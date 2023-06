Être ou ne pas être techno-optimiste

L’accélération des innovations technologiques est foudroyante. Au point de pousser certaines personnes à croire qu’on n’a pas à se soucier des impacts climatiques de notre système économique, car les technologies vont finir par les résoudre. Ces fidèles de la main invisible s’en remettent à la divine volonté du marché qui, selon eux, permettra à l’humanité de surmonter tous les écueils que ce même système économique a semés.

Il serait toutefois tout aussi hasardeux d’affirmer que les technologies n’offrent aucune possibilité positive à la crise climatique. Bien au contraire, les technologies actuelles et futures peuvent constituer des outils extraordinaires pour mieux s’adapter à la crise climatique. Car, soyons honnêtes, il est trop tard pour espérer la repousser. On a beau encore parler de date butoir, les moyens nécessaires pour renverser la tendance sont tels qu’il sera proprement impossible de les mettre en oeuvre à temps.

Bref, on n’est pas sortis du bois, si bien qu’on doit faire comme les autres espèces et s’adapter. C’est là que nous pouvons nous servir du génie humain pour trouver un équilibre face à un climat complètement déstabilisé. Une fois de plus, les gouvernements de proximité sont aux premières loges. Mais encore faut-il qu’ils aient les moyens de leurs ambitions.

Par leur rôle, les gouvernements peuvent générer des quantités incroyables de données utiles pour mieux comprendre les impacts de la crise climatique sur nos vies et sur celles des autres espèces. Nous l’expérimentons depuis plusieurs semaines à cause des feux de forêt : la qualité de l’air s’est détériorée de manière dramatique dans plusieurs régions du Québec et ailleurs. Or, cette crise a rapidement montré les lacunes de nos outils destinés à analyser et à mesurer réellement la qualité de l’air.

Trop souvent, les administrations publiques, tous gouvernements confondus, ont pris l’habitude de prendre leurs décisions à partir d’expériences acquises. Dans bien des cas, c’est utile et cela permet de résoudre des problèmes rapidement. En revanche, planifier selon son « feeling » donne très rarement de bons résultats. La culture de la prise de décision par les données n’est pas monnaie courante. Alors, quand arrive un événement comme celui-ci, on regrette amèrement le manque d’informations utiles à une meilleure prise de décision et à une meilleure planification.

En matière de transition écologique, le potentiel des données est extraordinaire. Imaginez l’information que pourraient offrir des capteurs connectés qui recueilleraient des données sur la gestion des eaux pluviales, les facteurs d’îlots de chaleur, la qualité de l’air, la mobilité, la biodiversité et encore plus. Grâce à des outils d’analyse, ces données recueillies pourraient être croisées et offrir de l’information stratégique pour mieux planifier et s’adapter.

Le problème, c’est que les gouvernements de proximité n’ont pas les moyens de se doter de systèmes numériques aussi puissants et complexes. Je vous donne un exemple : si une ville veut se doter d’un système informatique en infonuagique, elle doit le faire en respectant les clauses légales qui viennent avec ses conditions d’usage. Or, ces clauses sont assujetties aux Lois du domicile de l’entreprise qui offre le produit ou le service. Mais une ville ne peut pas signer un contrat de service ou de produits informatiques si les clauses ne sont pas assujetties aux lois québécoises. Le gouvernement du Québec, lui, s’est donné ce droit.

Au lieu de changer la Loi qui encadre l’approvisionnement des villes, le gouvernement fait des appels d’offres centralisés et permet aux villes de signer des ententes contractuelles de gré à gré pour des services et des produits informatiques qu’il a lui-même négociés. Peu importe si cela convient ou non aux besoins des gouvernements de proximité. Si une ville veut trouver un petit fournisseur local pour contourner cet obstacle, les clauses d’expériences requises dans les processus d’approvisionnement viendront souvent confirmer l’impossibilité d’innover par ce truchement.

En matière de transformation numérique, de très nombreuses villes du Québec sont à peine rendues plus loin que le « bogue de l’an 2000 », et cela n’est pas dû à leur volonté de résoudre ce problème, bien au contraire. Toutefois, les processus d’approvisionnement qui encadrent l’achat de solutions numériques sont si mal adaptés qu’ils doivent être complètement réformés. Encore une fois, les créatures du gouvernement du Québec ont été oubliées dans sa vision du numérique.

Il y a aussi un problème de ressources humaines et financières. Certes, les dix plus grandes villes québécoises, qui abritent à elles seules plus de 47 % de la population, peuvent faire des progrès. Cependant, 63 % des municipalités québécoises comptent moins de 2000 habitants. Même si elles le souhaitent ardemment, permettez-moi d’avoir des doutes sur leur capacité à faire cette transformation numérique.

Contrairement à certains techno-optimistes qui croient en la divine capacité des algorithmes, je suis techno-réaliste et je préfère que nous utilisions avec éthique et responsabilité les outils numériques dans le but de répondre à des besoins établis. Si nous voulons que les nouvelles technologies jouent un rôle en matière d’adaptation climatique, il faudra plus que la loi du marché et sa main invisible pour y arriver.

Or, le premier besoin des gouvernements de proximité en matière de transformation numérique, c’est qu’on leur donne plus d’agilité pour s’approvisionner adéquatement et qu’on les aide à obtenir les ressources pour réaliser ce défi majeur. Après, on pourra envisager un certain optimisme.

P.-d.g. de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine, professeur et chercheur associé, François William Croteau a été maire de Rosemont–La Petite-Patrie.