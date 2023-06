Le rendement non optimal de la Caisse

La Caisse de dépôt, ses rendements et ses références font jaser. À n’en pas douter, le gestionnaire québécois répond aux attentes de ses déposants, mais rien n’assure qu’il obtient un rendement optimal.

D’entrée de jeu, le rapport du Centre sur la productivité et la prospérité HEC Montréal consacré à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), publié jeudi, rappelle le rendement négatif de -5,6 % dégagé en 2022 et les bonis de 10,6 millions partagés par ses hauts dirigeants sous prétexte que comparé aux -8,3 % du portefeuille de référence, cela représente plus de 10 milliards de valeur ajoutée.

Le rapport reconnaît d’emblée les limites voire la non-objectivité de comparer la Caisse de dépôt à ses pairs, soit à Teachers’, Omers et autres principaux gestionnaires de fonds au Canada, sur la base du rendement. D’abord, la Caisse gère des régimes venant de 48 déposants, selon une approche de gestion de portefeuille ajustée ou personnalisée. Chacun y va de son objectif de rendement, de sa tolérance au risque et de son horizon d’investissement, qui divergent selon que l’on se nomme Finances Québec, Retraite Québec, RREGOP, Commission de la construction du Québec, CNESST, Fonds des générations ou encore SAAQ, pour ne retenir que les sept plus grands déposants. « Ce qui influence inévitablement le rendement moyen qu’elle parvient à dégager […] et qui limite forcément sa capacité à dégager de la valeur ajoutée », soulignent les auteurs du rapport.

Selon les données de la Caisse, pour ses huit plus grands déposants, le rendement annuel oscille entre -8 % et -3,9 % en 2022. Entre 4,2 % et 6,7 % sur cinq ans, entre 6,4 % et 9,1 % sur dix ans. C’est tout dire de l’impact des objectifs et politiques de placement de chacun. Pour l’institution, le portefeuille de référence ainsi que les limites maximales et minimales sont le résultat d’une moyenne pondérée des portefeuilles de référence respectifs des déposants.

De plus, la Caisse gère l’actif, alors que quatre des sept autres principaux gestionnaires au Canada servant de comparaison ne chapeautent qu’un régime de pensions. Ils sont aussi nombreux à gérer l’actif et le passif, ce qui les soumet à des impératifs de solvabilité, d’appariement actif-passif et d’appariement des échéances selon un horizon de temps donné. La prise de risque, la diversification, la sélection des éléments d’actif composant la répartition ou encore le recours au levier s’en trouvent influencés selon que l’on est ou non fiduciaire des engagements actuariels.

Contrairement à ses pairs, la Caisse est dotée d’une double mission. À celle de générer une rentabilité convenable s’ajoute celle de participer au développement économique du Québec. Elle souligne dans son rapport annuel qu’elle est l’investisseur institutionnel le plus présent dans son économie locale. L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) est souvent opposé à la Caisse dans ce jeu des comparaisons. Or, l’OIRPC ne gère que le Régime de pensions du Canada et il a pour seul mandat de placer l’actif en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus.

Au bas de l’échelle

On apprend, dans le rapport du Centre sur la productivité et la prospérité, qu’en cumulant la valeur ajoutée par la gestion active de la Caisse entre le creux de 2008 et 2021, et en la comparant à celle des sept autres grands gestionnaires de fonds de pension canadiens, l’institution se positionne au septième rang, tout juste devant l’OIRPC.

Si l’on restreint le calcul à la gestion du dépôt de Retraite Québec, la Caisse a généré sur cet horizon de temps un rendement cumulé de 253 % sur la portion de l’actif sous gestion associée au Régime de rentes du Québec (RRQ), soit approximativement 27 points de pourcentage de plus que celui obtenu en moyenne sur l’ensemble de l’actif sous gestion. « Si l’ensemble de ses déposants avaient eu la même politique de placement que le RRQ, la Caisse se serait positionnée au quatrième rang du classement, preuve que la politique de placement des nombreux déposants influence la capacité de la CDPQ à générer du rendement. »

Ce bémol étant, la gestion active de la Caisse ne livrerait pas un rendement optimal. Les auteurs ont orienté leur analyse sur l’approche « passive » utilisée comme base de comparaison par l’OIRPC. Quoiqu’imparfait, cet indice de référence est orienté sur les rendements générés par une stratégie d’investissement « classique » plutôt que sur les rendements moyens obtenus sur les marchés dans lesquels les gestionnaires sont actifs. Ce qui permet d’évaluer leur capacité à obtenir un rendement optimal, expliquent les auteurs. Ce faisant, « on constate que la gestion active de la CDPQ n’aurait tout simplement pas généré de valeur ajoutée par rapport à une stratégie “passive” de 2009 à 2021 ». Mais la Caisse n’est pas la seule. Sur les huit grands gestionnaires retenus, seulement deux, dont l’OIRPC, seraient parvenus à dégager de la valeur ajoutée selon ce rendement théorique.

Afin de contourner le défi lié à la gestion de multiples régimes, les auteurs ont concentré leur attention sur la portion de l’actif sous gestion associée au RRQ. Le constat reste le même. Alors que l’OIRPC se situe en territoire positif depuis 2014 en matière de valeur ajoutée, « la Caisse n’est pas parvenue à s’y maintenir malgré les sommets atteints en 2014 et en 2019 ».

Sans oublier que selon l’analyse publiée, l’essentiel de la valeur ajoutée par la Caisse mesurée depuis 2014 est associé à la performance du portefeuille Placement privé, « des investissements pour lesquels il est difficile d’établir un véritable prix de marché et conséquemment de valider le rendement ». Et ce, « au prix d’une augmentation importante de ses coûts d’opération et de la taille de son effectif ».

Pour les auteurs, le verdict paraît donc sans appel : même en tenant compte de la plupart des contraintes propres à ses opérations, la Caisse ne parvient vraisemblablement pas à témoigner de son efficacité.

Et le rapport de conclure : « Plutôt que de se contenter d’évaluer la performance de ses gestionnaires sur la base du rendement moyen obtenu dans les marchés où elle est active, la Caisse devrait proposer des mesures alternatives afin de permettre aux déposants d’évaluer si sa gestion active de leurs fonds s’avère ultimement plus rentable qu’une stratégie passive qui minimise les coûts d’opération. »