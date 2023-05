Coup de coeur et coup de gueule sur la Croisette

Coup de gueule : Plus dure sera la chute…

Les projections de gala ressemblent à des miroirs aux alouettes. Les ovations sont de mise après le film en grisant les équipes qui se croient parvenues au 7e ciel. Plus dure sera la chute, car les critiques peuvent se montrer féroces tout de suite après. Ainsi, les très attendus deux premiers épisodes de la série The Idol de Sam Levinson, avec Lily Rose-Depp en pop star qui flirte avec le porno et le chanteur The Weeknd, auront été bien mal reçus par les médias, après leur quart d’heure de gloire au Palais. Le sexisme et le cynisme du ton en ont choqué plus d’un. En conférence de presse, l’équipe sortait sa cassette sans dire grand-chose. Mais le cinéaste a précisé que bien des idoles pop jouent de leur charisme sexuel pour galvaniser le public et que les sous-estimer n’aide pas à comprendre le phénomène.

Coup de coeur : Kaurismäki, l’inconsolé

Au cours de sa propre conférence de presse, le grand cinéaste finlandais Aki Kaurismäki, timide, pataud, rougeaud (il assure ne plus boire depuis dix ans en riant de sa phrase), était émouvant, drôle et stressé. Son brillant, poétique et stylisé film Les Feuilles mortes, sur deux solitaires sauvés par l’amour, a été accueilli par la critique avec enthousiasme. Mais le mal de vivre l’habite autant que son cinéma pince-sans-rire est truffé de coups de chapeau aux maîtres du 7e art qui lui servent d’ancrage. « Il n’y a plus beaucoup d’humanité dans le monde, disait-il avec mélancolie, mais c’est tout ce qui nous reste… » Comment ne pas respecter cet inconsolé en quête perpétuelle d’un rayon de lumière ?