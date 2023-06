Paris dans sa besace

Passant par Paris après le Festival de Cannes, j’ai déambulé entre les musées, faisant le plein des tableaux de Matisse et de Picasso. Dehors, les insurgés remisaient tranquillement leurs barricades, car la colère populaire contre le régime des retraites semblait plus essoufflée sous le temps chaud. Mais des portes artistiques s’ouvraient au hasard des déambulations. J’ai beau bien connaître les lieux, ils persistent à me parler aussi des oeuvres qui en témoignent, traînées dans ma besace intérieure. De ma première enfance, vécue en partie là-bas, me revenaient en tête les guignols du parc Montsouris, fabuleux théâtre d’enchantements juvéniles. Paris est en soi autant que sur son sol. À chacun ses références.

Parfois un carrefour nous évoque une scène de film ancien. Alors le passé du lieu s’y engouffre, sur une atmosphère lourde ou légère. Ainsi, je revoyais au détour d’un escalier La traversée de Paris de Claude Autant-Lara, avec Jean Gabin et Bourvil transportant dans leurs valises un cochon découpé acquis au noir, sous les heures sombres de l’Occupation. Ou bien, tirée du French Cancan de Jean Renoir, s’invitait en vers d’oreille à Montmartre La complainte de la butte, aux couplets immortels composés par le cinéaste lui-même (sur une musique de Georges van Parys), où les ailes des moulins protègent les amoureux.

La vieille cité rappelle aux promeneurs les oeuvres que les artistes d’époques successives saturées d’histoire ont semées dans leurs mémoires. Il n’y a plus grand-chose de commun entre les Champs-Élysées décrits par Proust, où les dames en chapeau se faisaient admirer dans leurs beaux attelages, et la démocratique avenue d’aujourd’hui, sinon dans la mémoire littéraire qui vous évoque ces beaux atours en clin d’oeil amusé. Mais devant les bouquinistes des quais, l’imagination laisse entrevoir Apollinaire passant « au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras ». Les créateurs ont défini la mosaïque parisienne. Leurs vers ou leur musique font plus de bruit que les autos, comme les oiseaux de Paris de Charles Trenet.

Des chansons éclairent l’histoire de la ville, longtemps véhiculée par ses bardes. Elles nous reviennent en tête, histoire d’éclairer un nom de rue, en lui offrant un enracinement plus profond que les plaques incrustées évoquant le passé d’un bâtiment ou d’un parc. Certaines joyeuses, d’autres tragiques.

Mon hôtel était situé près de la rue de la Roquette, où d’anciennes prisons à la sinistre réputation, construites au XIXe siècle, avaient feu et lieu, non loin du cimetière du Père-Lachaise. De celle des hommes, la Grande Roquette, détruite en 1899, les forçats partaient vers le bagne et les condamnés à mort se faisaient guillotiner à son entrée.

Je m’y fredonnais À la Roquette d’Aristide Bruant, composée à la fin du XIXe siècle, à mes yeux une des plus émouvantes complaintes contre la peine de mort jamais écrite. Sans théoriser, elle se contente d’évoquer les dernières heures d’un condamné à mort du temps des exécutions publiques. De cet homme, on ne connaîtra jamais le crime. Il entend « comme une espèce de bruit » qui le fait sursauter entre les murs de la prison. Des mots d’argot pour nommer la guillotine — « la veuve », car elle fabriquait des veuves, « la lunette », à cause de sa forme —, de même que des expressions imagées décrivant la mort sous le couperet — « Éternuer dans le sac », « avoir le nez à la fenêtre » — accentuent les affres ultimes du condamné. La musique funèbre de cette chanson donne froid dans le dos. Elle est belle et triste, comme un ultime chant de vie.

Victor Hugo, farouche opposant à la peine de mort, vingt ans après avoir écrit Le dernier jour d’un condamné, s’était entretenu là-bas en 1847 avec un ancien élève de Viollet-le-Duc, en attente d’exécution.

Alors, je suis allée faire un pèlerinage sur ses traces, mes couplets en tête. Ni porte monumentale, ni murailles, ni cour d’honneur ne subsistent à l’adresse de la Grande Roquette, sinon les dalles de la mort plus bas, mal replacées. Des complexes d’habitation ont surgi là comme dans tout le secteur, oblitérant cachots et barreaux d’antan.

Presque en face se situait la Petite Roquette. Cette prison pour mineurs, délinquants ou abandonnés, contraints aux travaux forcés (Jean Genet y fut incarcéré à 15 ans), puis pour femmes dès 1835, n’a été détruite qu’en 1974. Au square de la Roquette, un portail en perpétue le souvenir ainsi qu’une plaque commémorative, mais les fleurs ont poussé sur la geôle sinistre et les enfants jouent au foot dans des aires de jeu. Rien à signaler sous les marronniers.

Pourtant, subsiste en moi cette chanson me rappelant que la peine de mort sévit dans tant de pays, chez nos voisins du Sud entre autres. Ils ne sont pas si archaïques, les mots d’À la Roquette. Autant encore les fredonner.