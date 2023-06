Biden contre la censure

Le 1984 de George Orwell n’a pas fini de se positionner en oracle de notre époque. La police de la pensée, la novlangue, la révision de l’histoire, les fausses nouvelles et l’intrusion de l’État dans le cerveau des citoyens ont déserté depuis longtemps son univers littéraire pour bouleverser nos quotidiens. L’intelligence artificielle lourde de menaces et de mystères achève de parachever ses théories. Quant à la censure, elle participe à l’équation dystopique. Big Brother darde l’oeil rond de sa caméra sur tout un chacun et fustige le quidam hors du rang.

Aujourd’hui, on condamne avec raison des dérives du mouvement woke dans ses appels au boycottage des oeuvres pour cause de mauvaises moeurs du créateur, d’utilisation du mot en « n » pour un titre de livre ou d’inadéquation avec l’époque en cours. Le gouvernement de la Coalition avenir Québec marchait d’ailleurs sur la même voie avec son annulation d’un événement pro-vie au Centre des congrès du Québec. Que l’on soit ou non en désaccord avec les positions défendues par des groupes antiavortement ne change rien à l’affaire. C’est museler l’opinion adverse qui renvoie aux pages d’Orwell.

Toutes sortes d’incidents récents venus interdire des livres abordant le suicide ou la pédopornographie — fut-ce dans le but de les dénoncer — ont lancé des signaux d’alerte sur nos terres comme ailleurs. Attention danger ! Le Québec avait brandi bien des anathèmes sous Duplessis, contre les Témoins de Jéhovah entre autres.

Attaquer la gauche sans voir ce qui se passe à droite ou vice-versa ne fait qu’attiser le climat de divergence. C’est l’extrémisme qui manie le couperet, d’un côté comme de l’autre, lui qui envoie une vapeur délétère égarer les esprits.

Jeudi dernier, une initiative de Joe Biden a fait peu de bruit au Québec face aux enjeux brûlants des bulletins d’information. La Maison-Blanche veut combattre la censure qui sévit dans les bibliothèques scolaires et publiques de plusieurs états conservateurs où l’extrême droite bannit des titres. Le président américain crée un poste de coordonnateur (à combler) rattaché à l’Office des droits civiques du ministère de l’Éducation. But de l’exercice : contrer la menace grandissante aux droits citoyens posée par les coupes littéraires sauvages en expansion. Une formation dans les écoles pour expliquer les dangers de la censure et de la désinformation serait mise en place. Fort bien !

En 2022, un record fut fracassé en vingt ans d’interdictions de titres chez le gros voisin, 30 % de plus que l’année précédente. L’Association des libraires américains dénombrait 1269 demandes de retraits. Ces ouvrages jugés malpropres portaient surtout sur les communautés de couleur et LGBT. Pas seulement.

Maus, le roman graphique d’Art Spiegelman sur l’Holocauste, a été mis au ban dans une école du Tennessee. En Virginie et ailleurs, les oeuvres de la romancière afro-américaine nobélisée Toni Morrison furent retirées de plusieurs rayons. Ajoutez des manuels d’histoire déclarés séditieux s’ils abordent l’histoire de l’esclavage, les combats des Noirs ou ceux des femmes, les livres touchant les gais comme les transgenres. Ceux dont le contenu paraît trop choquant. Assez pour attiser la stigmatisation des élèves selon leur origine ethnique, leur sexualité. Et quoi encore ?

En Floride, sous la férule du gouverneur Ron DeSantis, candidat républicain d’un révisionnisme féroce, les bibliothèques se dégarnissent à un rythme accéléré. Mais d’autres politiciens locaux jouent du coupe-coupe avec bonheur.

Ils ne se laisseront pas dicter leur conduite facilement. La Floride, l’Arkansas, le Texas ont adopté de nouvelles législations pro-censure. Le Missouri, l’Utah et la Caroline du Sud manient le couperet sans plus de vergogne. Présumons que chaque État voyou se battra bec et ongles contre l’intrus de la Maison-Blanche. L’État fédéral américain peut s’appuyer sur une loi des droits civiques interdisant la discrimination en matière de genre, de sexe, de race, de religion, d’orientation sexuelle ou d’origine ethnique. Mais le gouvernement central affrontera des juridictions locales.

Par ailleurs, si les républicains reprennent le pouvoir en novembre 2024, que vaudront ces initiatives ? En des États-Unis coupés en deux, chaque camp arbore la vertu comme un drapeau. Les ultraconservateurs assurent protéger la morale en empêchant des lectures nocives, Joe Biden en ouvrant le jeu. Si Donald Trump trébuche sur ses déboires judiciaires, Ron DeSantis pourrait devenir le favori de la course dans son parti, en le faisant tomber de Charybde en Scylla.

L’histoire de l’humanité l’enseigne à qui veut bien la consulter : là où les censeurs civils ou religieux allument l’autodafé, l’obscurantisme s’étend en tache d’huile. « L’ignorance, c’est la force », clamait en slogan le dictateur de 1984 qui s’en frottait les mains d’aise.