Coup de coeur et coup de gueule sur la Croisette

Coup de coeur : le retour du cinéma

On sent vibrer ici l’amour du cinéma après les années pandémiques. Comme un courant d’espoir qui nous traverse. La sélection attirante, le retour des grands maîtres et un vent de renouveau chez les jeunes pointures en compétition officielle : on sent souffler à Cannes un vent de renaissance. Est-ce un leurre quand les socles culturels vacillent ? Peut-être, mais cet immense rendez-vous de septième art, on brûle de l’accompagner au bout de sa course ou au bout de sa nuit.

Coup de gueule : odeur de curée

En contrepoint de la cinéphilie qui vibre au Palais, les journalistes, sous l’aiguillon des médias sociaux, traquent de plus en plus la controverse. Celle qui fait vendre de la copie, comme on dit. Ainsi la présence de l’acteur Johnny Depp, déchu à Hollywood, suscite plus de passions que le film d’ouverture Jeanne du Barry de Maïwenn, dans lequel il incarne Louis XV à Versailles. Se verra-t-il hué ? Encensé ? Épargné ? Guillotiné ? Chacun de ses gestes et de ses regards sera traqué. Comme une odeur de curée.

Odile Tremblay est l’invitée du Festival de Cannes.