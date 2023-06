L’héritage du Cavaliere

Tout a commencé par la télévision. Sans elle, il n’y aurait eu ni Donald Trump, ni Boris Johnson, ni surtout Silvio Berlusconi. Les plus jeunes ne peuvent pas s’imaginer ce que fut la télévision de leurs parents ou de leurs grands-parents, celle de Bernard Pivot ou de Fernand Seguin. Ils l’imaginent ennuyante, austère et sans intérêt. Peut-être était-ce justement parce qu’elle avait été en noir et blanc qu’elle se sentait obligée de parler à l’intelligence des spectateurs.

Puis vinrent Berlusconi et la gauche sociale-démocrate. L’exubérant Berlusconi, que pleure aujourd’hui l’Italie tout entière, n’aurait jamais existé sans cette gauche qui, après Mai 68, arriva au pouvoir en Europe dans les années 1980. C’est elle qui fera sauter (entre autres) le verrou de la télévision publique. Cette privatisation fera la gloire de celui qui n’avait été jusque-là qu’un vendeur d’aspirateurs recyclé dans l’immobilier.

En Italie, le temps semblait venu de faire une pause après les années de plomb qui culminèrent avec l’assassinat du démocrate-chrétien Aldo Moro par les Brigades rouges. Le socialiste Bettino Craxi n’aura de cesse de soutenir l’empire télévisuel en pleine expansion de son ami Berlusconi. Il sera même témoin à son mariage avant d’être poursuivi pour corruption et de se réfugier en Tunisie. En France, c’est François Mitterrand qui se laissera convaincre de confier à Berlusconi la deuxième chaîne privée du pays, la Cinq. Un littéraire qui adoube la « télé Coca-Cola », qui carbure aux séries américaines, aux célébrités et aux blondes sémillantes. Tonton n’en était pas à une contradiction près.

La source du populisme, qui est moins une idéologie qu’un style politique, n’est pas ailleurs. Il faudra des années aux politiciens de la vieille garde habitués à des entrevues sérieuses avec des journalistes chevronnés pour accepter de se transformer en vedettes de variétés et aller faire le pitre à Tout le monde en parle. Mais ils s’y feront. Et certains mieux que d’autres.

Berlusconi signe alors l’entrée de la politique dans le monde du spectacle, du foot et de l’argent facile. Avant lui, on ne voyait pas de self-made-man comme Bernard Tapie (ou François Legault) briguer les fonctions suprêmes. Le nouveau mode de communication politique allie souvent simplisme, vulgarité et coups de gueule. C’est le tweet avant le tweet. Il influencera aussi bien Nicolas Sarkozy et Donald Trump qu’Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.

Peu importe la famille politique. Véritable précurseur en la matière, l’Italie sera l’un des tout premiers pays à voir s’effondrer les grands partis de la droite et de la gauche classiques pour laisser place à de nouvelles forces politiques souvent très personnalisées et qui défient les clivages traditionnels (comme le Mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo).

Signe des temps, au moment où Berlusconi quitte la scène, Donald Trump est inculpé par la justice américaine et Boris Johnson démissionne de son siège de député. Comme si le populisme version Berlusconi s’apprêtait à tirer sa révérence ou à migrer vers autre chose. D’aucuns parlent déjà de « post-populisme ».

Avec le retour du tragique, de l’inflation, des guerres et des épidémies — sans parler du déclin européen —, Berlusconi apparaissait de plus en plus comme le fantôme d’un autre âge. Son amitié avec Vladimir Poutine témoignait de ces années d’insouciance où, après la chute du mur de Berlin, l’OTAN semblait vouée à disparaître et l’Europe, à s’étendre jusqu’à l’Oural. Le magnat se savait probablement dépassé, mais il prit soin jusqu’au dernier moment de conforter un véritable bloc de droite à la Chambre des députés, dont le groupe nationaliste de Georgia Meloni est devenu le vaisseau amiral, Forza Italia ne représentant plus qu’un maigre 8 % dans les urnes.

Meloni a beau devoir à Berlusconi son premier ministère (à l’âge de 31 ans) et avoir des visées sur son héritage, elle n’a pas hérité de l’idéologie mondialiste et ultralibérale du Cavaliere, et encore moins de sa dégaine. Si le berlusconisme a peu de chances de survivre à son fondateur, cette alliance des droites qu’il fut un des premiers à pratiquer n’a pourtant jamais été aussi populaire en Europe.

Elle a fait des émules en Suède, ancien royaume de la social-démocratie, où l’actuel premier ministre, Ulf Kristersson, issu de la droite classique, gouverne avec le soutien des nationalistes du parti des Démocrates de Suède. Même chose en Finlande, où le premier ministre de droite, Petteri Orpo, a formé une coalition avec le Parti des Finlandais, une formation radicalement opposée à l’immigration. Depuis les dernières élections régionales et municipales, tout semble indiquer que l’Espagne est elle aussi sur le point d’emprunter cette voie. Après les élections législatives du 23 juillet prochain, la droite traditionnelle pourrait gouverner, comme elle le fait déjà dans certaines régions, avec l’appui du jeune parti Vox, représentant de la droite radicale.

Dans ces pays, plus le problème de l’immigration de masse s’imposait comme une évidence, plus la rhétorique antifasciste apparaissait hors sol et plus la proximité du pouvoir a poussé cette droite radicale à plus de pragmatisme. C’est ce qu’on a vu en France depuis quelques années et ce qu’on voit aujourd’hui en Italie. Un pays qui demeure, même sans Berlusconi, le laboratoire politique de l’Europe.