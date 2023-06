Lectures d’été

Voici arrivées, pour les enseignantes et les enseignants, les vacances d’été. On désigne par là deux mois qui se déclinent, selon l’un de mes amis qui enseigne depuis longtemps, en deux phases : un mois de convalescence suivi d’un mois de repos. Mon ami parle d’expérience…

Ce sera pour vous le moment de lire autre chose que ce que la préparation des cours et le reste de la tâche vous obligent à lire. Ce qui n’est pas toujours passionnant…

Je vous parle cette fois de deux livres très prometteurs et très pratico-pratiques que je compte lire cet été, durant ma convalescence — je ne les ai pas encore lus et je reviendrai sans doute sur eux.

En attendant, si vous les lisez, ne vous gênez pas pour me faire part de vos commentaires.

Réussir ses études

Destiné aux étudiants du collégial et du premier cycle universitaire, le livre de Bernard Dionne propose des techniques et des stratégies permettant de « réussir ses études ».

On y parle bien entendu, entre autres choses, de la prise de notes, de la lecture attentive, de la préparation aux examens, du travail en équipe, de la rédaction de travaux et de rapports, ainsi que de l’exposé oral.

La présentation, avec illustrations en couleurs, est très claire et didactique. Par exemple, chaque chapitre s’ouvre sur un fort utile tour d’horizon, « En un coup d’oeil », du contenu qu’on va présenter.

Je vais, en le lisant, porter une attention particulière à un sujet qui est abordé et qui m’intéresse particulièrement ces temps-ci (et vous aussi sans doute…), un sujet dont on ne parle pas assez : la gestion du stress et de l’anxiété. Depuis la pandémie, l’anxiété est devenue un grave problème : un jeune sur six en souffrirait !

Petit avant-goût du chapitre. On distingue clairement le stress (le bon, qui a des effets positifs sur la réussite, et le mauvais, qui a sur elle des effets négatifs) et l’anxiété, sociale ou de performance. On nomme leurs causes et manifestations.

Surtout, on donne des trucs et de précieux conseils pour les gérer. Par exemple : faire de l’activité physique, bien manger, respirer selon une certaine méthode, faire des travaux manuels, parler de ce qu’on ressent, utiliser de bonnes méthodes de travail.

Prometteur !

Des méthodes de travail efficaces

Proche parent du livre de M. Dionne, le collectif L’efficace touche comme il se doit bon nombre de sujets abordés par lui.

Le premier chapitre, sur la lecture, promet et donne envie de lire les suivants. On y donne notamment des trucs pour aider à la concentration ; on présente la méthode LIMITER (que je ne connaissais pas) pour gérer sa liste de choses à faire ; on explique ce qu’est la fameuse méthode de lecture efficace SQ3R, méthode dont je vous ai parlé ici même. Et on parle de bien d’autres choses qui seront certainement utiles à vos élèves et même à vous.

Prenez la section sur la mémorisation des connaissances. On y parle notamment de précieux trucs mnémotechniques, de cartes de révision, de l’utilité d’expliquer les concepts à apprendre à voix haute, de réécrire ses notes, de se tester soi-même. Des trucs et astuces précieux que tous les étudiants devraient connaître…

Un effort notable a été fait pour rendre ce livre attrayant et pas « plate », comme disent les auteurs. C’est réussi ! Cette fois encore, la présentation, avec illustrations en couleurs, est très claire et didactique. Des questionnaires « vrai ou faux » ouvrent les chapitres ; des suggestions pour aller plus loin et approfondir la matière vue sont proposées ; des encadrés avec les choses à retenir sont présents tout au long du livre. Sans oublier des coups de pouce numériques pour aider à utiliser correctement les nouvelles technologies.

Bien hâte de m’y plonger.

Cette chronique fait relâche cet été. Elle vous reviendra à la rentrée, plus précisément le 19 août. D’ici là, bon repos et bonnes lectures…

Docteur en philosophie, docteur en éducation et chroniqueur, Normand Baillargeon a écrit, dirigé ou traduit et édité plus de soixante-dix ouvrages.

L’efficace Méthodes de travail gagnantes en sciences humaines J. Jacques, É. Petitclerc, P. Jacques, M. Moukhachen, X. Barsalou Verge, Fides Éducation, Montréal, 2023, 264 pages

L’essentiel pour réussir ses études Bernard Dionne, 2e édition, Chenelière Éducation, Montréal, 2023, 214 pages.