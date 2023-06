Et je ne plierai que devant la beauté

J’avais 23 ans. Je sortais tout juste de l’école avec en poche un diplôme de maîtrise fraîchement obtenu dans un département où on valorisait cette chose devenue un peu plus rare : le développement d’une posture de non-savoir. Le maintien chez le thérapeute d’une position « d’ignorance créatrice », selon l’expression du professeur Yves St-Arnaud, était essentiel à la relation thérapeutique. Je venais donc de passer deux ans à désapprendre, bien plus qu’à développer, une posture d’expert.

Toutes mes prédispositions à la prise en charge, à la suranalyse, à la performance thérapeutique et autres grands élans de sauveuse bien typiques des étudiants en psychologie avaient été mises au défi, me permettant de développer une forme de tolérance à mon ignorance. Vingt ans plus tard, cette posture, qui place au premier plan de toute intervention la curiosité de l’autre, bien avant les interprétations, les conseils, les stratégies et autres techniques d’impact, me sert encore de camp de base dans ce métier étrange que j’exerce toujours.

J’avais 23 ans et ne savais rien, donc. J’étais un bébé psy et j’avais été engagée comme psychologue scolaire dans des écoles primaires où le contexte socio-économique n’était pas des plus favorables, pour le dire ainsi. Ces écoles ont été mes vraies écoles. J’y ai tout appris : les logiques illogiques des systèmes, les privilèges et injustices de classe, la vraie nature de la résilience, l’enfance qu’on brise, celle qu’on redresse, celle que tant d’enseignants et enseignantes et autres intervenants scolaires sauvent à coeur de jours, dans une si grande absence de reconnaissance.

J’y ai retrouvé la cruauté des cours d’école que j’avais oubliée, moi qui l’avais tant connue dans les années 1980. Mais j’y ai surtout découvert à quel point la beauté pouvait se révéler partout, même dans des lieux les plus insoupçonnés. J’ai rencontré là une beauté logée dans des pliures de l’existence, sous le tragique, quelque part écrasée sous des lignées de misère, au détour d’un jet de lumière qui embaume une pièce entière, d’une accolade spontanée venue de cet enfant emmuré, d’un au revoir de fin d’année qui prend des allures de rituel d’adieux, ou de ces petits doigts qui se referment sur ma main tendue, enfin.

Il y avait de vieux pianos dans chacune de ces écoles, sur lesquels je pianotais parfois avec un enfant assis à mes côtés qui écoutait seulement, jouait à son tour ce qu’il connaissait ou encore se couchait contre le bois, au sol, pour ressentir la musique, l’éprouver dans son corps qui, peut-être, portait les traces de tant d’autres sensations moins heureuses.

J’y ai appris à cueillir la beauté, à la scruter, à la contempler parfois dans le plus grand des silences. J’y ai découvert l’état d’entre-deux mondes dans lequel je me trouvais en présence d’un enfant qui dessine : sa famille, une maison, un arbre, un chemin, un monstre, un nuage. Le son du crayon de bois sur le papier m’apaisait d’une manière que, encore aujourd’hui, je ne peux expliquer. Il me semble alors que le temps se suspend pour laisser entrer la beauté.

Je ne savais jamais comment inscrire tout cela dans des notes de dossier. Services rendus : « ai posé sur l’enfant un regard aimant tandis qu’il ressentait les vibrations musicales d’un nocturne en si bémol mineur », « ai supporté de ne rien comprendre pendant dix séances en faisant ressentir à l’enfant que je n’abandonnerais pas » ou encore « ai ressenti quelque chose de la douleur de l’enfant, lui ai témoigné ma sollicitude avec mes yeux. Nous n’avons rien dit. Tout s’est passé».

Les mots pour décrire l’essentiel sans le dévitaliser sont rares dans un monde où la langue principale est celle de la technique.

Quand j’ai rencontré les mots de Sacha Genest Dufault, professeur au Département de psychosociologie et de travail social à l’Université du Québec à Rimouski, pour parler de l’importance de l’expérience esthétique dans l’intervention, j’ai éprouvé ce choc étrange qui survient quand quelqu’un vient déposer un langage sur des expériences qui se cherchaient des mots pour se dire.

Ses recherches portent notamment sur les expériences et pratiques esthétiques, la phénoménologie du beau en intervention, en recherche et en formation. J’ai eu cette chance de l’écouter raconter ses propres ébranlements devant le beau au dernier congrès de l’ACFAS, et ça a suffi à me porter des jours entiers, comme le font généralement les oeuvres d’art, mais aussi les bonnes séances de thérapie.

Le psychanalyste Nicolas Lévesque le soulignait magnifiquement déjà dans le titre de son Phora, qui portait sur sa pratique de psy : Phora, qui signifie en grec « l’action de porter ».

La beauté nous porte, ainsi, tout comme nous la portons aussi. Elle nous élève, nous révèle, nous trouve parfois alors que nous sommes occupés à regarder le laid, à y être avalés, à ne plus pouvoir s’en détacher. Et du laid, Dieu sait qu’il y en a !

Il est réparti de manière inégale dans le monde, mais se fait de plus en plus criant sur nos écrans, de plus en plus pareil à ce néant, placé devant nous comme parfois la seule direction envisagée.

Je pourrais croire qu’il va gagner, mais j’ai trouvé le beau dans tant de recoins de souffrant que je reste et resterai une radicale prospectrice de beauté.

Le solstice est là ; ce sera aussi l’occasion pour moi de me refaire des réserves de beau. Je publierai les morceaux choisis de la dernière collecte de récits la semaine prochaine sous la rubrique « Des nouvelles de vous ».

Nous nous retrouverons en juillet, mais d’ici là, laissez-moi vous offrir des fleurs dans cette petite capsule de beauté croquée par des amis, les talentueux Myriam Leblond et Pierre-Luc Racine pour La Fabrique culturelle. Titrée Tant qu’il y aura des fleurs. Des bouquets pour ralentir, elle aura été le point de départ de cette chronique. Une ode au temps long, au beau qui se trouve parfois si près, tout proche, juste là.

Psychologue clinicienne, Nathalie Plaat est autrice et enseignante à l’Université de Sherbrooke.