Jouer le bouffon

À l’époque où il était candidat à la succession de Stephen Harper comme chef du Parti conservateur du Canada (PCC), en 2017, Maxime Bernier représentait l’aile libertarienne de son parti avec beaucoup de panache et de bonhomie. Les idées qu’il avançait n’étaient pas toujours très réalistes — l’abolition du système de gestion de l’offre étant une quasi-impossibilité au Canada —, mais il les défendait avec beaucoup de passion et, semblait-il, de bonne foi. Cela lui a permis de passer à un cheveu de la victoire contre le très fade Andrew Scheer, qui avait su mobiliser les militants antiavortement et les producteurs laitiers pour gagner la chefferie au dernier tour de scrutin.

M. Bernier n’a jamais digéré sa défaite crève-coeur. Il a claqué la porte du PCC en 2018 en déclarant que le parti était devenu « trop corrompu intellectuellement et moralement pour être réformé ». La stratégie du PCC, disait-il, reposait alors sur « le racolage de divers groupes d’intérêts et l’achat de votes », à la manière du Parti libéral du Canada. Ses anciens collègues conservateurs avaient plutôt attribué son départ à son amertume envers M. Scheer et à son orgueil disproportionné. Maxime, disaient-ils, défendait toujours son bifteck.

La création du Parti populaire du Canada (PPC) a permis à M. Bernier de régner finalement en roi et maître sur sa propre formation politique, quoiqu’au prix de sa crédibilité. Devenu le porte-étendard canadien des théories du complot de la droite radicale américaine, M. Bernier cherche maintenant à attiser la colère des gens qui se sentent menacés par la modernité. La hargne et la méchanceté avec lesquelles il attaque ses adversaires politiques sur les réseaux sociaux ne connaissent pas de limites. C’est du bonbon pour la petite minorité de Canadiens qui contribuent à la caisse du PPC et cela permet ainsi à M. Bernier de poursuivre sa croisade contre l’establishment politique et les autres épouvantails de service qu’il dresse devant eux.

Hélas ! Le chef du PPC joue son avenir politique dans la circonscription manitobaine de Portage-Lisgar lors d’une élection complémentaire lundi, un fief conservateur laissé vacant en raison du départ de l’ancienne cheffe intérimaire du PCC, Candice Bergen. Cette dernière a gagné son siège avec 52,5 % des voix en 2021, en forte baisse par rapport à son score de 70,8 % en 2019. L’opposition aux restrictions sanitaires dans cette circonscription, où les mennonites comptent pour environ 15 % de la population, avait permis au candidat du PPC de remporter près de 22 % du vote. Il s’agissait du meilleur résultat du PPC au pays, qui n’avait gagné que 5 % du vote à l’échelle nationale. Même dans sa Beauce natale, où M. Bernier a mordu la poussière pour une deuxième fois, le chef du PPC n’avait obtenu que 18 % des voix.

La colère antivaccinale n’étant plus la force mobilisatrice qu’elle était en 2021, M. Bernier ratisse plus large en promettant de déposer un projet de loi pour limiter l’accès à l’avortement s’il est élu, afin de « forcer » un débat à la Chambre des communes sur cette question. Il courtise aussi les climatosceptiques dans cette circonscription rurale et agricole. « Je gage qu’une bonne partie des feux de forêt ont été allumés par des terroristes verts pour donner un coup de pouce à leur campagne de changements climatiques, a-t-il écrit dans un gazouillis plus tôt en juin. L’extrême gauche est experte pour inventer et créer des crises qu’elle peut ensuite exploiter. »

Il appuie aussi les militants anti-LGBTQ+ qui veulent bannir des livres des bibliothèques scolaires. « Une seule voix du PPC au Parlement aura plus d’impact sur toute une gamme de questions cruciales pour les Canadiens qu’un autre faux conservateur qui respectera la ligne du parti et restera silencieux », a-t-il affirmé dans un autre gazouillis récent.

Avec un populiste décomplexé comme Pierre Poilievre maintenant à la tête du PCC, M. Bernier n’a plus l’attrait qu’il avait auprès des électeurs de droite lorsqu’il affrontait Erin O’Toole. M. Poilievre joue dur en rappelant le passé souverainiste de M. Bernier ainsi que sa participation au Forum économique mondial (FEM) de Davos, en Suisse, lorsqu’il était ministre dans le gouvernement de M. Harper. Toute participation au FEM est un péché mortel aux yeux des tenants de l’extrême droite, l’organisation étant associée à la doctrine du mondialisme si honnie des complotistes. M. Bernier a même traité le chef du PCC de « menteur », expliquant avoir plutôt été, en 2008, « envoyé à Davos par Harper en tant que ministre des Affaires étrangères afin de rencontrer d’autres ministres et de discuter de la situation en Afghanistan ».

M. Bernier tempère les attentes quant à ses chances de l’emporter dans Portage-Lisgar. « Notre moyenne nationale est de 5 %. Donc, tout ce qui est en haut de 5 %, c’est une bonne chose », a-t-il dit cette semaine à un journaliste de Radio-Canada. Cela en dit long sur sa carrière politique. S’il avait été plus patient, M. Bernier aurait peut-être pu devenir chef du PCC un jour. Mais, faute de devenir le roi, il a choisi de jouer le bouffon.

Basé à Montréal, Konrad Yakabuski est chroniqueur au Globe and Mail.