Coup de coeur et coup de gueule sur la Croisette

Coup de coeur : dans l’aquarium

Avant chaque film en compétition officielle à Cannes, d’un cru à l’autre, est présentée en amuse-gueule sur l’écran une capsule audiovisuelle. S’y déroule un tapis rouge avec marches gravies jusqu’au sommet où trône la palme. On entend en fond sonore L’Aquarium, tiré du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Sa mélodie devient un sésame pour nous entraîner dans le monde toujours un peu magique du cinéma. En début de festival, on entend ces notes-là avec l’émotion de la plongée en eau profonde.

Coup de gueule : viser l’Internet

C’est comme entendu d’avance. Si des mauvais drôles veulent déstabiliser une grande institution bien en vue, ils visent au coeur. J’ai nommé l’Internet. La Toile est le fer de lance du Festival de Cannes pour toutes ses communications. D’autant plus depuis que la billetterie est devenue électronique. Lundi soir, des pirates ont frappé le système en soirée, paralysant le circuit. Pas trop longtemps. Ça sonnait plutôt comme un avertissement. Attention ! On est là ! On peut toujours frapper !

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes.