Nicole Garcia en Lady Macbeth

Sur la scène du théâtre du Nouveau Monde (TNM), Gabrielle, enseignante au lycée confrontée au suicide d’une élève qui était harcelée, fait penser à la cruelle lady Macbeth de Shakespeare. Dans ses accès de somnambulisme, cette reine d’Écosse machiavélique se lavait frénétiquement les mains sans parvenir à y effacer les taches de sang, tant la nuit les remords s’acharnaient à la tourmenter.

Ainsi se revit la même tragédie dans Royan. La professeure de français, spectacle solo de l’actrice française Nicole Garcia présenté à Montréal après une tournée en son pays. L’éternelle culpabilité mal gérée, accrue en notre époque allergique à sa mauvaise conscience, se tortille sur les planches, ne sachant plus trop sur quel pied danser. Marie NDiaye, goncourisée pour Trois femmes puissantes, a écrit ce grand texte au scalpel du bout de son laser intime. À vous donner l’envie de le lire aux éditions Gallimard pour mieux pénétrer ses nuances. Oeuvre sur la banalité du mal d’une clairvoyance acérée. Portrait féminin en parcours de souffrance corsetée. Pas seulement. Paysage d’un air du temps aussi. Au sortir du théâtre, on met longtemps à en méditer tous les enjeux.

Comment Gabrielle pourrait-elle affronter le désespoir des parents de la jeune morte en attente de révélations en haut des escaliers de son immeuble ? Comment se regarder dans le miroir ? Par quelles pirouettes intérieures les gens justifient-ils leurs actes les plus abjects ? Ce monologue brûlant constitue une plongée au coeur de l’inavouable, où ne s’aventurent que les braves ou ceux qui n’ont plus guère le choix de s’affronter.

L’adolescente défenestrée à l’école hante le coeur et l’esprit de cette femme qui n’a pas su ni voulu contrer l’irréparable. Les fantômes personnels, les convenances rigides de cette prof de littérature, à qui la lecture n’a guère enseigné l’humanité, ont fait écran à sa sensibilité. À elle de mettre à contribution le passé pour retrouver ses assises en ce monde.

Ce texte est l’auto-analyse d’un monstre ordinaire, enfermé dans sa carapace, qui voulait jadis voir mourir sa mère, qui a abandonné mari et enfant, qui refusait de répondre aux lettres de la jeune élève en détresse, sans alerter la direction du lycée quand l’élève trop sensible hurlait sa douleur.

Délit de lâcheté, délit d’égocentrisme, délit d’une enseignante elle-même bafouée par sa classe, délit d’une femme otage de son image, incapable de supporter cette élève sans beauté ni apprêts même après en avoir perçu sa lumière. Hier, les cheveux de Méduse de la jeune fille lui semblaient des serpents menaçants lancés dans sa direction. Aujourd’hui, reste à survivre après avoir recueilli ses dernières paroles…

Elle n’avait pas mis les pieds au théâtre depuis longtemps, la cinéaste de L’adversaire et de Place Vendôme, l’actrice de Que la fête commence et de Péril en la demeure. Mais Marie NDiaye a écrit cette pièce juste pour elle, et allez refuser. La professeure et son interprète sont nées à Oran, en Algérie française. Toutes deux ont soigné leur féminité comme un bouclier face au monde. La fiction fait le reste. C’est le propre fils de Nicole Garcia, Frédéric Bélier-Garcia, qui a mis le monologue en scène, très sobrement, laissant la place aux mots nombreux et aux gestes rares. À la première au TNM, la comédienne avait des problèmes de toux et sa voix ne portait pas toujours au loin, mais chaque intonation poussait son souffle vers un chemin de vérité.

Royan, c’est le nom de la ville où le drame se déroule dans la pièce. Ça pourrait être n’importe où. Au Québec aussi. Tant de catastrophes surviennent dans les écoles, ces milieux troubles qui enfantent également les bêtes maléfiques. Des histoires d’élèves violents attaquant leurs profs ou une tête de Turc poussée au suicide sont relayées dans maints bulletins d’information. On y parle aussi d’administrateurs scolaires aux yeux longtemps fermés devant les tourments des victimes. Ceux-ci frappent un mur quand de mauvais traitements subis en classe ou dans la cour de récréation virent au drame. Les têtes dirigeantes n’auraient rien vu, rien entendu. Hum ! Des enquêtes plus poussées l’assureront : elles savaient, bien sûr. Toute une dynamique de peur, de mutisme ou d’indifférence s’était mise en branle pour camoufler les tares du groupe et les carences des individus.

La valeur artistique de Royan… repose avant tout sur son authenticité percutante. Ce monologue nous trouble parce qu’il aborde brillamment l’individualisme de nos sociétés, la perversité d’enfants rois sans entraves, l‘irresponsabilité des adultes et le manque d’éthique à l’école comme partout. Air connu de la jeunesse brisée. Bien des films, bien des pièces de théâtre et bien des livres abordent ces sujets névralgiques. Et tant mieux si des oeuvres s’évertuent à nous répéter que lady Macbeth, c’est nous aussi…