Coup de coeur et coup de gueule sur la Croisette

Coup de gueule : attention, on refoule !

Le festival a vraiment merdé lors de l’événement Almodovar mercredi. Les journalistes munis de billets, badges au cou, ont été refoulés devant la salle Debussy à cause des vedettes qui avaient voulu nombreuses assister au film et à l’entretien du cinéaste espagnol. Bref, les VIP ont pris leurs places. Il y avait beaucoup de célébrités au parterre, Deneuve et compagnie. Mais des stars des médias américains, dont celles du Los Angeles Times et du Hollywood Reporter n’ont pu entrer et ont crié leur indignation sur leur site. Surtout que la pluie est tombée drue sur la tête des recalés de la file d’attente.

Coup de coeur : Monia Chokri à son meilleur

Simple comme Sylvain de la Québécoise Monia Chokri, présenté à Un certain regard a fait salle comble au Palais et reçut un accueil chaleureux. Il s’agit du meilleur film et le moins kitsch de la cinéaste de La femme de mon frère, proposé ici dans la même section en 2018. On sent chez la cinéaste une douceur nouvelle et une maîtrise en parcours de maturité. Cette passion brûlante entre une professeur (Magalie Lépine-Blondeau) et un ouvrier (Pierre-Yves Cardinal) ouvre une porte sur les classes sociales en incompatibilité ou pas. Également sur l’amour lui-même dans sa pulsion érotique comme à travers sa portée sociologique. Les images d’André Turpin sont remarquables et le jeu des interprètes très convaincant.

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes.