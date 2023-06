Je poursuis la petite série de chroniques portant sur le « corps », en récoltant toujours vos récits sur vos dépendances, vos batailles avec l’apparence ou les histoires que racontent vos tatouages. J’ajoute cette semaine un appel à vos récits sur ces démarches thérapeutiques ayant inclus la dimension du corps, de manière littérale ou symbolique.

J’ai eu cette grande chance de faire un pan de ma psychanalyse personnelle avec un analyste qui, dans son ancienne vie, avait aussi été danseur et chorégraphe en danse contemporaine. Je l’ai aussi perdu, cet analyste, quand une loi bien spéciale est venue enchâsser la pratique de la psychothérapie au Québec. Mais ça, c’est une autre histoire que, peut-être un jour, je vous raconterai. Vous le savez bien, il est des pertes qui nous mettent au monde, de par l’indignation première qu’elles déposent en nous.

Je dis que c’était une chance puisqu’il est malheureusement rare que le corps, dans la clinique psychothérapeutique classique, puisse prendre toute la place qui lui revient, et ce, autant dans les récits traumatiques qu’il porte que dans l’élan vital qu’il charrie en nous. La danse ayant toujours eu, pour moi, cette portée de me ramener du monde des morts pour me garder dans celui des vivants, je ne pouvais mieux tomber, m’étais-je dit à l’époque.

Et je ne me trompais pas.

J’avais la trentaine figée dans une vie toute pleine de représentations de moi qui ne me laissaient pas assez d’amplitude pour danser la vie que mon corps, son passé et son avenir confondus, portait comme possibles. Cette analyse a été une révolution, une vraie, de celle qui vous jette dans les transformations que vous craignez, mais qui, d’une certaine manière, vous ramènent aussi à cette intégrité que vous recherchiez. Le corps intérieur, celui qui s’exprimait au-delà, en amont ouau-devant de ce que je n’arrivais pas toujours à dire avec des mots, pouvait se raconter à quelqu’un qui n’en avait pas peur, mais qui, au contraire, était disposé à décoder ce langage aussi.

Mais quel est-il donc, ce langage du corps, lorsqu’on le réfléchit dans la clinique ?

Évidemment, il diffère d’une personne à l’autre, mais il couvre assurément un spectre immense d’états humains : manifestations de l’éros, traces des relations de prise en soins précoces, restes de traumatismes, arcs réflexes de protection. Oui, le corps est le lieu d’incarnation de nos sentiments tout aussi bien que de nos symptômes.

Combien d’entre nous prenons conscience de nos états mentaux par une activation d’abord somatique ? Coeur qui bat plus vite, respiration coupée, jambes qui lâchent comme autant de variations physiques sur un thème que nous qualifierons « d’anxiété », pour parler le langage dominant. Et que dire de tous nos maux de ventre, maux de tête et autres sentiments d’avoir trop froid en soi ou trop chaud partout lorsqu’il s’agit de désigner tous ces signaux de nos intériorités ? Les axes reliant les affects, les sensations à nos représentations mentales étant porteurs à la fois de nos histoires et de nos aspirations, le corps occupe une place non seulement importante, mais centrale dans la prise en compte des questions de santé « mentale ».

Voyez comment, même dans la désignation, une réduction à une rationalité strictement cognitive opère, séparant la pensée du reste d’une ontologie plus englobante. Depuis le « Je pense donc je suis », cette idée d’une cognition qui surplombe toutes les autres dimensions de la vie perdure et c’est sous cette enseigne que loge aussi une culture dominante dans mon propre champ de pratique.

C’est peut-être ma clinique de l’enfance qui m’a toujours gardée au plus près de cette réalité de l’être-au-monde qui s’exprime aussi par une manière d’occuper l’espace, de bouger, de jouer, de rire, de danser, de se coucher par terre en chien de fusil ou de courir d’un bout à l’autre de la pièce. La créativité nécessaire au soin de l’autre implique une forme de présence qui, bien souvent, emprunte à nos parcours personnels bien plus qu’à n’importe quel enseignement académique.

Il faut peut-être avoir eu peur soi-même, avoir contenu, avoir été contenu, avoir été brisé puis réparé, puis rebrisé pour savoir tolérer de rester en présence et ressentir quelque chose d’une autre personne qui porte avec elle une histoire entière qui lui passe à travers le corps, pas juste la tête. Me reviennent en souvenir ces heures mises « en conséquence » dans un des garde-robes de ma salle de thérapie par le jeu, par cet enfant, placé sous la protectionde la jeunesse, qui n’avait jamais eu les mots pour me raconter la négligence et les mauvais traitements physiques subis, mais qui me les a fait ressentir, par le corps, en me laissant dans le noir de la pièce, tandis qu’il jouait à lancer les bonshommes Playmobil sur les murs de la salle d’à côté.

Avec mes petits patients et petites patientes, j’ai joué au mort, à la maman méchante, à la sorcière ou à la fée, aux épées en mousse, à Star Wars et à Harry Potter, au hockey, au soccer, à « celui qui lance le plus loin » ou à « celle qui fait les plus belles grimaces », au bébé qui n’aura pas ce qu’il veut ou à l’autre qu’on jette au bout de la pièce quand la poupée-soeur naît. J’ai été parfois couverte de brillants à bricolage ou promenée dans la pièce en ne pouvant jamais ouvrir mes yeux. Tous ces jeux m’amenaient à ressentir dans mon corps intérieur quelque chose de l’expérience éprouvée, refoulée ou retournée en son envers de cet autre petit être que je recevais.

Dans un monde où on ne découperait plus les personnes en secteurs de pratique, où les enjeux politiques de l’encadrement des professions interféreraient moins avec la prise en soin des souffrances collectives, les soins aux corps feraient partie intégrante des soins en santé mentale, comme c’est proposé dans ce projet magnifique auprès des personnes traumatisées, y compris celles en situation d’itinérance à Québec, le projet Bifröst.

Dans un monde où on réintégrerait des savoirs issus des humanités, ou encore ceux issus des cultures dites plus « ancestrales », il serait possible d’accéder à nouveau à cette évidence que la santé « mentale », c’est aussi une présence au monde qui inclut toutes les dimensions de l’être : le corps, la tête, l’émotif, l’esthétique et le spirituel aussi. On parle ainsi souvent de révolution, quand il s’agit simplement d’un retour à une « évidence évidemment évidente ».

En attendant, puisse-t-il pleuvoir de telles initiatives, des tonnes de ces espaces qui permettraient aux histoires de corps de se raconter de manière sécuritaire, inclusive et axée vers une élaboration de soi qui nous agrandit de l’intérieur.

Psychologue clinicienne, Nathalie Plaat est autrice et enseignante à l’Université de Sherbrooke.