Coup de cœur et coup de gueule sur la Croisette

Coup de coeur : Plaisir coupable

Indiana Jones and the Dial of Destiny. Bon ! Ce n’est pas un éblouissant Spielberg, mais le dernier volet des aventures de l’archéologue aventurier, réalisé par James Mangold, clôture follement et dans l’action la plus trépidante la célèbre saga. Harrison Ford ne s’est pas contenté d’embraser la Croisette en foulant son tapis rouge. Il est parfait dans cette production qui le rajeunit au départ de 30 ans (vive les effets numériques). Les nazis et hippies des années 1970 sont au poste, dans ce voyage en quête du secret du temps entre Tanger, New York et Syracuse, qui nous tient en haleine sans répit.

Coup de gueule : Alerte ! Aux abris !

Vrai classique au Palais durant le grand rendez-vous de Cannes. Une alerte à la bombe, qui n’était vendredi causée en fait que par un bagage oublié, a encore retardé une séance. Cannes est un microcosme fragile, avec trop de vedettes et de journalistes au pied carré, donc alléchant pour les criminels de tous acabits. Le festival doit demeurer en vigilance constante. Et les fausses alertes déclenchent des dispositifs qui perturbent la mécanique de tout le système, autant que les vraies. En plus, il a plu des cordes toute la journée.