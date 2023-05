Le grand lobby cycliste

Tout récemment, j’entendais un commentateur parler du grand lobby cycliste comme d’une machination organisée pour nuire à la qualité de vie des personnes et même compromettre leur sécurité. À entendre ces paroles, on aurait cru qu’un groupe d’illuminés complotait un renversement de l’ordre établi au nom de lubies n’ayant aucune justification autre que celle d’écoeurer les voitures. Comme si le fait de profiter de ses déplacements quotidiens pour faire de l’exercice était de l’ordre d’une attaque violente contre le statu quo. Bien que…

Le 5 mai dernier, le gouvernement français annonçait un nouveau plan vélo. Près de deux milliards d’euros seront investis d’ici 2027 pour augmenter le réseau cyclable sur l’ensemble du territoire de l’Hexagone. En tout, c’est plus de 43 000 km de voies sécurisées pour vélos que le gouvernement veut ajouter au réseau actuel d’ici 2030. Vous avez bien lu. Cela porterait le nombre de voies cyclables protégées à 100 000 km.

Ce n’est pas tout, on parle également de modification au Code de la route pour l’adapter aux réalités des cyclistes ainsi que de formations et subventions à l’achat de vélo. En somme, toute la France est prise d’une fièvre la poussant, en pédalant de plus en plus vite, vers le grand précipice de la mobilité active. Le méchant lobby cycliste a pris le pouvoir à Matignon, à l’Élysée et dans toutes les grandes villes françaises.

Ici, on voit poindre le même mouvement dans les villes québécoises. D’ailleurs, la Ville de Québec vient d’annoncer un grand plan d’aménagement d’un réseau cyclable majeur avec l’aide du gouvernement du Québec. Nous ne sommes pas du tout dans les mêmes niveaux d’investissements, mais ce sont les mêmes intentions qui sont en action.

Toutefois, pour être en mesure de réellement engendrer un virage vers l’intégration de la mobilité active comme alternative à l’automobile, nous devrons faire des gestes beaucoup plus substantiels. Ce n’est pas tout de peinturer l’asphalte en espérant que les gens soient pris d’une soudaine envie de laisser leur voiture à la maison pour emprunter ces nouveaux territoires.

Malheureusement, la tendance aux caricatures et aux enflures verbales lorsqu’il est temps de parler de vélo vient nuire au débat serein qui doit être tenu collectivement au Québec. Vous me direz que la tension générale est moins grande que sur certaines ondes. N’empêche que lorsque vous pédalez pour aller au travail ou à vos loisirs, elle existe toujours concrètement sur la route. Ce populisme toxique anti-vélo y est pour quelque chose.

Pour être en mesure de convaincre une personne qui ne prend pas déjà un vélo pour ses déplacements quotidiens, il y a deux facteurs incontournables qui doivent être pris en compte dans l’aménagement d’une voie cyclable. Le premier, c’est évidemment la sécurité des déplacements. Le deuxième, c’est la convivialité de ces mêmes déplacements. Aménager des pistes sans protection qui ne mènent nulle part, c’est de l’argent lancé par les fenêtres.

Chez ceux qui craignent de pédaler en milieu urbain, il a été démontré que le transfert modal vers le vélo se réalise uniquement lorsque ces deux facteurs sont atteints. Pour y arriver, imaginez laisser un enfant se rendre seul au parc. Comment aménageriez-vous la voie cyclable ? Entre autres, en vous assurant que la piste est sécuritaire, que les véhicules ne peuvent pas empiéter sur celle-ci, que les intersections sont sécuritaires, qu’il y a une destination liée à la voie et qu’il y a des interconnexions. Comme les rues pour les voitures, finalement.

Cependant, ce n’est pas magique. Pour faire ces aménagements cyclables, il faut prendre de l’espace, beaucoup d’espace. Dans la plupart des villes, c’est près de 80 % de la voie publique qui est déjà allouée depuis près d’un siècle aux véhicules à moteur. Ce qui veut dire que dès qu’on aménage une voie cyclable, on doit l’enlever à un autre usager. Dans tous les cas, c’est aux véhicules. Car de l’espace, on ne peut pas en inventer autrement.

C’est un changement de paradigme complet qui doit s’opérer sur notre vision de la mobilité. Plus il y aura d’options autres que l’automobile, plus on aura de chances d’atteindre nos objectifs ambitieux de réduction de carbone. Seule, l’électrification des transports ne va pas suffire. Le vélo est l’une de ces solutions.

Ce n’est pas être anti-voiture que de tenir un tel discours, c’est vouloir permettre aux humains de reprendre leur place en ville et d’avoir le choix de leur mobilité. Personne n’aime être pris dans la congestion. Or, plus il y aura de choix, plus la mobilité sera fluide. Cela veut obligatoirement dire réduire l’espace dédié aux voitures. Il n’y a pas de lobby cycliste face à une industrie automobile et pétrolière. Qui a le plus à perdre financièrement d’une réduction de l’espace à l’auto au profit du vélo ?

Alors, oui, c’est un combat contre l’inertie pour que l’humain reprenne ses lettres de noblesse dans la planification de la mobilité. Parce que le précipice climatique qui se dresse devant nous impose une vraie discussion rationnelle et pragmatique. Cela veut dire remettre en cause le monopole de la voiture sur les routes au bénéfice des personnes dans les villes.

P.-d.g. de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine, professeur et chercheur associé, François William Croteau a été maire de Rosemont–La Petite-Patrie.