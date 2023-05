Coup de coeur et coup de gueule sur la Croisette

Coup de gueule: du rêve doré à la fosse septique

Alors que les scintillants tapis rouges cannois sont retransmis dans les foyers du monde, ceux (celles surtout) qui sont jugés indignes de gravir ces marches vers l’Eden, se font démolir sur les réseaux sociaux avec une hargne qui laissa sans voix. Déjà, le 19 mai, Anna Biolay, 20 ans, fille de Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni, s’est fait attaquer en ligne sur son physique (et son statut de fille de stars, forcément pistonnée) en des mots d’une cruauté sans nom. Lundi, l’influenceuse Léna Situations eut à subir la grossophobie des internautes qui ne trouvaient pas ses jambes assez sveltes à leur goût et s’en sont moqués avec une grossièreté inouïe. Attention, marches dangereuses !

Coup de coeur: danser sa liberté

Dans Chambre 999, film d’entrevues, inspiré du moyen métrage de Wim Wenders qui avait interrogé en 1982 à Cannes plusieurs cinéastes sur l’avenir du cinéma, Lubna Playoust a tendu le micro à plusieurs de ses confrères et consoeurs, dont la Québécoise Monia Chokri. Optimistes ou pas, selon le tempérament de chacun, ces réalisateurs demeurent conscients de voir le sol bouger sous leurs pieds. Siril Serebrennikov (Leto), cinéaste russe dissident désormais exilé à Berlin, n’a pas répondu à l’angoissante question. Il s’est contenté de danser sa joie d’avoir recouvré la liberté.