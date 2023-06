Non à la censure par «principe»

Chacun à leur façon, le gouvernement du Québec et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) ont ignoré les exigences découlant des garanties de la liberté d’expression énoncées aussi bien dans la Charte canadienne que dans la Charte québécoise des droits et libertés.

Dans les deux situations, les autorités se sont appuyées sur une compréhension de leur cru de « principes » généraux pour réprimer une activité expressive. Or, une décision d’un organisme public qui limite la liberté d’expression doit se fonder sur une règle de droit, c’est-à-dire une règle qui oblige, interdit ou punit.

Des observateurs, de même que la Commission des droits de la personne du Québec, ont exprimé leurs réserves à l’égard de la décision du gouvernement du Québec de forcer le Centre des congrès de Québec à résilier un contrat avec une association hostile aux droits fondamentaux des femmes. Le gouvernement invoquait que la manifestation envisagée était « contre les principes fondamentaux du Québec ».

De son côté, la Cour d’appel fédérale annulait jeudi dernier la décision du CRTC blâmant Radio-Canada pour avoir diffusé une chronique mentionnant le titre du livre Nègres blancs d’Amérique de Pierre Vallières. Ce jugement permet d’illustrer en quoi la décision du gouvernement du Québec et la décision du CRTC sont liberticides.

En juin 2022, la majorité des membres du CRTC a écartél’analyse de l’ombudsman de Radio-Canada qui avait conclu que la diffusion de la chronique n’avait pas contrevenu aux normes journalistiques applicables. Le CRTC avait jugé que cette chronique allait « à l’encontre des objectifs et valeurs de la politique énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion ». Il estimait que sa diffusion n’avait pas respecté le principe de « programmation de haute qualité prévue par la Loi » et « n’a[vait] pas contribué au renforcement du tissu culturel et social et au reflet du caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ».

La Cour d’appel fédérale a annulé cette décision, car le CRTC n’a pas le pouvoir de décréter à la pièce qu’un segment de programmation va à l’encontre d’un principe de la politique de radiodiffusion. Le CRTC ne peut se comporter comme si les diffuseurs devaient deviner ses états d’âme à l’égard de ce qui constitue une programmation de haute qualité ou qui contribue au « renforcement du tissu culturel et social et au reflet du caractère multiculturel et multiracial » de la société canadienne.

L’organisme a certes le pouvoir de déterminer les limites de ce qui peut être dit ou montré sur les ondes. Mais il doit pour cela édicter des règlements, ordonnances ou conditions de licence. C’est dans de tels textes qu’il peut édicter des obligations ou des interdits qui s’imposeront aux entreprises.

Le seul texte réglementaire que le CRTC a mis en place sur ces questions est une disposition du Règlement de 1986 sur la radio qui interdit de diffuser des propos qui, « pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur […] ».

Or, dans le segment radiophonique concerné, le CRTC a lui-même reconnu que le mot en n n’avait pas été utilisé de manière discriminatoire, mais « plutôt pour citer le titre d’un ouvrage qui était au coeur d’un enjeu d’actualité ». Il n’y a donc pas eu de transgression du règlement.

Surtout, la Cour d’appel a constaté que le CRTC a ignoré l’obligation qui lui est imposée par l’alinéa 2 (3) a) de la Loi sur la radiodiffusion d’interpréter et d’appliquer la Loi de manière compatible avec la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouissent les radiodiffuseurs.

Les juges ont rappelé que si le CRTC estime qu’il y a lieu d’étendre les interdictions de diffuser certains contenus, il a la possibilité d’adopter des règlements, des ordonnances ou d’édicter des conditions de licence. Mais alors, il doit s’assurer que de tels textes imposent des limites raisonnables et justifiables à la liberté d’expression. C’est une chose de prétendre qu’un propos contredit de vagues principes, c’est autre chose de démontrer qu’il est raisonnable de le censurer.

Cette décision vient rappeler qu’un organisme public qui prend une mesure limitant la liberté d’expression doit procéder de la bonne façon. Il ne suffit pas de brandir des principes généraux, si légitimes soient-ils. Lorsqu’on limite une liberté, il faut se fonder sur une règle qui identifie ce qui est permis ou ce qui est interdit. Et une telle règle ne peut imposer que des limites raisonnables et justifiables.

On convient sans peine de la nécessité de protéger les droits des femmes à choisir librement. Il est tout aussi évident que l’usage de certains mots peut être fautif. Mais les décisions qui limitent une liberté fondamentale doivent être édictées de façon suffisamment claire pour qu’une personne raisonnablement informée dans le domaine d’activité concerné soit en mesure de se conduireen conformité avec la règle mise en place. Cela vaut pour le CRTC, mais aussi pour les autres autorités publiques qui, sur simple appel d’un ministre ou d’un plaignant, envisagent d’interdire une activité expressive.

Professeur, Pierre Trudel enseigne le droit des médias et des technologies de l’information à l’Université de Montréal.