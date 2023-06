Les couleurs de la Saint-Jean

Elle a beau s’intituler depuis 1977 fête nationale des Québécois, comment empêcher tout un chacun de l’appeler encore la Saint-Jean ou la Saint-Jean-Baptiste ? La coutume, c’est la coutume. D’ailleurs, l’évocation religieuse s’est perdue au passage. Tant de générations ignorent qu’un petit garçon frisé déguisé en cousin de Jésus, flanqué d’un agneau bien docile, était le clou autrefois des chars allégoriques sous la fanfare. Les défilés modernes sont plus éclatés et plus colorés que ceux d’hier. De quoi rappeler les festivités païennes, honorant la lumière au solstice d’été bien avant que le catholicisme ne les récupère pour son compte.

Belle allégorie pour un peuple, que de célébrer la lumière en même temps que sa fête nationale. Même par années sombres. Car sur les berges du Saint-Laurent, la langue s’étiole. La fierté chancelle. Des voisins se regardent comme chien et chat. Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Les grandes questions existentielles sont lancées à la lune en hululement sonore. On essaie de les assourdir le 24 juin. Si faire se peut…

Depuis 1636, en Nouvelle-France, la tradition des grands feux de joie à la Saint-Jean demeure vivace chez nous. Mais qui a aujourd’hui vraiment envie de regarder les flammes crépiter ? Cette année, au Québec, beau temps, mauvais temps, nul ne peut sortir un briquet pour les allumer. Même les feux d’artifice sont annulés. Les brasiers nous renvoient aux forêts qui brûlent, aux communautés évacuées, aux pompiers étrangers venus prêter main-forte pour éteindre ces incendies historiques, au smog rempli de particules menaçantes. Feux de joie, non. Feux de détresse, plutôt. Et peur de l’avenir qui donne à plusieurs le goût de s’éclater plutôt que de broyer du noir carbonisé.

On fête, on fête, et c’est tant mieux du reste. Bel et bien disparues, les contraintes de la pandémie. Les gens éteignent leurs cellulaires et se regardent les uns les autres. Ils écoutent des chanteurs d’hier lancer des paroles d’espoir dont la portée s’est affaiblie, des raps inspirés ou pas, des vedettes montantes et des orchestres qui font danser. Quelques accords d’un folklore mal aimé au long de l’année ressortent de leur boîte à bois, des tambours autochtones résonnent comme des appels à sauver la nature. C’est par la musique que naissent les grands élans de communion. En 1975, Vigneault avait lancé Gens du pays à la Saint-Jean, futur hymne officieux du Québec. Pour plusieurs, les 23 et 24 juin éveillent des nostalgies des grands spectacles souverainistes de décennies passées.

Non partisane depuis 1977, alors qu’elle fut sacrée fête de tous les Québécois, la Saint-Jean ? Hum ! Elle demeure de facto celle des francophones, avant tout nationalistes. Avec ouverture à d’autres communautés si affinités : Premières Nations et quelques îlots allophones. Les anglophones du territoire, même à travers leurs nouvelles générations souvent bilingues, ne l’ont jamais adoptée ni n’y furent vraiment conviés.

C’est pour imposer ses couleurs que le PQ a reproché au Mouvement national des Québécois, à la roue des célébrations, d’avoir manqué de jugement en embauchant pour l’animation du spectacle du 23 juin sur les plaines d’Abraham Émile Bilodeau. Cet artiste francophone pro-Québec solidaire avait raillé sa formation et attaqué la loi 21 sur la laïcité de l’État, exerçant son droit de parole. Ça joue dur entre les partis, mais il y a moyen d’être souverainiste sans attaquer un adversaire politique ni crier au loup dans la bergerie d’un spectacle où il ne livrera pas de discours. Le PQ, dont on a connu chef plus élégant, boycottera la cérémonie protocolaire. Si l’animateur avait été un des membres actifs de son parti, qui aurait sourcillé ? Nul ne lui demande de partir, mais ça brise le climat. Fête de tous les Québécois ? Pas dans l’esprit.

Ses célébrations au fil de ses cuvées ont toujours eu des contours religieux, identitaires ou politiques francophones. Fait entendu pour la majorité des Québécois, que les cautions de non-partisanerie ne sauraient ébranler. Sa mémoire historique résonne de cris de libération lors de la révolte des patriotes au XIXe siècle. Elle porte des images de l’émeute de 1968 à Montréal contre la présence du premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau parmi les dignitaires face au défilé. Elle parle de soumissions, d’évolutions, de crises, de doutes ou d’espérance comme de persistance des luttes nationales. Enterrer la hache de guerre durant ces 24 heures endiablées n’est pas un projet collectif, il faut croire. Autant l’admettre avec soupir ou pas : la fête nationale demeure une tribune des fractures du Québec. Tous unis, alors qu’on peut s’offrir des chicanes de clochers à la bien nommée Saint-Jean ? C’est beaucoup trop demander à une société déchirée.