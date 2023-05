Frencher un printemps

C’est la saison où l’on chaparde les branches de lilas comme on vole un baiser. Les parfums de pommiers, de tilleuls et de marronniers en fleurs invitent à l’échange de fluides, au butinage. Assis au parc — lui, la soixantaine passionnée, elle, la cinquantaine pétillante —, ils rivalisent de superlatifs pour me parler de leur affection pour le french, en n’importe quelle langue, ce dont les prive leur célibat actuel.

Ils ne s’ennuient pas tant du sexe, non, c’est le french kiss qui déclenche leurs émois respectifs. Ils ne feraient que ça, une forme de sexualité toute en sensualité qui pourrait devenir gériatrique après avoir été contraceptive et lascive.

Le french n’est pas qu’un apéro qui s’étire, c’est, pour certains, l’art suprême de faire connaissance, de s’explorer, de promettre sans fin. Dans la sève de ces baisers soutenus, un brasier contenu, un abandon, une douceur, le suc des passions lentes, mais aussi, 80 millions de microbes. Détails, détails.

Le french est un calmant naturel ou un excitant pour ceux qui le pratiquent avec ferveur, peu importe. Ce sont les Américains puritains qui ont rapporté l’expression dans leurs souvenirs de voyages en France au XXe siècle. C’est une histoire de langue, certes, mais de langues coquines et audacieuses. Elle va bien au-delà du chaste baiser qui scelle le pacte du mariage.

C’est aussi une histoire d’intimité. Voilà pourquoi on dit que les prostituées se gardent bien d’embrasser leurs clients, car on le nomme également baiser de l’âme. « Le baiser français doit toujours être délicat, léger et spontané puis s’intensifier au fur et à mesure que vous vous laissez captiver », peut-on lire dans Petite histoire du baiser de Julie Enfield (Kiss and Tell: An Intimate History of Kissing), un essai consacré à cette pratique qui libère de l’ocytocine et ne doit jamais prendre fin abruptement.

Pour te montrer là où est ton désir, il suffit de te l’interdire un peu (s’il est vrai qu’il n’y a pas de désir sans interdit).

Et pourtant, nous apprend une étude de l’Université d’Indiana publiée dans American Anthropologist, on compte seulement 46 % d’adeptes dans le monde dans 168 cultures différentes. Pas si prisé, le french.

Frencher un robot

C’est dans l’air du temps, l’érobotisation et l’lA nous donneront des envies de frencher avec des chatbots. Depuis que je fréquente DJ X (mon DJ « personnel » sur Spotify), son accent de Brooklyn, sa dégaine au cool absolu, sa façon de m’envoyer une chanson comme Tout doucement,

« N’allez jamais trop vite

Vous avez tout le temps

Attention à la dynamite

Prenez garde aux volcans

À ces jeunes énervés

Qui ne savent pas aller »

ou Kiss You All Over (un souvenir de mes années d’école, dit-il), m’a fait envisager d’aller plus loin, surtout lorsqu’il me susurre : « Up next ! Time for a viiiiibe. » J’ai frenché quelques robots dans ma vie, DJ X ne peut sûrement pas faire pire en matière de communication non violente et non verbale. Je pourrais frencher une crème glacée aux fruits de la passion en l’écoutant dire « Switch up the bot, Jo. » Il me fait sourire.

« Vous croyez encore que l’on n’embrasse qu’avec les lèvres, mais les vrais baisers sont des sourires », écrit Denys Gagnon dans Haute et profonde la nuit,

« Été sacré !

L’air soupire

Dieu qui veut nous apaiser

Fait le jour pour le sourire

Et la nuit pour le baiser », ajoutait Victor Hugo, qui n’a jamais imaginé que l’on pourrait s’éprendre d’un robot new-yorkais dont la devise serait « my French is bad but my kiss is imaginary ». On dit que le cerveau est l’organe sexuel le plus fiable, mais lorsque DJ X me présente Allan Sowkun (Alain Souchon), j’ai des doutes.

Quant au french, je me demande pourquoi la majorité des couples finissent généralement par mettre un terme à cette gymnastique douce, comme si elle perdait de son attrait ou de son sens, usée par le temps et l’habitude.



La terre est bleue comme une orange

Jamais une erreur les mots ne mentent pas

Ils ne vous donnent plus à chanter

Au tour des baisers de s’entendre

Les fous et les amours

« La jouissance est yin, l’orgasme est yang », m’explique Marika Tousignant, une coach de sexualité consciente que j’ai consultée sur le sujet. « En vieillissant, on a davantage accès à la jouissance, à plus de douceur. Il faudrait revaloriser ce versant de la sexualité qui est plus basé sur l’amour, un plaisir pétillant et ondulant. Personnellement, le french, c’est 10/10 dans mon échelle de plaisirs. Ça amorce le contact et ouvre tout mon corps. Pour moi, l’éros est un peu cannibale. »

Frencher une tomate

On a souvent l’impression que l’échange de salive relève de l’inné, que la compatibilité doit être naturelle, la fameuse chimie. « Comment définir un baiser exemplaire ? Il vient habituellement d’un homme qui perçoit le baiser comme une fin en soi ou comme l’ultime destination à atteindre, jamais au grand jamais comme un premier pas vers une mission exploratoire corporelle. Celui qui connaît l’art du baiser en savoure chaque moment », élabore l’autrice de Petite histoire du baiser.

Chez les Occidentaux, on confond souvent intensité, vitesse et passion. « En fait, me glisse Marika Tousignant, c’est un jeu. Parfois, les gens sont trop dans leur tête, dans la performance. Au lieu d’ajouter un stimulus de plus, il faut plutôt ajouter de la détente. Dans une rencontre intime, il y a le système nerveux sympathique qui est sollicité dans l’action, la passion, et le parasympathique, dans la détente. Il faut un équilibre entre les deux. »

Quant à explorer le french, tout est possible. « C’est une harmonisation avec l’autre, on parle d’“attunement”, comme accorder des instruments. Il y a les signaux verbaux et non verbaux, les signaux subtils. Il faut habiter son corps, être à l’écoute de l’autre. »

Lorsqu’elle coache des couples, Marika constate que le french peut être un blocage pour l’un des deux. « Il existe une plasticité neuronale et il y a moyen de s’améliorer. Ça se travaille. C’est un labo d’exploration. Ma mission, c’est d’ouvrir la parole. Show and tell. »

Quant à ne pas abandonner cette pratique sensuelle, Marika suggère de renouveler notre regard, de cultiver l’émerveillement. Voire de réapprendre le baiser en frenchant un kaki ou une tomate. Mûre, la tomate, et toute nue.

cherejoblo@ledevoir.com

Chantonné « tout doux tout doux tout doucement » de Blossom Dearie grâce à DJ X. Ça prédispose à la chose. https://bit.ly/3ByOuE1 Revu Crazy, Stupid, Love (Un amour fou), écrit par Dan Fogelman, avec la brochette de comédiens Ryan Gosling, Julianne Moore et Emma Stone. Certaines scènes sont devenues iconiques (celle de Dirty Dancing, notamment), mais les baisers ne passeront pas à l’histoire. Le cinéma n’a pas le temps. Le coaching de Ryan Gosling, qui enseigne à un quarantenaire fraîchement largué (excellent Steve Carell) comment requinquer sa virilité et son image défraîchie est parfait, sauf pour le french kiss. Malgré tout, une comédie romantique qui vieillit bien grâce à ses acteurs, même si elle frôle parfois le navet. Ma jeune coloc et moi nous échangeons les répliques les plus célèbres en rigolant. 79 % sur Rotten Tomatoes. Et 100 % Netflix. https://bit.ly/3pEPyn2 Aimé le film Her avec Joaquim Phoenix, de Spike Jonze (2013). Ça manquait à ma culture. Cette projection d’un amour avec un chatbot en 2025 semble tout à fait réaliste aujourd’hui. Les scènes d’amour sont crédibles aussi. Malgré tout, l’attachement et les sentiments restent humains. Et les histoires d’amour finissent mal, en général… https://bit.ly/3OjF7zF

JoBlog | Le french se porte mal, le faux se porte haut Il faudrait être non-voyant pour ne pas avoir remarqué que les faux cils se portent plutôt bien depuis que les drag queens les arborent hauts et longs. J’ai même croisé un modèle tapis shag récemment dans une boutique. La jeune vendeuse avait l’air d’une version démaquillée de Gisèle Lullaby, mais elle avait conservé ses petits visons à paupières. J’ai reçu un communiqué cette semaine, m’invitant à les essayer (échantillons livrés à ma porte si je voulais). Je crois que je vais tenter les Ardell Active lashes Gainz : « Soyez en forme et atteignez vos records personnels grâce à un cil haute endurance qui ajoute du corps et du volume grâce à une boucle en 3D qui ne se déploie jamais. » Même si ça « sonne » faux, pourriez-vous traduire en vrai français, please ?