Présence pétrolière accrue

Il n’est pas facile de sortir le pétrole des pétrolières. Encore moins les pétrolières du pétrole.

Un texte de l’Agence France-Presse (AFP) publié le 14 juin indiquait que Shell avait changé de trajectoire pour viser désormais une production pétrolière « stable » jusqu’en 2030, après avoir dévoilé en 2021 des objectifs de réduction de 1 à 2 % par an.

Le choc énergétique se veut un bon prétexte pour les entreprises du fossile. Du moins, à l’évidence, la guerre en Ukraine a ramené la sûreté de l’approvisionnement en énergie sur le devant de la scène comparativement à l’urgence climatique pour de nombreux gouvernements et compagnies du secteur, peut-on lire.

Expliquant sa décision, le géant pétrolier a souligné que « le rythme de la transition des carburants fossiles vers les énergies à bas carbone dépendait de beaucoup de choses, dont les politiques gouvernementales, le coût du développement des énergies et la demande des consommateurs ».

« Comme d’autres géants des carburants fossiles qui ont également revu à la baisse leurs ambitions, Shell admet maintenant qu’il n’a pas le projet de changer son modèle d’entreprise, incompatible avec les efforts » contre « l’effondrement climatique », a déploré l’ONG les Amis de la Terre.

Du même souffle, il a été rappelé que l’autre « major » britannique, BP, avait aussi annoncé en février, en marge de résultats records, qu’elle comptait doper ses bénéfices d’ici 2030 en investissant davantage à la fois dans les énergies renouvelables, mais aussi dans les hydrocarbures, ralentissant le rythme de sa transition énergétique.

Globalement, la frilosité des entreprises dans leurs engagements, mais surtout dans l’action face aux changements climatiques, est déjà bien documentée. La veille, l’AFP reprenait les observations de Net Zero Tracker mesurant qu’à peine la moitié des grandes entreprises a promis d’effacer son empreinte carbone ces prochaines décennies, mais qu’une poignée d’entre elles a des plans crédibles pour y parvenir.

Sur la liste des 2000 plus grandes entreprises du monde compilée par Forbes Global 2000, 929 entreprises se sont fixé de tels objectifs.Cela correspond à une (faible) augmentation de 15 % sur quinze ans, mais « la plupart des entités qui ont fait des promesses de neutralité carbone ne remplissent pas les critères qualitatifs minimums pour cette neutralité », estime John Lang, coauteur du rapport, interrogé par l’AFP.

L’on retient notamment que seulement 4 % des promesses des entreprises respectent les cinq critères de base formulés dans la campagne mondiale Objectif zéro de l’ONU exigeant que les objectifs de neutralité carbone couvrent tous les gaz à effet de serre (y compris le méthane) sur l’ensemble de la chaîne de valeur des émissions de portée 1, 2 et 3. Sur ce dernier point, à peine un tiers des engagements des entreprises examinées incluait les émissions de portée 3, qui implique d’inclure les émissions indirectes, en amont et en aval de la chaîne de valeur de l’entreprise.

Dans le secteur des énergies fossiles, 75 des 112 plus grands groupes du secteur se sont fixé des objectifs de neutralité carbone, en hausse de 50 % sur un an. Mais la plupart n’incluent pas la « portée 3 », ce qui les « rend largement insignifiants », toujours selon les commentaires de Net Zero Tracker, repris par l’AFP.

Pendant ce temps au Canada

Le Canada est loin de se démarquer. La publication 2023 des perspectives sur 10 ans des sables bitumineux de la firme d’analyse S&P Global Commodity Insights comprend la première révision à la hausse de ses prévisions de croissance des sables bitumineux depuis plus d’une demi-décennie, souligne-t-elle. La production canadienne de sables bitumineux devrait atteindre 3,7 millions de barils par jour d’ici 2030, soit un demi-million de barils par jour de plus qu’aujourd’hui, et une augmentation de 140 000 en 2030 par rapport aux prévisions de l’an dernier.

« Les dépenses en capital en 2022 ont atteint leur plus haut niveau depuis 2015 et pourraient encore augmenter en 2023 », précise-t-elle, l’essentiel des perspectives de croissance de la production venant de l’optimisation. « Les optimisations de sortie sont un phénomène relativement nouveau et comprennent, comme son nom l’indique, la sortie des zones opérationnelles existantes vers de nouvelles terres adjacentes de haute qualité », explique-t-elle.

D’ailleurs, Oxford Economics prévoyait en mars que les dépenses en capital non résidentiel laissent miroiter une augmentation de 4,3 % cette année, soit 5,2 % dans le secteur privé et 2,7 % dans le secteur public. Ainsi, 14 des 20 sous-secteurs scrutés par Oxford affirment vouloir accroître leurs dépenses en capital cette année. Mais le plus gros des intentions vient de l’exploitation minière, pétrolière et gazière, avec une augmentation attendue de 13,7 %, qui s’ajouterait à celle de 24,3 % observée en 2022 et qui compterait pour environ la moitié de l’augmentation totale prévue cette année dans le privé.

Pour sa part, l’Association canadienne des producteurs pétroliers prévoit une augmentation de 11 % des investissements dans la production de pétrole et de gaz cette année, à 40 milliards, soit 28,5 milliards dans le pétrole et le gaz naturel

conventionnels et 11,5 milliards dans les sables bitumineux.

Selon la firme spécialisée S&P Global, le Canada devrait continuer d’enfiler les nouveaux records de production et d’exportation, avant qu’une « baisse très faible » ne commence à apparaître… au début des années 2030.