Un dollar tout numérique

La Banque du Canada mène présentement une consultation publique en ligne sur les caractéristiques d’un éventuel dollar canadien numérique. Mais de quoi parle-t-on au juste ?

Poussées dans le dos par les cryptomonnaies et autres monnaies du secteur privé, les banques centrales de la planète se penchent sur la pertinence d’adopter et de développer une version entièrement numérique de leur monnaie nationale. La Chine est la plus avancée dans le développement de ce qu’on appelle une monnaie numérique de banque centrale. Les banques centrales du Japon, du Brésil et de l’Australie ont également pris des mesures pour lancer un jeton numérique alors qu’aux États-Unis, les décideurs politiques et monétaires sont divisés entre le scepticisme et le fatalisme, nous rappelle l’agence Reuters.

La consultation de la Banque du Canada auprès du grand public se déroule jusqu’au 19 juin. Elle veut connaître les priorités de monsieur et madame Tout-le-Monde, leurs considérations liées au dollar numérique, leurs utilisations probables ou encore leurs préoccupations en matière de sécurité, d’accessibilité et du respect de la vie privée. « Pour l’instant, nous ne voyons pas la nécessité d’un dollar canadien numérique. Mais comme le Canada pourrait en avoir besoin dans l’avenir, nous devons nous préparer », ajoute-t-elle.

La pandémie ayant accéléré le déplacement vers le numérique, environ une transaction sur cinq a été réglée avec de l’argent comptant au Canada en 2021. « À cela s’ajoute l’apparition quasi quotidienne de nouvelles plateformes de paiement qui font concurrence à l’argent comptant. »

« Il se peut aussi que l’usage de cryptomonnaies privées ou de monnaies numériques de banques centrales d’autres pays se répande au Canada. Cette situation pourrait compromettre le rôle d’une monnaie officielle centralisée — le dollar canadien — dans notre économie et poser un risque pour la stabilité de notre système financier ».

La banque centrale tient cependant à souligner que « l’argent comptant reste un mode de paiement fiable, sûr et accessible que tout le monde peut utiliser, même sans compte bancaire, cote de crédit ou pièce d’identité officielle. » Elle tient aussi à assurer que les billets de banque et monnaies ne disparaîtront pas. Tout en prévenant qu’« il est possible qu’un jour, les billets de banque ne soient plus très utilisés au quotidien, ce qui risque d’exclure de l’économie tout un pan de la population ».

Fonctionnement

Un tel dollar serait l’équivalent numérique de l’argent comptant. Il n’aurait rien d’une cryptomonnaie, dont la valeur fluctue fortement, qui peut comporter des frais de transactions et nécessiter des délais de traitement. Au demeurant, un ex-sous-gouverneur de la Banque du Canada a déjà reconnu que les cryptomonnaies stables adossées à des actifs qualifiés de sûrs, pour la plupart entièrement ou partiellement garanties, proposent un pouvoir d’achat un peu plus stable. Qu’elles ont le potentiel d’être adoptées à grande échelle pour les transactions courantes. Ce qui ne les empêche pas d’être soumises également aux impératifs de profits du secteur privé et de n’offrir que peu de protection, voire aucune, en cas de revers de fortune et de malversations.

Cela dit, la valeur d’un dollar numérique ne varierait pas, puisque ce serait simplement un dollar ordinaire dématérialisé. Il serait aussi simple et peu coûteux à utiliser que son équivalent comptant. Quant au fonctionnement, soit il reposerait sur un transfert d’argent du compte bancaire à une carte ou une application mobile, soit les particuliers et les entreprises pourraient ouvrir un compte à la Banque du Canada. « Dans les deux cas, les paiements effectués en monnaie numérique de banque centrale permettraient d’assurer l’anonymat des parties concernées, comme avec l’argent liquide, et la traçabilité aux fins d’application de la loi, comme avec les comptes bancaires. »

En gros, elle fonctionnerait comme les moyens de paiement électroniques actuels. À ceci près qu’elle ne serait pas liée à une banque commerciale, comme le sont les comptes bancaires et les cartes de débit, est-il résumé.

Risques et obstacles

La Banque des règlements internationaux (BRI) a déjà expliqué ce mécanisme en rappelant que le système de paiement actuel implique des opérations de compensation des effets pour régler les transactions puis transférer les liquidités entre les institutions impliquées avec, pour pivot, une banque centrale jouant le rôle de prêteur de dernier recours. Cette dernière se retrouve ainsi au coeur du système de paiements dans un rôle de neutralité, faisant de ses réserves de changes l’équivalent d’une monnaie numérique à l’usage exclusif des banques commerciales. Avec une monnaie numérique de banque centrale, on évite l’étape de l’intermédiation, la transaction se faisant en temps réel, directement au bilan de la banque centrale, tout en abaissant le coût transactionnel et le risque de crédit lié à l’activité de compensation.

Cela dit, il reste des obstacles à surmonter. Il est évoqué le scénario de gens gardant une bonne partie de leur argent sous cette forme plutôt que dans un compte bancaire normal. Il en résulterait une diminution de la quantité d’argent disponible pour les prêts, une hausse des taux d’emprunt, ou les deux, les prêts des institutions bancaires reposant en partie sur les dépôts des clients.

En outre, une monnaie numérique de banque centrale pourrait accroître le risque de « ruée sur les banques », notamment en période de tensions financières. « En théorie, les ruées bancaires systémiques pourraient donc être à la fois plus rapides et plus fréquentes », ce qui altérerait la stabilité du système financier.

À l’international, la BRI ajoutait dans sa synthèse qu’il reste à documenter la thèse voulant qu’un tel système centralisé vienne accroître l’efficience des paiements transfrontaliers, ne serait-ce qu’en contournant les rigidités des fuseaux horaires. À répondre aussi à la préoccupation de substitutions des monnaies numériques et aux questions de compatibilité, d’interconnexion et d’intégration au sein d’une interface entre les systèmes nationaux de paiements.