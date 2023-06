Protéger les propriétaires quand le logement est en crise

Dans le hiatus entre la fin des travaux parlementaires et le 1er juillet, c’est l’affaire qui refuse de mourir. Au dernier jour de la session, la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a déposé son projet de loi 31, qui propose une série de mesures pour soi-disant mieux encadrer le droit au logement au Québec.

Le projet de loi a été présenté sous l’angle de la protection des locataires contre les rénovictions et les hausses de loyer abusives. On a insisté sur deux mesures : d’abord, l’augmentation du dédommagement minimal offert aux locataires que l’on évince pour rénover ainsi que l’ajout d’une obligation, pour les propriétaires, de prouver au Tribunal administratif du logement (TAL) qu’ils détiennent réellement les permis pour effectuer les rénovations envisagées.

Ensuite, il y a l’ajout d’une obligation, pour les propriétaires de constructions neuves, d’indiquer les hausses de loyer qu’ils prévoient imposer aux locataires pour les cinq années à venir. Les locataires sauront alors à quoi s’attendre, ils pourront prévoir, a dit la ministre. Avoir la possibilité de prévoir financièrement son exploitation future — oui, ce doit être ça, la liberté.

C’est cependant l’ajout d’un droit, pour les propriétaires, de refuser la cession de bail pour quelque motif que ce soit qui est devenu la pomme de discorde, et pour cause. Le gouvernement, on l’a compris, a ainsi répondu à l’appel du pied des promoteurs immobiliers et des associations de propriétaires.

En présentant son projet, la ministre a voulu jouer la carte de la défense des droits des petits propriétaires d’administrer leur bien comme ils le souhaitent. Il n’y a pas à dire, elle a touché un point sensible. Les langues se sont déliées : enfin, fini le « magasinage » de loyer entre locataires, « l’imposition » de locataires aux propriétaires, les locataires qui roulent une business de sous-location et de cession de bail sur le dos de leur propriétaire. On en avait gros sur le coeur.

La ministre a justifié ses propos jugés insensibles au sujet des locataires en disant qu’elle avait voulu s’exprimer en termes économiques et juridiques. Le propriétaire a droit à la pleine jouissance de son bien, c’est la moindre des choses, etc. Rassurons-la : l’absolutisme du droit de propriété et la liberté contractuelle ne sont pas exactement des principes menacés au sein de la législation québécoise. La possibilité pour les locataires de se reloger décemment, en revanche, l’est réellement.

La cession de bail est avant tout un outil de survie. Or, si elle dérange autant, c’est qu’elle est utilisée pour mettre en oeuvre un principe de solidarité. Elle est à la fois un sauf-conduit et un coupe-feu : lorsqu’on cède son bail, on endigue pour tous la spirale de la hausse des loyers. Elle sert ausside rempart contre la discrimination, dans un marché locatif où quiconque s’éloignant de la norme voit ses chances d’être « choisi » par un propriétaire radicalement réduites.

L’attaque contre la cession de bail révèle l’intention véritable de cette loi : il ne s’agit pas de protéger les locataires, mais bien de lever encore plus les entraves à la marchandisation du logement.

Si l’on avait vraiment voulu, par exemple, endiguer le problème des rénovictions, la loi ne se serait pas contentée d’imposer plus d’obligations aux propriétaires qui retapent un immeuble pour en tirer plus de profits. En ajoutant un régime de compensation (un peu) plus exigeant et en imposant aux propriétaires de montrer patte blanche devant le TAL lorsqu’ils entament un projet de rénovation, on consacre plutôt la pratique. On affirme sa légitimité — tout en énonçant certaines limites — au lieu de l’identifier comme une cause profonde de la crise du logement.

Par ailleurs, ce qu’on désigne comme des « protections » pour les locataires relève d’un formalisme étroit, impuissant face à la réalité des rapports de pouvoir entre propriétaires et locataires. Indiquer les hausses de loyer envisagées à la clause F, remplir la clause G pour éviter les hausses de loyer abusives d’un locataire à l’autre, d’accord. Mais il existe un écart énorme entre la lettre de la loi et la conscience qu’ont les gens de leurs droits, ainsi que de leur capacité à les exercer.

La ministre le sait — d’autant plus qu’elle vient du monde de l’immobilier. Ce n’est pas une omission. Elle le sait que, dans cet écart entre ce que le projet de loi prétend faire et ce qu’il permet réellement, se noient les droits des locataires. Et cet écart révèle précisément la vision de ce gouvernement en matière d’habitation.

Ce que l’on appelle la crise du logement — les familles qui donnent les trois quarts de leur salaire pour se loger dans un logement trop petit, trop loin, mal entretenu, l’instabilité résidentielle extrême, la mise en concurrence féroce des locataires en recherche de logement et toutes les discriminations qu’elle permet, la transformation des quartiers populaires en havres à condos — n’est pas, pour ce gouvernement, un problème à résoudre. La crise permanente est au coeur de sa politique. C’est une occasion d’affaires autant qu’un projet social, soit celui d’affirmer la domination de la classe qui possède sur les autres.

On a beaucoup dit de la ministre, de sa prédécesseure et de ce gouvernement en général qu’ils étaient « déconnectés » de la réalité de la crise du logement. Ils ne le sont pas. Ils savent très bien ce qu’ils font. Leur volonté est claire, transparente : marchandiser le logement au possible, favoriser la spéculation sur les biens immobiliers, déléguer aux acteurs privés jusqu’à la tâche de fournir des logements sociaux. Ce n’est pas une erreur, pas un malentendu. En bon gouvernement de patrons, ils donnent simplement force de loi à leur propre conflit d’intérêts.

Chroniqueuse spécialisée dans les enjeux de justice environnementale, Aurélie Lanctôt est doctorante en droit à l’Université McGill.