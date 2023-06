La paix, svp!

Les bonnes nouvelles font rarement les manchettes. En histoire, la même logique prévaut : la guerre y fait nettement plus recette que la paix. Tout le monde connaît Hitler ; les pacifistes allemands qui se sont opposés à son délire n’ont pas eu la même célébrité. Personne, sauf les psychopathes et les marchands de canons, n’aime la guerre. Pourtant, elle nous fascine, et nous connaissons mieux son histoire que celle de la paix.

C’est à corriger cette lacune que se consacre l’historien Carl Bouchard dans son essai La paix, malgré tout (Septentrion, 2023, 186 pages), publié dans la collection « Aujourd’hui l’histoire ».

J’ai déjà dit tout le bien que je pense de cette dernière, liée à l’excellente émission du même nom diffusée sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première. Comme les précédents ouvrages de la série, l’essai de Carl Bouchard est vif, limpide et substantiel. Si l’histoire vous ennuie, c’est que vous n’avez pas encore découvert cette lumineuse collection.

« L’histoire de la paix aux XXe et XXIe siècles, écrit Bouchard, est en quelque sorte une contre-histoire plus inspirante et plus engageante que celle qu’on nous raconte habituellement. » Elle rappelle, malgré la fureur du monde qui semble inapaisable et qui frappe aujourd’hui en Ukraine, « que des hommes et des femmes construisent des ponts au lieu de les détruire, essaient de rapprocher les peuples au lieu de les antagoniser et oeuvrent pour la paix et non la guerre ». En dix courts et vigoureux chapitres, Bouchard la dévoile.

En 1919, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale se réunissent à Paris dans le but d’établir une paix durable. Nous savons, aujourd’hui, que ce fut un échec puisque, vingt ans plus tard, la guerre totale reprenait de plus belle. L’histoire a donc retenu que les politiciens de l’époque, en négociant une « mauvaise paix », étaient responsables de la triste suite des choses.

Bouchard relativise ce jugement. La tâche, à ce moment, est colossale. L’économie mondiale est en ruine, quatre empires viennent de s’effondrer, la grippe espagnole fait des ravages et la bataille idéologique entre le libéralisme et le communisme s’annonce. Les négociateurs n’ont pas su prévenir le conflit suivant, reconnaît Bouchard, mais, dans le complexe désordre du temps, qui l’aurait pu ?

En 1928, la difficile quête de la paix se poursuit avec la signature du pacte Briand-Kellogg, qui vise à rendre la guerre illégale, sauf en cas de légitime défense ou d’une action collective contre un État agresseur. Échec, dira-t-on encore une fois, puisque, dès 1931, le Japon envahit la Mandchourie pendant que l’Allemagne prépare sa revanche. Le pacte, note toutefois Bouchard, servira néanmoins à accuser l’Allemagne au procès de Nuremberg et, toujours en vigueur aujourd’hui, pourrait être invoqué pour condamner l’agression russe en Ukraine.

La grande question demeure : comment expliquer la persistance de la guerre alors que personne ne la veut et que tous, ou presque, se prétendent pacifistes ? En 1932, un institut lié à la Société des Nations, ancêtre de l’ONU, invite Albert Einstein à réfléchir à cette question en se choisissant un interlocuteur. Ce sera Freud.

Pourquoi la guerre, demande le physicien, au moment où la raison et la science font tant de progrès ? Il accuse la volonté de pouvoir des dirigeants, la cupidité des marchands d’armes et la manipulation des masses par les deux premiers groupes, mais se dit incapable de comprendre la résignation de l’humanité devant un tel fléau.

Freud lui répond en invoquant la pulsion de mort qui habite l’inconscient humain et ne voit de solution, fragile, que dans le développement de la culture, seule à même de refouler, voire de sublimer, les pulsions agressives. Des nazis, dit-on pourtant, écoutaient du Mozart. Ça fait mal.

Certains, malgré tout, refusent la résignation. Ainsi, Bouchard raconte qu’en 1939-1940, Gandhi a écrit deux lettres à Hitler pour l’inviter à adhérer au principe de la non-violence afin de faire avancer ses revendications. Le Mahatma, de toute évidence, ne savait pas qu’Hitler avait suggéré aux Britanniques de le tuer pour régler le problème du nationalisme indien. Hitler, d’ailleurs, n’a jamais reçu les lettres du naïf Gandhi, interceptées par les autorités britanniques.

Les femmes jouent aussi un rôle important dans cette histoire, notamment grâce à la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, fondée en 1915 et toujours active, attachée à la promotion de la « paix positive », c’est-à-dire opposée à la guerre, bien sûr, mais aussi aux injustices sociales qui la causent.

Après avoir lu cette roborative histoire, vous arborerez la colombe dessinée par Picasso en 1949 et le célèbre symbole de la paix conçu par le Britannique Gerald Holtom en 1958 non seulement avec fierté, mais en connaissance de cause.

Chroniqueur (Présence Info, Jeu), essayiste et poète, Louis Cornellier enseigne la littérature au collégial.