L’histoire du Québec, de page en page

Voici la Saint-Jean-Baptiste. Les drapeaux du Québec s’agitent partout. Des déclarations d’amour à la nation sont lancées. Mais je m’étonne souvent, même chez mes compatriotes les plus nationalistes, de découvrir à quel point peu d’entre eux connaissent l’histoire du territoire cher à leur coeur. Lacune entretenue de génération en génération, faute de trajectoire collective toujours glorieuse. Mal nous en prend.

Certes, cette histoire-là fut souvent mal enseignée à l’école. Mais enfin… à pleines librairies et bibliothèques, des ouvrages se consacrent à combler la fâcheuse carence. Lire sur ses origines, pourquoi pas ? Projet de vacances, projet de vie.

Issue de Québec, berceau mémoriel où les pierres se souviennent, je me suis passionnée pour nos trajectoires collectives. Avec elles, j’ai grandi. Les livres m’ont accompagnée dans la promenade identitaire à pleines rues de la capitale, puis à Montréal ou au fil d’incursions régionales, dont maints territoires autochtones. Les yeux ouverts sur les gens et les lieux, mais des écrits pas loin.

Le recueil en deux volumes de l’historien Pierre-Georges Roy, La ville de Québec sous le Régime français, truffé d’anecdotes captivantes, a longtemps fait partie de mes livres de chevet. Publié en 1930 par le Service des archives du gouvernement de la province de Québec, l’ouvrage, en série de chroniques, éclaire le quotidien des nouveaux occupants sur cette terre d’épinettes et d’hivers trop longs.

À la suite des rébellions de 1837-1838, John George Lambton, comte de Durham, dans son célèbre Rapport sur les affaires de l’Amérique du Nord britannique, avait, on le sait, décrit les Canadiens français comme un peuple sans littérature et sans histoire, dont il recommandait l’assimilation.

L’histoire et de la littérature, j’en ai retrouvé des traces en Nouvelle-France en plongeant dans Les relations des Jésuites et les écrits de Marie de l’Incarnation, fondatrice des Ursulines, mystique et femme d’action canonisée en 2014. Lucide, la religieuse voyait autour d’elle plus de Français « s’ensauvager » en adoptant la vie des bois que d’Autochtones s’assimiler malgré les efforts d’évangélisation. Elle abordait les raids des coriaces Iroquois, qui ne se laissaient pas conquérir si facilement, déplorait le commerce d’alcool entre les colons français et les Premiers Peuples, légua des détails précieux sur les premiers temps de la colonie.

Parlant « d’ensauvagement », je recommande chaudement la lecture des mémoires écrits au XVIIe siècle par Pierre-Esprit Radisson sous le titre actuel Les aventures extraordinaires d’un coureur des bois (Éditions Alias). Le courage physique, les talents de polyglotte et l’intrépidité de ce Français d’origine, célèbre trappeur, chasseur, interprète toujours par monts et par vaux avec son beau-frère Médard Chouart Des Groseilliers, ne cesse d’impressionner. Radisson, adopté dans sa jeunesse par les Iroquois — il allait survivre à leur poteau de torture —, était aussi un modèle de félonie. Trompé parfois lui-même, il trahissait tout le monde : Français, Anglais, Autochtones, manipulateur doté de dons hors du commun, membre fondateur de la Compagnie de la Baie d’Hudson, banni de France après être passé chez les Anglais. Un peu de fiction se mêle à ses récits, pas pour la peine. Mais quelle existence trépidante ! Tintin peut aller se rhabiller.

Pour mieux comprendre la période de transition après la Conquête anglaise, Les anciens Canadiens (1863) et Mémoires (1866) de Philippe Aubert de Gaspé, réédités sans cesse, sont une mine pour qui sait lire entre les lignes. Né en 1786, ce seigneur de Saint-Jean-Port-Joli aura été bercé par les histoires de ses tantes sur le Régime français, la bataille des plaines d’Abraham et les soubresauts des changements de règne, avant d’étudier au Petit Séminaire de Québec avec le plus progressiste Louis-Joseph Papineau. L’écrivain était tiraillé entre l’amour pour son peuple — dont il livre récits, folklore et coutumes —, sa curiosité pour les Autochtones et les intérêts de sa caste fortunée qui pactisait avec le régime anglais afin de préserver ses privilèges. Les contradictions des élites francophones, étalées surtout dans Mémoires sans que l’auteur en soit conscient, aident à décoder la rancoeur persistante du peuple québécois à l’endroit des nantis.

Bien des ouvrages d’historiens éclairent la lanterne des lecteurs en remontée du temps. Les plus accessibles demeurent les cinq tomes de l’Histoire populaire du Québec de Jacques Lacoursière. Surtout ses deux premiers, consacrés à la Nouvelle-France, follement vivants. De quoi ouvrir sa porte à des ouvrages plus savants, dévorés du même souffle par ceux que l’aventure de notre coin d’Amérique entraîne de page en page.

Cette chronique s’interrompt durant cinq semaines. Vive les vacances !