Le jeudredi pourrait bien devenir réalité

C’est tellement beau que c’est incroyable. L’émergence des nouveaux modèles d’intelligence artificielle (IA) à laquelle nous assistons ces jours-ci pourrait forcer l’adoption de la semaine de travail de quatre jours. C’est la science qui le dit !

Il y a des spécialistes en IA qui craignent le scénario du pire. Dans les mauvaises mains, l’IA est une menace au même titre que la bombe nucléaire, ont alerté plus d’une fois ces techno-pessimistes.

Pas nécessairement, répliquent des experts autrement plus optimistes. Dans les mains des grandes entreprises, selon eux, elle fera éclater l’horaire de travail conventionnel, et ce sera au bénéfice des travailleurs. C’est ce qu’avançait dans une note partagée au début juin à ses analystes et clients la firme d’investissement américaine Jefferies.

Plus exactement, c’est sa division qui traite des facteurs ESG (environnement, société et gouvernance) qui s’est penchée sur l’effet qu’auront très rapidement sur le travail de bureau ces nouvelles technologies. Jefferies cite notamment une étude menée conjointement par le MIT et Stanford, deux universités parmi les plus reconnues dans le secteur technologique nord-américain. Cette étude calcule que les gains de productivité promis par l’adoption toute simple d’un assistant numérique comme ChatGPT, d’OpenAI, s’élèveront en moyenne à 14 % par employé.

Ce que Jefferies affirme, c’est que le meilleur moyen d’utiliser ce gain de productivité est d’écourter d’une journée la semaine de travail des employés qui seront le plus affectés par cette petite révolution en devenir.

Une IA pour tous ?

Autre bonne nouvelle : ce ne sont pas les cadres ni les hauts dirigeants qui pourraient le plus bénéficier de l’apparition dans les bureaux d’un assistant virtuel numérique comme ChatGPT. Autrement dit, pour une rare fois, ce ne sont pas seulement les gens déjà plus fortunés qui pourraient s’en mettre plus dans les poches.

La société Cohere, dont la moitié des quelque 200 employés se trouve à Toronto, a mis au point une IA comparable à ChatGPT qui cible le marché des entreprises. Cohere est reconnue pour avoir entre ses mains une des meilleures IA génératives actuellement en activité.

Installée dans une entreprise, elle peut automatiser une foule de petites tâches. Elle peut générer automatiquement des rapports de dépenses et s’assurer du bon suivi pour qu’ils soient approuvés, puis traités par la comptabilité. Elle peut analyser les résultats financiers et produire des analyses détaillées, relever des forces et des faiblesses, suggérer des vecteurs de croissance ou des dépenses inutiles qui tombent dans l’angle mort des dirigeants.

14 % C’est le pourcentage de gain de productivité moyen par employé promis par l’adoption d’un assistant numérique comme ChatGPT, d’OpenAI, selon une étude du MIT et de Stanford.

Elle peut trouver en quelques secondes de l’information sur des produits, des services, des actifs, des références internes, des clients passés ou présents. Tout ce qu’il faut pour que même l’employé le plus fraîchement embauché puisse devenir un expert simplement en posant quelques questions en langage naturel à cet assistant numérique nouveau genre.

Tout ça, bien entendu, en une seconde, sans intervention humaine.

Martin Kon, le président et directeur de l’exploitation de Cohere, s’est dit surpris, quand je lui ai parlé la semaine dernière, de découvrir que justement, les IA génératives avaient un effet inattendu en entreprise : elles aidaient à combler le manque d’expertise entre les employés au bas de l’échelle et ceux qui sont plus haut dans l’organigramme.

« Dans les secteurs d’affaires liés à l’économie du savoir, l’IA rehausse plus rapidement le niveau de productivité des employés qui le sont le moins dit-il. On réduira le manque d’expertise beaucoup plus efficacement à l’avenir. »

Travailler quatre jours… ou sept ?

Sans surprise, il y a des patrons qui ne voudront pas réduire la semaine de travail de leurs subalternes. Récemment, le p.-d.g. d’une agence de marketing américaine a semé l’émoi quand il a plutôt suggéré que l’IA entraînera plutôt la semaine de travail… de sept jours. Si un travailleur peut automatiser ses tâches et accomplir en 30 minutes le boulot d’une journée entière de travail, qu’est-ce qui l’empêcherait d’avoir trois ou même quatre boulots en même temps et de travailler l’équivalent de sept jours par semaine ?

Excellente question. Naturellement, la réponse devrait être à la discrétion du travailleur. Mais les chances sont minces qu’une telle approche devienne la norme dans le monde du travail, indiquent les experts. L’humain, semble-t-il, rêve encore et toujours de la société des loisirs.

Les chercheuses en informatique et en administration de l’Université de la Colombie-Britannique Vered Shwartz et Sima Sajjadiani font un parallèle avec l’industrialisation du XIXe siècle. Des révolutions survenues depuis 200 ans ont permis de réduire considérablement le temps de travail nécessaire pour gagner sa vie.

Selon elles, l’IA générative est la plus récente de ces révolutions. Comme elle a lieu en pleine pénurie de travailleurs, elle mènera à de meilleures conditions d’emploi plutôt qu’à leur remplacement, disent-elles. « C’est le temps de passer à la semaine de quatre jours, résume Sima Sajjadiani. Je pense qu’au Canada, c’est très faisable », ajoute-t-elle. Plus qu’aux États-Unis.

Si ça se produit, on pourra remercier la technologie d’avoir concrétisé le fameux « jeudredi », le surnom qu’on donne parfois aux jeudis précédant un vendredi de congé et qui terminent si bien la semaine de travail, avant une fin de semaine de trois jours.