La relève caquiste

« Il est beaucoup trop tôt pour parler de la relève », a déclaré le premier ministre François Legault au terme de la session parlementaire, assurant vouloir demeurer en poste encore longtemps.

Quelles que soient ses véritables intentions, il ne s’en ouvrira certainement pas aux journalistes ni à ses députés. À la minute où il commencera à réfléchir tout haut à son avenir, la course à sa succession débutera. Même si, en son for intérieur, il avait décidé de ne pas solliciter un troisième mandat, il serait d’ailleurs trop tôt pour le dire.

Du reste, la relève semble plutôt mal en point ces jours-ci. L’étoile de ceux dont le nom revenait le plus souvent durant le premier mandat, Geneviève Guilbault et Simon Jolin-Barrette, a considérablement pâli. L’une et l’autre ont eu leur large part de difficultés au cours des derniers mois.

Ils peuvent se consoler à la pensée que Bernard Drainville, en qui tout le monde avait immédiatement vu un nouvel aspirant au trône quand il a annoncé son retour en politique, a connu une session plus désastreuse encore.

Il est vrai que la politique n’est pas un jardin de roses, et il ne manque pas d’exemples de chefs de parti qui ont connu des passages à vide avant d’atteindre le sommet, que ce soit au pouvoir ou dans l’opposition. L’adversité est formatrice, et il vaut mieux en prendre l’habitude. Le PLQ serait d’ailleurs bien heureux de pouvoir compter sur une telle relève.

On peut néanmoins se demander si la CAQ n’aurait pas intérêt, elle aussi, à se tourner vers l’extérieur. Parmi les candidats évoqués plus haut, on voit mal qui serait en mesure de maintenir la relation très étroite que M. Legault a réussi à établir avec les Québécois et de perpétuer la coalition dont la CAQ se veut l’expression.

Certains pensent depuis longtemps que le candidat idéal serait l’ancien chef de l’ADQ, Mario Dumont, dont la popularité ne se dément pas près de quinze ans après avoir quitté la politique, quand il s’était retrouvé dans ce qui ressemblait à un cul-de-sac.

Il a beau déclarer à qui veut l’entendre que sa carrière médiatique le satisfait pleinement et qu’il n’a aucune envie de replonger dans la fournaise de la politique, il est difficile de croire qu’un homme qui avait l’ambition de devenir premier ministre puisse refuser une aussi belle occasion.

M. Dumont semble avoir cheminé vers l’indépendance au fil des ans, mais plusieurs pensaient la même chose de Robert Bourassa après l’échec de l’accord du lac Meech, même si lui-même n’a jamais envisagé sérieusement de s’engager dans cette voie, laissant plutôt les uns et les autres imaginer ce qui leur plaisait.

Le plus dangereux adversaire de la CAQ au cours des prochaines années sera vraisemblablement le PQ. Une majorité d’électeurs caquistes demeurent fédéralistes, mais 39 % voteraient oui à un éventuel référendum sur la souveraineté, selon le dernier sondage Léger. C’est là une clientèle qu’il faudra retenir sans trop effaroucher ceux qu’un nationalisme de bon aloi suffit à satisfaire. M. Dumont en serait sans doute capable.

À moins que la défaite semble probable ou qu’il éprouve des ennuis de santé, un premier ministre sortant a généralement tendance à vouloir rester. Si personne n’est irremplaçable, il est facile de se convaincre qu’on l’est plus que d’autres.

M. Legault paraît en bonne forme et il n’a aucune raison d’ordre politique d’envisager la retraite, si ce n’est la perspective de devoir mener une autre campagne électorale. Il a manifestement trouvé celle de l’automne dernier éprouvante, particulièrement les débats télévisés face aux jeunes loups de QS et du PQ.

Le sondage Léger lui permet de croire qu’il a encore de beaux jours devant lui. Après une session aussi difficile, lui-même a dû être un peu surpris que le taux de satisfaction à l’endroit de son gouvernement ainsi que sa popularité personnelle n’en aient pas souffert. Même les électeurs péquistes se disent majoritairement (51 %) satisfaits.

Certes, il se passera bien des choses d’ici les prochaines élections. Avec un taux de satisfaction à peine moins élevé, Bernard Landry a perdu celle de 2003. Il est vrai que l’opposition était nettement moins fractionnée. QS a pratiquement fait le plein des voix qu’il pouvait soutirer aux libéraux à Montréal et le PQ ne peut rien espérer de ce côté.

S’il est vrai que ce dernier est passé de 6 à 71 députés en 1976, une progression aussi fulgurante demeure l’exception. Bien que la région de Québec soit devenue plus problématique pour la CAQ depuis l’abandon du troisième lien, les éventuelles pertes pourraient se limiter à quelques circonscriptions dans Chaudière-Appalaches.

D’ailleurs, si son départ devait faciliter le retour au pouvoir de son ancien parti, qu’il aurait bien aimé voir disparaître, M. Legault y verrait sans doute une bonne raison de rester. Bref, la relève caquiste pourrait devoir encore patienter.

Cette chronique fait relâche et reviendra en septembre. Bon été à tous.