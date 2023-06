Vivre en ville à 50 degrés

La qualité de l’air s’est fortement dégradée, et ce, à plusieurs reprises au cours des dernières semaines à cause des incendies de forêt. L’odeur caractéristique des fines particules toxiques produites par la combustion du bois nous rappelle combien il est précieux de vivre dans un environnement capable de nous garantir un air respirable. Les jours où ça se morpionne, les alertes à la réduction des activités physiques se font entendre. À raison. Il est prouvé que les risques associés aux problèmes cardiorespiratoires augmentent dramatiquement durant les périodes de smog.

Je n’apprendrai rien à personne en disant qu’il fait moins chaud en période de canicule lorsque vous êtes dans un parc avec des arbres. C’est tout le contraire dans un centre-ville sans arbres couvert de bitume et de béton. Ce phénomène bien connu qu’on nomme îlot de chaleur urbain (ICU) doit principalement son existence du fait d’un aménagement très imperméable comportant peu de verdure.

Pour l’expliquer encore plus simplement, un ICU est un espace dans lequel la température ambiante est artificiellement plus élevée que la normale enregistrée. Dans le pire des cas, la température enregistrée peut être supérieure de 10 à 20 degrés, selon les types d’aménagements retenus. Or, quand il fait très chaud, les particules fines du smog deviennent encore plus toxiques pour les êtres vivants. Résultat : on note alors une hausse des hospitalisations et une explosion des coûts de santé.

La semaine dernière, je vous parlais de l’importance d’avoir en main des données fiables pour mieux planifier l’adaptation des villes face à la crise climatique. Si vous prenez le temps d’aller vous promener sur le site des données ouvertes de la Ville de Montréal, vous trouverez une cartographie des ICU partout sur le territoire. En croisant ces infos et les données territoriales socio-économiques aussi disponibles, on constate rapidement que les milieux de vie les moins accueillants à cause de leurs ICU se trouvent principalement dans les secteurs les plus défavorisés de la ville.

Face à la crise climatique, les populations défavorisées sont plus vulnérables. Nous ne sommes pas égaux face à la hausse des températures. D’autres données nous démontrent qu’entre une personne qui habite Hochelaga et une personne qui habite Outremont, l’espérance de vie de la première est moindre d’environ 10 ans. La mauvaise qualité de l’air est en grande partie responsable de cet écart.

Quand il y aura régulièrement des pointes à 50 degrés à l’orée de 2050, au Québec, ce sont les personnes les plus vulnérables qui en souffriront le plus. La crise climatique est et restera l’une des plus grandes menaces en matière d’inégalités sociales. C’est pour cela que nous devons tout mettre en oeuvre pour contrer les effets négatifs d’une mauvaise planification de l’aménagement du territoire.

Pour voir le détail du portrait des inégalités dues à l’aménagement, vous n’avez qu’à regarder une carte satellitaire qui présente côte à côte la ville de Mont-Royal et le quartier Parc-Extension. Comme on dit, une image vaut mille mots. De part et d’autre du boulevard de l’Acadie, vous verrez toute une ville remplie de verdure luxuriante qui s’oppose au gris terne du béton et du bitume de tout le quartier adjacent, et ce, sans jamais se mélanger. Je le répète, nous ne sommes pas égaux face à la crise climatique, et c’est patent ici.

Nous devons rapidement trouver des solutions pour éviter que cette injustice ne grandisse encore à la faveur du réchauffement climatique. D’où l’importance de planifier nos aménagements avec des données qui nous permettent de mieux prévoir l’avenir. Si j’insiste beaucoup sur cet enjeu, c’est que ce n’est pas en prenant des décisions à l’aveugle que nous trouverons des solutions à des problèmes aussi complexes.

L’adaptation des villes à la crise climatique est impérative. Pour y parvenir, il faudra réaliser une transition écologique inclusive. En d’autres mots, cela veut dire qu’il nous faudra éviter les effets négatifs directs et indirects de nos décisions en matière d’aménagement. Surtout, il faudra impérativement cesser de répéter les erreurs qui nous ont menés au bord du précipice climatique.

Malheureusement, quand on transforme l’aménagement d’un quartier pour améliorer le sort des personnes les plus défavorisées qui y résident, on note parfois des effets négatifs non prévus. Une hausse de la qualité de la vie dans un secteur peut ainsi nourrir la spéculation immobilière. À travers des flips et d’autres manoeuvres transactionnelles indésirables, les personnes vulnérables peuvent pâtir de la situation, jusqu’à se faire expulser du quartier. On appelle ce phénomène l’éco-embourgeoisement.

Un flip se réalise presque toujours en expulsant des locataires défavorisés pour revendre à fort prix des appartements rénovés et trop souvent convertis en copropriétés indivises. Ces gros profits réalisés, couplés à la perte nette de logements locatifs, vont nourrir une spéculation intenable pour les populations plus pauvres. C’est en effet un vecteur qui mène directement à la crise du logement que nous vivons.

Autrement dit, si on veut éviter que les personnes les plus vulnérables soient expulsées de leur quartier une fois que leur milieu de vie aura été verdi, il faudra prévoir des mesures pour éviter qu’elles n’en soient évincées. Il n’y a jamais de solutions miracles à des problèmes aussi complexes que ceux du logement. En revanche, au moment où l’on vit une crise du logement importante au Québec, je vois une occasion extraordinaire de répondre en partie au phénomène de l’éco-embourgeoisement en arrimant plus étroitement nos stratégies de verdissement et nos stratégies d’habitation.

P.-d.g. de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine, professeur et chercheur associé, François William Croteau a été maire de Rosemont–La Petite-Patrie.