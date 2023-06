Robelus invincible

C’est qui, Robelus ? C’est le géant à trois têtes qui fait la loi dans les télécommunications canadiennes. Plus que jamais. Sans impunité. Rogers. Bell. Telus. On se demande qui, à Ottawa, aura vraiment l’audace de démanteler un jour l’incroyable cerbère qui défend cette industrie tous les jours plus concentrée.

À une autre époque aux États-Unis, un pays qui n’est pas exactement l’exemple même du socialisme ni de l’économie dirigée, on n’a pas hésité à faire éclater le géant des télécoms qu’était AT&T. On s’en ressent encore aujourd’hui. Il y a, chez nos voisins du Sud, une réelle volonté de laisser la place aux nouveaux venus. Les géants ont compris qu’ils pouvaient bénéficier de la présence de plus petits fournisseurs qui sont aussi des clients. Des « frienemies », à la fois amis et rivaux.

Chez nous ? Le géant a trois têtes, mais il n’agit pas moins comme un monopole : il déteste la concurrence.

Qui ?

Qui peut tenir tête à Robelus ? Québecor ? Cogeco ? Ont-ils seulement les moyens de cette ambition ? Pour devenir un joueur national dans le sans-fil, Québecor et sa filiale Vidéotron doivent danser au rythme du plus petit violon de l’univers qui, d’un côté, pleure sur le manque de concurrence dans les télécoms canadiennes, et de l’autre, laisse ces trois géants canadiens racheter ou écraser tous leurs rivaux.

La personne qui joue de l’archet sur ce violon se trouve quelque part à Ottawa. Le CRTC a une nouvelle patronne et il faut bien lui laisser sa chance, mais ça fait plusieurs années déjà que son patron à elle, le ministre de l’Innovation, Sciences et Développement économique, parle des deux côtés de la bouche, comme on dit à l’ouest de la rivière Outaouais.

Il promet une concurrence accrue et des prix sans cesse plus bas. Mais le prix payé par les Canadiens augmente sans cesse.

Entrer dans ce créneau pour troubler l’ordre établi frôle l’impossible. Ceux qui veulent y aller doivent savoir danser. Pour que Vidéotron, probablement sous son enseigne bon marché Fizz, s’impose dans l’Ouest canadien, il lui faudra exécuter une série de courbettes et de figures dictées d’avance et qui s’étirent sur les dix prochaines années.

Cogeco de son côté joue de prudence. Le boeuf est lent, dit le dicton, mais la terre est patiente. Cogeco, 10 fois moins gros en bourse que Québecor et 70 fois moins lourd que Bell, ne peut pas se permettre d’agir trop brusquement.

Le hic, c’est qu’il ne reste personne d’autre. Bell a acquis en douce l’opérateur québécois B2B2C en avril dernier. Ebox et Distributel ont été rachetés avant lui. Les analystes spéculent à savoir si Cogeco n’est pas la prochaine cible d’une tentative d’acquisition.

C’est politique

Ceci n’est pas une chronique politique. Mais si Pierre Poilievre devait se réveiller un matin et humer l’odeur du proverbial café, il arrêterait immédiatement sa croisade contre la CBC et la Banque du Canada. Ça ne le mènera nulle part. Les gros points à scorer contre le gouvernement Trudeau se trouvent dans les télécommunications.

Ce n’est pas une question technologique. Les fournisseurs indépendants qui ont percé pendant un temps dans les services Internet et qui, l’espace d’un printemps, rêvaient même de prendre leur envol avec la technologie 5G, n’ont pas tous été écrasés ou avalés parce qu’ils accusaient un manque d’expertise technologique.

Ce n’est pas non plus une affaire… d’affaires. De business, comme on dit chez Air Canada. Les fournisseurs qui ont baissé pavillon depuis un an achetaient des grands fournisseurs et à des prix tout à fait corrects cette partie de la bande passante nationale qu’ils leur empruntaient pour la revendre à leurs propres clients.

C’est de l’avarice. Le p.-d.g. de Bell se plaignait le mois dernier des contraintes gouvernementales sur le déploiement de son réseau. Elles l’empêchent d’investir convenablement, dit-il. Selon des experts, l’aide fédérale et provinciale qui l’invite à brancher les régions éloignées à Internet est si généreuse qu’elles lui permettent d’étendre son infrastructure à peu près gratuitement.

Ses revenus augmentent et son bénéfice ne se porte pas si mal. La raison : le montant moyen que Bell récolte de ses clients augmente sans cesse. Dans le sans-fil, ce sont huit trimestres d’affilée d’augmentation. Huit trimestres. Deux années entières de hausse du montant payé par les consommateurs.

Histoires d’industrie

L’industrie des télécoms est ainsi faite que pour profiter de la technologie, il faut faire affaire avec des fabricants d’appareils d’une part, et les fournisseurs de services de l’autre.

La rivalité du côté des appareils est un duopole entièrement californien : Apple et Google se partagent la tarte. Samsung et les autres ont évidemment leur part, mais ils dépendent du système Android de Google. On a bien vu avec Huawei, et avant avec BlackBerry, comment son logiciel domine aux côtés du iPhone.

Apple et Google sont accusés d’entretenir des monopoles dans le mobile aux États-Unis et en Europe. Pas au Canada.

Pourtant, les monopoles, on connaît ça.