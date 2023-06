Tout va très bien, Madame la Marquise

Je t’observe depuis quelques minutes, Madame, à te tortiller devant moi comme si tu avais le feu au cul. Tu cherches à t’échapper, à retrouver ta liberté. Ta sacro-sainte liberté individuelle qui te permet de dire « chacun fait ce qu’il veut », comme le gars en Hummer électrique.

On ne devrait jamais parler politique, GPA (grossesse pour autrui), féminisme ou changements climatiques dans les partys, parce qu’on réaliserait à quel point les gens sont pétris de petites lâchetés ordinaires.

Avait-on évoqué l’une des dernières chroniques de MBC (Mathieu Bock-Côté) ? Juste le titre, déjà : «Le monde très inquiétant que nous préparent les écologistes, modérés et radicaux». Parce que les coupables sont tout désignés. Pourquoi pas eux ?

Imagine, Madame, il y a de vilains écolos « radicaux » qui gâchent ton insouciance et ont l’outrecuidance de souligner que si tu prends un vol transatlantique aller-retour, tu brûles ton bilan carbone d’une année (suggéré par l’Accord de Paris) : 1,8 tonne de CO 2 , 5,3 tonnes en première classe. Tu n’as pas de jet privé ? J’admire la simplicité volontaire. L’avion est un privilège de naissance, comme ton passeport canadien.

« Ben là, on va-tu arrêter de respirer ? » (Ça risque d’arriver, j’espère que tu n’es pas asthmatique), « On fait tous un effort ! » (Il semblerait que les pauvres du Québec en font plus que les autres ; ils libèrent trois fois moins de carbone.)

C’est une façon de constater que le monde n’est plus vivable et anxiogène, sans vouloir faire de concessions sur ses privilèges. On n’est pas prêts à imaginer une vie à l’extérieur de la vitesse fossile dont on jouit tous les jours.

« Moi, je veux bien participer, mais l’avion c’est non ! » (T’inquiètes, vous êtes 9 % qui iront en Europe cette année, soit 4 % de plus que l’année dernière), « Tu as sûrement pris l’avion plus souvent que moi » (Le concours de pureté, c’est toujours une esquive intéressante.)

« On a tous nos contradictions. » (Oui, en effet, tu expliqueras à tes enfants que la FAO — pas une cellule écologiste radicale — l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture à l’ONU, prévoit encore 60 récoltes mondialement. Après ? Tous au Kraft Dinner avec du orange fluo. Et d’ici 2050 — 25 ans —, la moitié de la planète manquera d’eau. On boira du Coke.)

C’est trop gros, ferme les yeux

« J’ai été à la marche du Jour de la Terre, c’était magique ! » m’as-tu dit, Madame. Tout va très bien, tout va très bien.

Je sais, le déni est une stratégie de survie, comme l’alcool, le gaming et les quatre saisons de Virgin River sur Netflix (la 5e est prévue pour septembre, je ne me peux plus). En ce moment, j’ai le livre Pétromasculinité qui me fait de l’oeil, Guerre et écologie et Jusqu’à plus soif (aucune référence à la route des vins). Des sujets moins sexy que la finale des Chefs ou ta croisière à Bora-Bora.

Ça fait plus de 20 ans que je me passionne pour les changements climatiques et j’ai l’impression de jouer un rôle de soutien dans le film Don’t Look up, une métaphore sur le déni cosmique.

Tu m’as aussi balancé que c’était la faute aux journalistes qui n’avaient pas la bonne approche : « Il faut être inclusif. » Comme si nous n’avions pas essayé. Nous avons dépassé le cap, je le crains, du médicament dans la cuillère de miel.

Mes collègues qui se consacrent à l’environnement reçoivent des menaces de mort, l’astrophysicien écolo Aurélien Barrau s’est retiré des réseaux sociaux, le cinéaste Cyril Dion (Demain, 2015) se défend encore comme il peut sur Twitter, mais il est à la veille de capituler : « Et le temps que les activistes passent à se justifier, ils ne le passent pas à autre chose ». Je t’invite à lire son fil : bit.ly/3JcF9Gd

Déjà pris l’avion ? Vous ne pouvez pas critiquer l’avion. Vous mettez de l’essence dans votre voiture ? Vous ne pouvez pas critiquer Total.

Et le pire, Madame, c’est que les gouvernements attendront que nous soyons tous réunis dans un gymnase avec notre valise à roulettes pour prendre des mesures qui nous sembleront meilleures pour le teint qu’un éclairage au néon. Trop peu, trop tard. Il est vrai que Maxime Bernier t’invite au statu quo et que tu souffres de fatigue informationnelle.

Juste pour toi, je me suis tapé le Baromètre de (l’inaction) l’action climatique 2022 (https://bit.ly/43RZGYI) (Université Laval), et il est clair que nous ne voulons pas être dérangés dans notre sauve-qui-peut.

La population tend à privilégier les actions climatiques simples à mettre en place au quotidien (et surtout inoffensives, comme tes pailles en bambou) plutôt que des changements profonds dans leurs habitudes de vie.

Une marche avec Greta, ça le fait. Et ça, nos politiciens le savent, ils y vont aussi. Mais, selon ce Baromètre, nous ne sommes que 35 % à voter pour un candidat qui s’engage à prioriser la lutte contre les changements climatiques.

L’espoir et le déni

L’espoir et le déni forniquent dans le même lit et font des enfants forts. Le psychiatre Serge Tisseron a écrit Le déni ou la fabrique de l’aveuglement, où il évoque les biais d’optimisme et de conformisme. Nous sommes des moutons, bientôt « à la broche ». Le déni nous installe dans un monde qui nous apparaît plus vrai « parce qu’il fait une place plus grande à mes désirs ».

Selon le docteur, le déni climatique est construit sur la négation de notre propre mortalité : « Si la mort chaque jour possible de chacun d’entre nous n’est pas réintroduite dans notre société à sa juste place, comment prendre en compte la mort possible de notre planète ? »

Le contraste avec lequel nous continuons à vivre tranquillement et ce qui nous arrive est vertigineux

Le Dr Tisseron nous dit qu’« accepter nos faiblesses et apprendre à vivre avec l’idée de la mort sont deux conditions majeures pour mettre fin au déni catastrophique du changement climatique ».

Les deux coprésidents du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) ne prennent plus la peine de fournir le popsicle avec leurs prédictions caniculaires. La biogéographe sud-africaine Debra Roberts répondait à un journaliste du journal Le Monde cette semaine : « En ce qui me concerne, je ne vends pas de l’espoir. L’espoir ne met pas un toit au-dessus de votre tête. Il ne vous donne pas d’eau potable. Il ne vous protège pas. Je crois au travail acharné. Le rapport de synthèse du GIEC indique que nous devons réduire nos émissions de 60 % d’ici à 2035. Cette baisse sera prédéterminée par les actions mises en place d’ici à 2025. » 18 mois…

Tu vois Madame, quand toi tu revendiques ta liberté, moi j’entends ma coloc mexicaine qui me mentionne que sa ville d’un million d’habitants (Xalapa) a désormais accès à l’eau courante en rotation un jour sur deux.

Y’a toujours quelqu’un qui paye, mais tant qu’on ne le connaît pas, cela n’est rien, Madame la Marquise. Cela n’est rien.

JOBLOG | Comme les tortues « D’ici cinq ans, ça va collapse ! » m’a dit Hélène, une Française de la génération Y rencontrée cette semaine au marché. Plusieurs millénariaux se préparent à cet écroulement dont on perçoit lentement les signes avant-coureurs. Le magazine Beside — que j’adore — consacre son dernier numéro au mouvement, et tout un article fort intéressant de Simon Coutu sur « La vraie vanlife ». Il est allé rencontrer un des gourous, Bob Wells (on le voit dans le film Nomadland), en Arizona et évoque aussi la Liberté 35. Devant la flambée des prix de l’immobilier et les changements climatiques, la vie en van devient une façon de promener son toit au gré des intempéries. « Graham note que les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes forcent des Américains à vivre dans leurs moyens de transport. » bit.ly/42Apes4

Retrouvé la vidéo de la chanson Tout va très bien, Madame la Marquise de Paul Misraki (1935). Popularisée par Ray Ventura et ses collégiens, « “Tout va très bien, Madame la Marquise” est devenu une expression proverbiale pour désigner une attitude d’aveuglement face à une situation désespérée et une tentative maladroite d’en cacher la réalité. » (Wikipédia) L’histoire va comme suit : madame la marquise apprend qu’elle a perdu sa jument dans un incendie, puis, tout déboule jusqu’à la totale ; le feu a tout rasé. Tout va très bien, tout va très bien. Il faisait 29 degrés Celsius en Jamésie cette semaine. bit.ly/3CsY6k3 Apprécié l’entrevue avec les deux codirecteurs du GIEC dans Le Monde, titrée « Nous poussons la planète vers un avenir climatique où seule une partie de sa surface sera habitable ». Le climatologue allemand Hans-Otto Pörtner précise : « Il y a un énorme déficit d’adaptation dans les sociétés. Avant, nous aurions cru que des pays riches comme le Canada ou l’Australie s’en sortiraient face au changement climatique. Désormais, ce n’est plus garanti. Le Canada est en train d’apprendre qu’il n’a pas les ressources pour lutter contre les incendies, et il fait même venir des centaines de pompiers des États-Unis et d’Afrique du Sud pour l’aider. » Tant que les pompiers chantent encore… bit.ly/3NwpEvs Aimé le livre Le déni ou la fabrique de l’aveuglement du psychiatre Serge Tisseron. « La Covid a révélé un syndrome épidémique : le syndrome de l’autruche. » Et il fait le berceau du complotisme et des négationnistes. Sans parler des autres, les « intouchables », défendant leurs privilèges et accusant les écolos. Ça me rappelle les patients cancéreux de mon père pneumologue qui en grillaient une à la porte de l’hôpital… bit.ly/43DGAFD