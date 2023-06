Irréductibles Gallois pour la coupe du monde de la FIFA

Dieu est un, mais Il est trois : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et « par un mystère tout aussi incompréhensible, écrivait Eduardo Galeano dans Le football, ombre et lumière (1995), au soccer, la Grande-Bretagne est une, mais elle est quatre : l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande du Nord et le pays de Galles ».

De fait, les Gallois, qui forment une nation méconnue de trois millions d’habitants au flanc du Royaume-Uni, étaient représentés par leur équipe nationale au Mondial qatari de l’automne dernier. Mieux, le pays de Galles, à la différence du Sénégal, du Ghana, du Cameroun, de la Tunisie, du Maroc, de la Croatie et de la Serbie, sans parler du Qatar lui-même (souverain depuis 1971 seulement), n’a pas eu à conquérir son indépendance nationale pour avoir le droit d’aligner sa sélection dans la fournaise climatisée de Doha.

Pour répondre à l’interrogation quasi mystique de Galeano sur l’existence d’un saint Quartette, il faut commencer par constater qu’au royaume de Charles III, tout est ancien, pour ne pas dire que tout croule sous le poids de la tradition, et le merveilleux monde du sport n’y échappe pas.

Dernièrement, m’étant réveillé dans un hôtel de la station balnéaire d’Aberystwyth, avec la mer d’Irlande à la porte, j’ai déjeuné en lisant la section sportivedu Daily Telegraph dont les quatre premières pages parlaient de cricket, jeu ésotérique à mes yeux, même avec trois cafés dans le corps, pendant que la BBC m’abreuvait de musique classique et que je tartinais mes toasts de marmelade au son de Pomp and Circumstance, l’hymne officieux de la royauté britannique. Dépaysement assuré.

Le beau soleil, le ciel bleu, la lumière éblouissante déversée sur la baie de Cardigan, tout conspirait contre la télé ce jour-là, un très gros samedi de sports, avais-je appris en maniant la zappette avec parcimonie. D’abord la cent quarante-deuxième finale de la FA CUP, la Coupe d’Angleterre de football, couronnant, au stade de Wembley, la plus ancienne compétition de soccer au monde et opposant pour la première fois, dans un climat tendu, les deux clubs de Manchester : City c. United.

La Scottish Cup qui complétait le programme double est à peine moins ancienne, avec ses cent trente-huit éditions. Quant au Derby d’Epsom, la course de chevaux qui inaugurait l’après-midi des gérants de sofa et des parieurs locaux, il est disputé depuis… 1780. Les officiels y portent tous le haut-de-forme et ils ont l’air d’un vol de corbeaux.

En Amérique, les plus anciens championnats sportifs — la série mondiale de baseball et la coupe Grey — datent du début du vingtième siècle. Vers la même époque, en France, fut créée la FIFA : la Fédération internationale de football association. Et comme, entre Anglais et Français, on n’a pas l’habitude de nager dans l’harmonie universelle, la nécessaire fusion entre la Fédération anglaise (FA) fondée en 1863 et la nouvelle création parisienne donna lieu à un affrontement. Désolé pour l’air de déjà-vu, mais les Anglais ont gagné.

C’est ainsi que la perfide Albion, venant à bout de l’esprit centralisateur de la patrie des jacobins, imposa au soccer international les quatre fédérations nationales dont était composée la FA.

Remarquez que Galeano n’est pas trop à plaindre. Avec une population équivalente à celle du pays de Galles, son pays, l’Uruguay, demeure la plus petite nation à avoir remporté le Mondial, et deux fois plutôt qu’une. En 1958, les Dragons rouges (l’emblème gallois) ont battu la puissante Hongrie en huitième de finale avant de s’incliner contre le Brésil, futur champion du monde. Leur meilleur résultat du tournoi qatari fut plus modeste : une nulle contre les États-Unis. Autre moment de gloire : demi-finalistes à l’Euro de 2016.

Mais les résultats sur le terrain — une fiche globale de 14 victoires, 68 défaites et 21 matchs nuls contre l’Angleterre — sont une chose, et la fierté nationale en est une autre. Paradoxalement, une équipe née d’une situation historique dans laquelle l’écrivain de gauche qu’était Galeano voyait essentiellement un rapport de force impérialiste est devenue le principal étendard de l’identité galloise à l’étranger. Depuis quinze ou vingt ans, m’explique une Galloise, l’équipe nationale de soccer joue un rôle accru dans la représentation de la petite nation qui porte le nom gaélique de Cymru.

Au fait, que savais-je de Cymru avant de me rendre là-bas ? Hormis ce fait que les Gallois envoient une équipe de soccer au Mondial — mais pas aux Jeux olympiques —, absolument rien. N’ayant d’yeux et d’oreilles que pour la quête indépendantiste malheureuse de l’Écosse, j’ignorais qu’un affichage bilingue fleurissait à 200 kilomètres de Londres, que le gallois était une langue vivante et qu’il existait, hors de celle de Shakespeare, une littérature galloise. Preuve encore plus accablante de mon ignorance : le seul écrivain gallois que j’étais capable de nommer était Dylan Thomas, mort en 1953.

Puis j’en ai rencontré un, poète lui aussi et bien vivant. Une des premières choses qu’il m’ait dites est : la langue est politique. On était fait pour se comprendre.

En repassant par Londres, près de Hyde Park, je pensais aux raisons que j’ai d’aimer (ou admirer) les Anglais : 1. leur amabilité envers le passant, cette parfaite civilité ; 2. Churchill ; 3. les meilleurs services secrets — c’était avant que l’élève israélien ne dépasse le maître. Et à voix basse, je fredonnais le chant composé par les supporteurs du Real Madrid et repris par les partisans gallois, en hommage à Gareth Bale, le meilleur joueur de Cymru qui, en 2012, allégua un mal de dos pour refuser de s’aligner avec la sélection britannique aux JO de Londres : « Viva Gareth Bale ! He said he had a bad back, fuck the Union Jack ! »

Romancier, écrivain indépendant et chroniqueur sportif atypique, Louis Hamelin est l’auteur d’une douzaine de livres.