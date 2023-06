En mal de français

Le français a mal au fédéral. Il se porte à peine mieux dans l’entreprise privée. Petit portrait du bilinguisme au privé.

Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, a déposé son rapport annuel 2022-2023 au Parlement à la fin de mai. On y retrouve les mêmes dénonciations maintes fois répétées dans le passé, notamment le non-respect des droits linguistiques des fonctionnaires fédéraux et du public voyageur (ce qui interpelle particulièrement Air Canada et les administrations aéroportuaires).

En 2022-2023, le commissaire a accepté un total de 1788 plaintes recevables — dont 276 seulement pour Air Canada. De ce premier nombre, 810 portaient sur les communications avec le public et la prestation des services, dont 497 sur les services au public voyageur, et 207 sur la langue de travail. Dans 79 % des cas, les plaintes portaient sur un incident relatif à l’utilisation du français.

Le constat du commissaire : « l’année 2022-2023 a une fois de plus démontré que l’avenir des langues officielles dans l’ensemble des provinces et des territoires du Canada est loin d’être assuré. »

Ce constat amène à examiner l’état du français dans les entreprises du secteur privé. Certes, la Loi sur les langues officielles ne s’applique pas à toutes.

Selon Statistique Canada, l’emploi dans la fonction publique fédérale (ministère et agences) comptait pour un peu moins de 2 % de l’emploi total en mai dernier. Quant à l’état de l’accès à des services bilingues au privé au Canada, 23,3 % des entreprises offraient au moins un type de service bilingue ou menaient au moins une activité d’affaires en français et en anglais en 2022. (C’est le cas pour 53,6 % des entreprises localisées au Québec.)

En fait, selon la répartition géographique, un peu plus de la moitié (51,6 %) des entreprises canadiennes offrant au moins un type de service bilingue ou menant au moins une activité d’affaires en français et en anglais en 2022 étaient situées au Québec, nous dit l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises de Statistique Canada publiée au début de juin.

Unilinguisme et autres combinaisons

Au Québec, parmi les entreprises qui n’offraient pas au moins un service bilingue, 85,2 % proposaient des services uniquement en français et 1,9 % uniquement en anglais. Les autres s’en remettaient à une combinaison du français ou de l’anglais et d’une langue non officielle, ou encore avaient répondu « ne s’applique pas » ou « ne sais pas », précise Statistique Canada dans un courriel en réponse à une question posée.

Dit autrement, si l’on exclut le Québec et le Nouveau-Brunswick, la proportion d’entreprises privées proposant au moins un service dans les deux langues officielles passe à 14,6 % dans le reste du Canada. On peut parler ici du service à la clientèle, des communications internes ou externes, de l’affichage, voire simplement d’un site Web en français et en anglais.

En détaillant quelque peu, plus de quatre entreprises sur dix offraient des services bilingues à la clientèle au Québec (43,2 %) et au Nouveau-Brunswick (40,8 %). Plus du tiers des entreprises situées dans ces deux provinces (37,2 % au Québec et 34,2 % au Nouveau-Brunswick) avaient des activités de vente dans les deux langues officielles et plus du quart avaient un site Web bilingue (31,8 % et 25,3 %). Dans le reste du Canada, c’était le cas de moins d’une entreprise sur dix pour chacun de ces trois types de service ou d’activité d’affaires, ajoute l’agence fédérale de statistiques.

Le tout est à mettre dans la perspective qu’en 2021, près de 16 millions des 21 millions de travailleurs canadiens parlaient l’anglais au travail. Vu autrement, 4 millions avaient le français comme langue utilisée au travail, dont 3,8 millions au Québec.

Postes bilingues…

L’an dernier, environ 1 million ou 7,9 % des postes en entreprise au Canada exigeaient le bilinguisme français-anglais, selon l’estimation des répondants. « Le plus grand contingent de ces postes exigeant le bilinguisme dans le secteur privé se trouvait au Québec, qui comptait près de 750 000 postes bilingues en 2022, soit un peu plus du quart (25,6 %) des emplois en entreprise dans cette province, ajoute Statistique Canada.

Plus des deux tiers des entreprises offrant certains services bilingues au Québec et plus de la moitié de celles au Nouveau-Brunswick exigeaient le bilinguisme pour certains de leurs postes en 2022, comparativement à moins du quart dans le reste du Canada.

… et pénurie de main-d’oeuvre

Par ailleurs, le bilinguisme peut être considéré comme un atout dans le secteur privé sans toutefois constituer une exigence de l’emploi, en particulier en contexte de pénurie de main-d’oeuvre, ajoute l’agence fédérale. Dans l’ensemble du Canada, 46,3 % des entreprises qui déclaraient offrir des services bilingues exigeaient le bilinguisme pour certains de leurs postes. Cette proportion était plus élevée au Québec (69,5 %) et au Nouveau-Brunswick (56,1 %) que dans le reste du Canada (22,8 %).

Des difficultés de recrutement sont donc ressenties. Dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, parmi les 252 000 entreprises (sur un total de plus de 1 million d’établissements privés) qui offraient des services bilingues au Canada, 16,8 % ont déclaré que le recrutement d’employés capables de travailler en français et en anglais constituera un obstacle. Ce pourcentage était le plus élevé au Québec, à 20,6 %.