La qualité de l’air

Depuis quelques jours, tandis que des feux se calment un peu, l’urgence serait désormais, à entendre les représentants du gouvernement, de permettre au plus vite l’accès aux forêts. Des compagnies souhaitent mettre la main sur le bois qui, bien que calciné, peut encore être exploité. « Le temps presse », affirme le ministre François Bonnardel à la radio de nos impôts. Il dit comprendre les compagnies forestières d’être si pressées d’accéder aux espaces dévastés. Le lent procédé de décomposition du bois, sa désagrégation dans le cycle paisible du retour à la vie, n’apparaît guère compter dans l’équation.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts vient de déposer son nouveau « plan stratégique ». Sous un voile vert, sa volonté de favoriser encore davantage les forestières et les minières apparaît claire. Il s’agit maintenant, à lire le ministère, de convaincre les communautés locales et autochtones du bien-fondé d’une telle ruée vers l’exploitation, sans trop se remettre en question.

Les « possibilités forestières », c’est-à-dire l’exploitation de toutes les essences confondues, passent de 34,2 millions de mètres cubes de bois coupé par année, pour la période de 2019-2023, à 34,9 millions pour 2023-2027. Même si la nature génère d’elle-même seulement 20 millions de mètres cubes, il suffit de replanter, paraît-il, pour y arriver. Cependant, une bonne partie de la flore et de la faune, elle, ne repousse pas…

Au même moment, en parallèle, près de 300 000 claims miniers sont désormais enregistrés, observe le ministère.

Tandis que les partis politiques continuent de s’agiter devant une possible « ingérence étrangère » en politique, personne ne semble trop s’inquiéter d’un fait pourtant avéré : la forêt publique se voit plus que jamais soumise à des intérêts de sociétés installées aux Pays-Bas, en Malaisie, dans les îles Vierges britanniques et en Chine, comme l’a montré une grande enquête journalistique internationale intitulée « Deforestation Inc. ».

Critiquer la déforestation et l’exploitation de la forêt en Amazonie ou encore pointer du doigt les exploitations minières en Afrique, contrôlées en sous-main par des Russes, des Nord-Américains ou des Chinois, s’avère toujours plus facile que de regarder ce qui, depuis des années, nous passe sous le nez, chez nous.

Nous avons, sans raison, une bien curieuse façon de planifier notre avenir sur terre. Pensez-vous que la situation va changer dès lors que les voitures de Formule 1 rouleront, comme elles le promettent, avec des biocarburants ?

Michael Sabia, dans une entrevue accordée à Radio-Canada, rappelait à Patrice Roy avoir déjà siégé à au moins un conseil d’administration en compagnie de Pierre Fitzgibbon, le tout-puissant ministre du chiffre à qui il doit en partie sa nomination à la tête d’Hydro-Québec. Était-ce à la même époque où M. Sabia, alors président de la Caisse de dépôt et placement, séjournait comme si de rien n’était, avec toute sa famille, à Sagard, le royaume quasi féodal du baron de la finance Paul Desmarais ?

Toujours est-il que dans cette entrevue accordée à la société d’État, Michael Sabia indiquait qu’aucune porte n’était fermée pour ce qui est du nucléaire au Québec. De son côté, Pierre Fitzgibbon a vite indiqué que le nucléaire n’est pas présent au Québec pour l’instant, tout en précisant qu’il laissait la porte ouverte. « Est-ce qu’un jour on pourrait le considérer ? » À l’évidence, sa réponse est oui.

En mêlée de presse, M. Fitzgibbon a ajouté qu’il avait eu des échanges récents avec son homologue d’Ontario. Cette province, à laquelle aime tant se comparer le gouvernement Legault, compte sur le nucléaire pour produire la moitié de son électricité. Le nucléaire enchante plutôt M. Fitzgibbon. « Intellectuellement oui, dit-il, mais aujourd’hui, au Québec, on n’est pas là. Il n’y a aucun projet nucléaire au Québec. » Cet homme qui aime tant se déguiser en aristocrate autrichien pour chasser le faisan a déjà laissé savoir qu’il est sensible aux développements du nucléaire en France. Il est de ceux qui affirment, sans rire, que le nucléaire a une faible empreinte carbone, en se fermant les yeux sur tout ce qu’il implique.

Les dirigeants de SNC-Lavalin viennent de défendre, dans les pages du Globe and Mail, l’importance pour l’Ontario de se doter d’une capacité nucléaire supplémentaire, au prétexte de favoriser la « décarbonisation ». Construire des réacteurs nucléaires serait, à les entendre, un impératif vert. La belle affaire : ils produiraient « zéro émission ». Comme de raison, SNC-Lavalin se propose en maître d’oeuvre d’une si jolie « transition ».

Au fil du temps, les élans et les revirements commerciaux des firmes d’ingénieurs sont souvent étonnants. Par hasard, dans les pages du même quotidien, il est aussi question, ces jours-ci, des déboires de Saadi Kadhafi au Canada. Le fils de l’ancien dictateur libyen s’était enrichi grâce à des pots-de-vin versés par SNC-Lavalin. Mais ces dernières années, même en loucedé, le pauvre ne peut vendre son appartement de riche à Toronto.

L’Ontario n’est pas en guerre. D’une certaine façon, le nucléaire, lui, l’est toujours. Car il n’y a pas de distinction formelle entre les effets des radiations nucléaires militaires et ceux issus de centrales civiles. Avec le nucléaire, nous sommes toujours à peu de distance de Hiroshima et de Nagasaki, quoi qu’en disent les beaux esprits. Après les accidents dévastateurs de Tchernobyl, de Three Mile Island, de Fukushima, et approchant d’une catastrophe de plus en plus vraisemblable à Zaporijjia, comment ne pas en prendre conscience ?

Selon les indications disponibles, la seule centrale nucléaire du Québec, Gentilly II, fermée depuis des années, ne parviendra pas à être démantelée, malgré tout l’argent qui s’y est engouffré, avant 2062. Et les résidus de combustibles radioactifs ne disparaîtront pas pour autant avant beaucoup plus longtemps.

Quels sont les mots, en fin de compte, pour le dire ? Chez nous, voyez-vous, la qualité de l’air ambiant ne va pas en s’améliorant.