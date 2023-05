Coup de coeur et coup de gueule sur la Croisette

Coups de coeur : le respect de Scorsese

La conférence presse de Martin Scorsese, avec Robert de Niro et Leonardo DiCaprio était formidable. À leurs côtés : l’actrice autochtone Lily Gladstone et le chef Osage Geoffrey Standing Bear. Alors que le duo mythique d’acteurs aurait dû prendre toute la lumière, bien des questions furent posées sur la communauté au coeur du film, qui vécut une terrible tragédie il y a un siècle. Le respect mutuel était palpable entre tous. Ce désir éperdu du cinéaste et des interprètes d’affronter les démons racistes du passé américain se transmettait à l’assemblée. « L’incursion dans l’histoire des Osages et les cérémonies que nous avons vécues avec eux en Oklahoma m’ont aidé non seulement comme réalisateur mais comme être humain », précisait Scorsese.

Coup de gueule : Thierry Frémaux sur son vélo

Vendredi soir dernier, mais on ne l’apprit que le lendemain par le Journal Le Parisien, une altercation entre le délégué général du festival Thierry Frémaux et un policier municipal qui lui demandait en vain de s’arrêter après avoir roulé sur le trottoir en vélo électrique (son mode de locomotion) a mal tourné. Le grand manitou cannois a fini par s’emporter. Un youtubeur a filmé la scène tandis que le ton montait (deux millions de visionnements). Le grand manitou cannois, s’est fait menaçant. L’autre lui a rappelé qu’il n’était pas au-dessus des lois. Tous deux se sont serré la main après la scène mais tout ça paraît bien mal…

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes.