Obligations 101

Au cours de la dernière décennie, les titres de croissance ont davantage attiré l’attention populaire puisque les marchés boursiers se sont montrés favorables et attrayants, alors que les obligations génèrent traditionnellement un rendement plus stable et plus modeste. Pourtant, bien que ce marché soit méconnu, voire victime d’un certain manque d’attention, il est de taille à concurrencer, sinon à surpasser les marchés boursiers.

Peut-être savez-vous que les obligations sont utilisées en gestion de portefeuille pour générer du revenu. Elles représentent généralement une composante très sécuritaire de celui-ci puisqu’elles sont associées à la protection du capital. À moins d’avoir un profil d’investisseur de type croissance dynamique, vous avez fort probablement, sans peut-être même le savoir, une exposition dans les marchés obligataires puisque la combinaison obligations et actions est traditionnellement utilisée comme base de diversification des actifs.

Par exemple, si vous investissez dans des fonds communs de placement dits « équilibrés », le revenu fixe y est pondéré généralement entre 40 et 50 %. Ainsi, plus vous avez un profil prudent, plus vous investissez directement ou indirectement dans les obligations. Mais qu’en savez-vous, exactement ?

Quelques notions de base

Si les actions sont des titres de participation à la croissance d’une entreprise, les obligations sont essentiellement des titres d’emprunt, qui permettent à des gouvernements tout autant qu’à des sociétés privées de financer des projets précis ou leurs activités courantes. Les obligations se négocient et donnent droit à un revenu d’intérêts réguliers (des coupons) pendant la durée de l’obligation et préservent le capital initial jusqu’à l’échéance.

La qualité des obligations est une notion clé à retenir lorsque vous vous intéressez à ce marché. En effet, le capital sera récupéré à échéance, conditionnellement à la solvabilité de l’émetteur : une obligation d’État est ainsi plus sécuritaire qu’une obligation de société à rendement élevé. Il est ainsi possible de profiter d’une prise de risque supplémentaire : ce rendement potentiel doit toutefois être accompagné d’une analyse des cotes de crédit attribuées par les agences de notation.

Si le fonctionnement d’une obligation est relativement simple, l’investissement dans ce marché requiert une compréhension du comportement des différents types de titres de revenu fixe dans les différentes phases des cycles économique et boursier

Vous devez également retenir que les obligations et les coupons se négocient sur les marchés secondaires. Les gestionnaires actifs vont ainsi acheter et revendre ceux-ci avant leur échéance, et la valeur marchande de l’obligation dépendra alors d’une formule mathématique ayant pour variables principales la durée et le taux d’intérêt. La durée de l’obligation influence l’offre et la demande dans ce marché. Par exemple, les obligations de courte durée sont normalement moins impactées par la hausse ou la baisse des taux d’intérêt.

Si vous détenez des fonds obligataires ou un portefeuille équilibré, vous devriez ainsi vous intéresser à la durée moyenne des obligations qui les composent. Plus elle sera courte, plus le placement sera sécuritaire. Si vous utilisez plusieurs titres ou fonds différents, il sera intéressant que ceux-ci n’offrent pas la même durée, afin de diversifier votre risque.

Toutefois, un portefeuille obligataire d’une durée de deux ans ne se signifie pas que la moyenne de ses obligations viendra à échéance dans deux ans. Le rendement à échéance représente le meilleur indicateur de rendement d’un fonds de revenu fixe : il mesure le rendement moyen des obligations d’un portefeuille si elles étaient détenues jusqu’à maturité (donc à leur échéance) et est fortement représentatif d’un rendement sur une période de cinq ans, ce qui donne un bon indicateur de résultats pour l’investisseur.

Un environnement favorable

Vous l’aurez compris, si le fonctionnement d’une obligation est relativement simple, l’investissement dans ce marché requiert une compréhension du comportement des différents types de titres de revenu fixe dans les différentes phases des cycles économique et boursier. Puisque la valeur d’une obligation est inversement proportionnelle aux taux d’intérêt, le recul des marchés obligataires en 2022 s’explique aisément par les hausses importantes et rapides des taux directeurs dans la lutte concertée et intensive contre l’inflation.

Déçus, puisque pour la première fois depuis longtemps les obligations n’ont pas joué leur rôle compensatoire de la volatilité du marché des actions, vous avez peut-être dirigé vos nouveaux investissements vers des CPG (certificats de placement garanti), considérant les taux d’intérêt élevés offerts sur ces produits actuellement. Bien que rassurante, cette solution de rechange au revenu fixe pourrait vous coûter quelque chose à court ou à moyen terme.

En effet, vous devriez retenir que la possible baisse des taux, et même l’idée d’une baisse potentielle permettraient, inversement, de prédire des gains pour les marchés obligataires. Selon différents gestionnaires en revenu fixe consultés récemment, même s’il n’est bien sûr pas possible de prédire le moment exact où cela se produira, du fait que les taux sont historiquement très élevés, les probabilités que le marché obligataire surperforme dans les prochains mois le sont également. Par ailleurs, dans le passé, les obligations ont bien résisté aux périodes de récession, offrant alors une réelle solution de rechange au marché des actions, ce qui ne fut pas le cas en 2022.

En somme, si les obligations sont souvent les mal-aimées d’un portefeuille, elles n’en composent pas moins une partie substantielle, si bien que la complexité de ce marché devrait inciter l’investisseur à une approche de diversification et de gestion de risques. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut impérativement s’intéresser à ces marchés dans le contexte économique actuel. Pour la portion de votre portefeuille dont l’horizon est à moyen et à long terme, vous ne voulez surtout pas manquer la hausse, peu importe le produit garanti.