Migrations inhumaines

Un naufrage en mer Égée, au sud de la Grèce, a tué la semaine dernière quelque 500 personnes, dont la majorité n’ont pas été retrouvées et ne le seront sans doute jamais.

C’est l’un des pires drames de l’histoire récente en Méditerranée, qui n’en manque pourtant pas depuis le début du XXIe siècle. À égalité avec les 500 morts au large de Malte en septembre 2014, on n’est pas loin de l’horreur absolue des 800 tués au large de la Libye en avril 2015.

Les garde-côtes grecs sont accusés d’avoir repoussé le bateau hors de leurs eaux territoriales. Athènes rejette la responsabilité sur les Italiens et plus généralement sur l’Union européenne et la controversée agence Frontex, qui agit à la lisière du sauvetage (un peu) et du verrouillage des frontières (beaucoup).

Tragédie meurtrière, une de plus, alors que les pays d’Europe se barricadent et consacrent des moyens considérables à intercepter les navires irréguliers qui tentent la traversée. Des traversées alimentées par un trafic humain qui trouve ses origines en Libye, en Afrique subsaharienne, en Syrie et jusqu’en Afghanistan.

* * * * *



Cette horreur, d’autres chiffres la racontent également… Ceux, par exemple, du Haut Commissariat aux réfugiés de l’ONU (HCR) sur « les personnes déplacées de force » dans le monde.

Dans son rapport annuel détaillé et richement documenté, publié le 14 juin avec un luxe de tableaux colorés qui racontent l’horreur, on trouve le chiffre de 108 millions et demi de personnes — soit un être humain sur 70 — chassés de chez eux par une combinaison de guerres, de catastrophes naturelles et autres épidémies.

Environ deux tiers sont des personnes déplacées « de l’intérieur », comme les Ukrainiens ayant fui les bombardements russes et partis à Kiev ou à Lviv, sans avoir pris le chemin de l’exil proprement dit. Un tiers, quelque 35 millions, sont des « réfugiés » au sens officiel, c’est-à-dire ayant atteint des pays étrangers.

Ce sont les trois millions et demi de Syriens en Turquie, ou le quasi-million qui se trouve au Liban, ou les cinq millions et demi d’Ukrainiens — la migration pour cause de guerre la plus massive et la plus rapide jamais vue en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

La liste des pays ayant le plus de citoyens à l’étranger n’étonne pas : dans l’ordre, on y retrouve la Syrie, avec 6,5 millions de personnes réfugiées, l’Ukraine, avec 5,7 millions, et puis — on l’oublie parfois — l’Afghanistan, avec le même nombre que l’Ukraine. De ces trois pays vient la moitié de tous les réfugiés du monde. Suivent le Venezuela, le Soudan du Sud et la Birmanie.

Dans la plupart des cas, on trouve des pays autoritaires ou dictatoriaux dont les citoyens fuient le régime lui-même. À ces causes proprement politiques vient souvent s’adjoindre la misère économique. Exception de taille : l’Ukraine, ni dictature ni pays de misère, où la totalité des départs en 2022 ont une cause unique : l’invasion russe.

Si on inverse le regard, du côté des pays qui accueillent le plus, on trouve des États qui, malgré leur générosité plus ou moins forcée, ne figurent pas dans la liste habituelle des « gentils ». En tête : la Turquie et l’Iran, avec tous deux 3,5 millions de réfugiés (en Iran, ils viennent surtout d’Afghanistan). Puis, dans l’ordre, la Colombie, l’Allemagne et le Pakistan.

Détail à noter : les demandeurs officiels du statut de réfugié ne représentent qu’une petite fraction des « réfugiés » selon la définition du HCR… Quelque chose comme 15 % du total, soit entre quatre et cinq millions de personnes, ont déposé officiellement des demandes et sont en attente de décisions de différents États sur leur statut.



* * * * *



Ce chiffre de 108,5 millions, et celui de 35 millions de réfugiés à l’étranger, représente un « instantané » pris à la fin de 2022. Ce sont des chiffres cumulatifs. On y répertorie des personnes déplacées par des crises qui sont parfois « retombées » (comme l’Afghanistan ou la Syrie, où les combats ont pratiquement cessé), ou encore de vieilles histoires qui ont « pourri » au fil des décennies, comme les millions de Palestiniens…

Mais il y a aussi d’autres crises qui, elles, sont dramatiquement actuelles, meurtrières jusqu’à ce jour… comme l’Ukraine ou encore, plus récemment, le Soudan.

Pour mesurer l’évolution de ce drame dans le temps, pas besoin de remonter loin : juste de la fin 2021 à la fin 2022, on est passé de 89 millions de malheureux… à presque 110 millions aujourd’hui. Il y a huit ans, c’était la moitié !

Une réalité donc toujours mouvante, avec certaines crises locales qui peuvent se résorber. Le chiffre pour l’Ukraine — même très élevé — a évolué vers le bas dans la seconde moitié de l’année 2022, passant de huit millions au printemps à cinq et demi à l’automne.

Au total, une tragédie en évolution constante qui interpelle dans l’urgence la générosité des voisins et frères d’humanité… mais commande aussi des solutions à la racine, pour réduire ces migrations inhumaines.