n’est jamais terminé. La perfection n’est pas ton but. » Ça me parle beaucoup, moi qui suis presque toujours insatisfaite de mes textes et de mes livres…

Sur diverses plateformes : bit.ly/3JlkQ9p Aimé Les flamboyantes, de Charlotte Montpezat, qui écrit un manifeste et un essai sur le sort des femmes de plus de 50 ans. L’autrice a vécu la mise au rebut tant sur le plan personnel (le vieux mari qui te quitte pour une jeune, l’air connu, soubresaut prostatique) que sur le plan professionnel. Devenue coach et psychanalyste après un parcours médiatique, elle fait le tour du handicap d’être née femme et vouée à être mise au rencart. « Cette négation de notre identité est non seulement violente, mais dangereuse. Moins les femmes de plus de 50 ans sont montrées, moins elles se sentent montrables. » Même constat pour les femmes de 70 ans et plus. bit.ly/43RzWfk