Apaisement inflationniste

En commandant une nouvelle hausse du taux directeur, la Banque du Canada disait mercredi dernier que les mesures de l’inflation fondamentale sur trois mois se maintenaient entre 3,5 % et 4 % depuis plusieurs mois et que la demande excédentaire persistait.

Elle s’inquiétait de la possibilité que l’inflation mesurée par l’Indice des prix à la consommation (IPC) reste coincée nettement au-dessus de la cible de 2 %.

Certes, nous sommes encore loin de la cible de la banque centrale, mais les récentes données vont pourtant dans le sens d’un apaisement des tensions inflationnistes. L’Indice des prix à la consommation a augmenté de 4,4 % d’une année à l’autre en avril, après avoir atteint un sommet à 8,1 % en juin 2022.

Statistique Canada soulignait alors que la hausse des prix des loyers et du coût de l’intérêt hypothécaire sous l’effet de la forte poussée du taux directeur de la banque centrale avait contribué le plus à l’augmentation de l’IPC. Dans l’intervalle, pour l’autre grande dépense des ménages, les prix dans les épiceries ont augmenté à un rythme plus lent en avril (+9,1 %) qu’en mars (+9,7 %).

Dans un sondage, Statistique Canada observe également que les pressions inflationnistes exercées sur les entreprises ont continué de reculer au deuxième trimestre de 2023. Les prix des matières brutes achetées par les fabricants exerçant des activités au Canada ont diminué de 10,8 % d’une année à l’autre en avril 2023, à la suite d’une baisse de 16,5 % en mars.

Pour leur part, les prix des produits industriels fabriqués au Canada étaient inférieurs de 3,5 % à ceux d’avril 2022. Parallèlement, le salaire horaire moyen a progressé de 5,2 % d’une année à l’autre en avril, après avoir augmenté de 5,3 % en mars.

Au cours des trois prochains mois, plus du quart des entreprises (28,3 %) s’attendent à augmenter les prix, une diminution par rapport à 32,9 % au premier trimestre de 2023. En outre, moins d’entreprises prévoient de faire

face à des défis liés à la chaîne d’approvisionnement.

Alors que 14,7 % des entreprises sondées s’attendaient à ce que les défis liés à la chaîne d’approvisionnement prennent de l’ampleur au cours des trois prochains mois, 85,3 % anticipaient que la situation demeurerait à peu près la même (65,2 %) ou à ce que les défis s’amenuiseraient (20,1 %). Au cours du trimestre précédent, c’était 20,3 % et 79,7 % respectivement.

Chute des prix alimentaires

De son côté, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture indique que son Indice des prix des produits alimentaires a repris sa tendance à la baisse en mai. Plus en détail, l’Indice FAO des prix des produits alimentaires était en baisse de 3,4 points par rapport au mois d’avril et de 35,4 points (22,1 %) par rapport à son niveau record atteint en mars 2022.

Celui des prix des céréales a affiché un niveau inférieur de 43,9 points (25,3 %) à sa valeur record d’il y a un an. Celui des prix des huiles végétales s’est établi à un niveau inférieur de 48,2 % à celui de mai 2022. Et l’indice des prix des produits laitiers se situait à un niveau inférieur de 25,5 points (17,7 %) à celui d’il y a un an.

En revanche, l’Indice FAO des prix de la viande a comptabilisé

1,1 point (1 %) de plus qu’en avril. Il s’agit de la quatrième hausse mensuelle d’affilée de l’Indice, dont la valeur demeure toutefois inférieure de 5 points (4,1 %) à celle enregistrée au même mois l’année dernière. Même constat pour les prix du sucre, dont l’indice affichait 8,2 points (5,5 %) de plus qu’en avril. Il s’agit de la quatrième hausse mensuelle d’affilée de l’indice, qui s’établit toutefois à 37,3 points (30,9 %) de moins que sa valeur d’il y a un an.

La faute aux prix réglementés

Plus près de nous, Statistique Canada souligne qu’après avoir enregistré quatre hausses consécutives d’une année à l’autre, l’Indice des prix des produits agricoles a affiché une baisse de 3,4 % en mars par rapport au même mois un an plus tôt. La diminution des prix de la plupart des produits des cultures a dépassé l’augmentation des prix de la plupart du bétail et des produits d’origine animale.

En mars 2023, l’indice des céréales a diminué de 11,5 % d’une année à l’autre malgré une forte demande mondiale. Celui des oléagineux a reculé de 14,2 % et celui des cultures spéciales a diminué de 20,4 % dans l’intervalle.

À l’inverse, l’indice du bétail et des produits d’origine animale a augmenté de 9,6 % en mars par rapport à mars 2022, affichant une cinquième hausse d’affilée d’une année à l’autre… sous l’influence des prix réglementés. « La croissance des prix des bovins et des veaux et des produits assujettis à la gestion de l’offre a plus que compensé la baisse des prix des porcs, et a entraîné une hausse de l’indice du bétail et des produits d’origine animale », souligne Statistique Canada.

Il ressort toutefois que les indices de tous les produits assujettis à la gestion de l’offre ont affiché des hausses en mars par rapport à un an auparavant, y compris les indices de la volaille (+14,9 %), des oeufs (+5,7 %) et des produits laitiers (+5,1 %).

Tout cela ne devrait-il pas se répercuter sur le prix du panier d’épicerie ? Ah oui ! petite anecdote, les revenus d’exploitation dans le secteur de la fabrication d’aliments, de boissons gazeuses, de glace étaient en hausse de 4,6 % au premier trimestre de 2023, de 13,9 % sur un an, nous dit Statistique Canada. À titre de comparaison, pour l’ensemble des industries non financières, ce revenu d’exploitation affichait plutôt un recul de 3,1 % au premier trimestre, de 2,7 % en variation annuelle.