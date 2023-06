La littérature est utile

Il est étonnant qu’on doive encore défendre l’importance de la littérature dans l’enseignement. Connaissez-vous une grande personnalité qui s’est imposée par son intelligence et sa sagesse et qui ne lisait pas ou ne faisait pas l’éloge de la lecture ? Peut-on avoir un regard éveillé et sensible sur le monde et sur les êtres sans lire ?

Certes, il y a eu du bon monde, dans l’histoire et aujourd’hui encore, qui ne lisait pas, mais c’était la plupart du temps faute d’avoir pu accéder aux lettres et non un choix délibéré. « On peut vivre sans philosophie, sans musique, sans joie et sans amour, écrivait le philosophe Jankélévitch. Mais pas si bien. »

La remarque vaut aussi pour la littérature. On peut vivre sans elle, mais il faudrait être sot pour ne pas reconnaître qu’elle bonifie tout, dans tous les domaines. Par conséquent, ne pas l’enseigner au plus grand nombre le plus longtemps possible serait une erreur pédagogique.

On dira peut-être que je suis en conflit d’intérêts en défendant la place de la littérature à l’école et au cégep parce que j’ai enseigné cette matière toute ma vie. On se trompera. Je ne défends pas la littérature parce que je l’enseigne ; j’ai décidé de l’enseigner parce que je l’aime et qu’elle a nourri ma vie depuis que je sais lire.

Ceux qui croient, par exemple, que les étudiants en science pourraient être dispensés des cours de littérature devraient lire Einstein. « Il ne suffit pas d’apprendre à l’homme une spécialité, écrit ce dernier dans Comment je vois le monde (Flammarion, 2017), rédigé dans les années 1930. Car il devient ainsi une machine utilisable, mais non une personnalité. Il importe qu’il acquière un sentiment, un sens pratique de ce qui vaut la peine d’être entrepris, de ce qui est beau, de ce qui est moralement droit. » Et c’est là, ajoutait le physicien, le rôle essentiel des humanités, particulièrement de la philosophie, de l’histoire, de l’art et de la littérature.

En 2010, le biochimiste américain Gregory A. Petsko va dans le même sens et s’insurge contre la fermeture, à l’Université d’État de New York, de départements liés aux humanités. L’essayiste Réjean Bergeron rapporte ses paroles dans Je veux être un esclave ! (Poètes de brousse, 2016). « De tous les cours que j’ai suivis au collège et à l’université, écrit Petsko, ceux dont j’ai bénéficié le plus dans ma carrière en tant que scientifique sont les cours en études anciennes, en histoire de l’art, en sociologie et en littérature anglaise. Ces cours ne m’ont pas seulement donné la possibilité de mieux apprécier ma propre culture, ils m’ont appris à penser, à analyser et à écrire clairement et correctement. Pas un seul de mes cours de science n’en a fait autant. »

Des propos semblables, Par-delà les livres (Poètes de brousse, 2023, 248 pages) en regorge. Se disant « convaincu qu’on peut apprendre beaucoup de la littérature », Normand Baillargeon, directeur de cet ouvrage collectif, a demandé à une douzaine de personnes exerçant divers métiers sans lien immédiat avec la littérature « ce qu’elles en ont appris et ce qui leur a été utile, éclairant et important ».

Parmi les réponses les plus convaincantes, je retiens d’abord celle de la psychologue Rachida Azdouz, qui déplore que sa discipline soit trop souvent associée aux ouvrages commerciaux de psychologie populaire, alors que c’est l’inspiration de la grande littérature qui la fonde. La psychanalyse de Freud et de Jung, par exemple, doit une grande partie de son cadre théorique à la littérature grecque classique.

Azdouz dit tenir son intérêt pour la psychologie de ses lectures adolescentes de Camus, Sartre et Kafka. Aujourd’hui, ce sont des personnages de Dostoïevski qui lui viennent en aide dans son travail. Pour surmonter ses difficultés à faire preuve d’empathie clinique avec certains de ses patients — des parents maltraitants —, elle dit s’inspirer des tourments de Raskolnikov, personnage principal de Crime et châtiment. « La lecture, insiste-t-elle, libère les esprits. »

La psychiatre et poète Ouanessa Younsi, dans le même esprit, dit avoir besoin autant du roman Borderline, de Marie-Sissi Labrèche, que du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux pour comprendre le trouble de la personnalité limite.

Dans le texte le plus substantiel de ce recueil, l’avocate Julie Latour se livre à un plaidoyer enflammé pour la littérature. Elle a choisi le droit, dit-elle, pour « oeuvrer à une société plus juste », et la littérature, dans cette mission, est sa guide pour « comprendre l’humain, dans son rapport à lui-même et au monde ».

Grande lectrice, Latour conclut sa réflexion avec une puissante formule qu’on devrait inscrire sur le fronton de toutes les maisons d’enseignement : « La lecture n’est pas une activité séparée de la vie ; elle est […] la vie même. » On peut vivre sans, mais pas si bien.

Chroniqueur (Présence Info, Jeu), essayiste et poète, Louis Cornellier enseigne la littérature au collégial.