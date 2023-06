Archambault crépusculaire

Gilles Archambault aura 90 ans en septembre prochain et il ne fait pas semblant de ne pas le savoir. « Depuis quelques mois, écrit-il dans La candeur du patriarche (Boréal, 2023, 112 pages), j’offre, bien malgré moi, un spectacle plutôt affligeant. Je marche plus difficilement, je ne sors plus de chez moi qu’appuyé sur une canne. »

La mort ne lui fait pas peur, même s’il craint un peu de perdre son sang-froid à l’heure ultime. « [Ma vie], note-t-il, je l’ai assez vue, je l’ai examinée sur toutes les coutures, elle est mitée, elle sera bientôt hors d’usage. » Archambault confie donc ne pas souhaiter devenir centenaire.

C’est son affaire, évidemment, mais je voudrais lui dire qu’en ce qui me concerne, son départ n’a rien de pressant. Depuis plus de 30 ans, je ne manque jamais ses livres et je ne dirai jamais que je l’ai assez lu.

Mon plus ancien souvenir de son oeuvre remonte aux années 1980. Mon grand frère avait lu un des recueils de chroniques d’Archambault et m’avait résumé l’une d’entre elles. L’écrivain y témoignait de son attachement à Montréal et concluait en disant qu’il aimait tant la vie urbaine que, même en cas de pollution extrême, il demeurerait en ville avec un masque à gaz.

Dans mon village, un discours comme celui d’Archambault ne pouvait qu’étonner profondément. Quoi ? Aimer la grande ville polluée ? L’audace d’une telle prise de position, formulée doucement, m’avait séduit. Je découvrais un auteur allergique aux idées reçues.

Archambault, en effet, dans un style classique, c’est-à-dire simple, sobre et élégant, parlait des humeurs et des sentiments humains avec une troublante justesse. Lyrique, d’une certaine manière — il se définit, dans La candeur du patriarche, comme « le chantre d’un moi hésitant » —, mais jamais grandiloquent, Archambault offrait une méditation mélancolique sur l’existence intranquille de l’homme ordinaire. Il faisait de la littérature en mode mineur.

« Revenir sur ses pas », une nouvelle du recueil À peine un petit air de jazz (Boréal, 2017), fait entendre avec grâce la petite musique de l’écrivain. Chaque année, un homme vieillissant retourne sur les lieux de son enfance pas particulièrement heureuse. Il s’étonne de constater que les choses s’effacent, qu’il marche désormais « en pays inconnu ». Il se rend malgré tout chaque fois devant la maison où habitait sa première amoureuse, imagine que cette dernière lui ouvre la porte et s’effraie à sa vue. « Les gens ne comprennent pas qu’on s’attache aux souvenirs, constate le narrateur. Surtout si on cherche à les convaincre qu’ils forment le tissu même de notre être. »

Peut-on vraiment revenir sur ses pas, retrouver, ne serait-ce qu’un instant, l’enfant que nous étions et les êtres aimés de ce temps ? Le narrateur, sans y croire, renouvelle annuellement son pèlerinage, « comme s’il était possible que je retrouve au détour d’une rue un objet ou un mot qui me permettrait de comprendre enfin pourquoi je serai jusqu’au bout de ma vie cet homme que rien ni personne n’a su apaiser ». Cette nouvelle est un chef-d’oeuvre en petit format.

Cet objet ou ce mot contenant le secret de son identité, Archambault ne l’a bien sûr jamais trouvé. Dans ce « livre crépusculaire » qu’est La candeur du patriarche, il admet s’être illusionné sur la possibilité de se connaître. Il sait, aujourd’hui, qu’il n’atteindra jamais ce but, mais ne regrette pas la quête qui l’a animé sa vie durant. « Renoncer au questionnement, note-t-il, serait abdiquer. »

S’est-il illusionné, de même, sur son statut d’écrivain ? Sa propension à l’autodérision l’en a préservé. « J’aurai été au mieux un écrivain local, constate-t-il à l’heure du bilan, appliqué à écrire au plus près de lui-même, de surcroît constamment étonné qu’on le lise. »

Ce n’est pas faux, mais j’ajouterai, en reprenant les mots du critique Michel Lord, que, « quoi qu’on en pense, Archambault est un des grands de la littérature, méconnu à l’échelle mondiale et même nationale ». Ses « contes un peu désespérés », selon sa propre formule, sont dignes d’un Tchekhov.

Vieux, Archambault confie rêvasser à longueur de journée parce que « c’est aussi vivre que de ressusciter des moments de vive émotion que l’on a connus ». Le militantisme n’a jamais été son fort, il tient néanmoins à redire une de ses rares convictions. « Je crois toujours par exemple que le Québec a tout pour devenir un pays, écrit-il. J’estime aussi qu’il sera à plus ou moins moyenne échéance de plus en plus noyé dans le multiculturalisme de pacotille prôné par Ottawa. De voir que mes compatriotes ont d’autres soucis me chagrine. »

Reste encore un peu, Gilles. Ta parole est précieuse.

