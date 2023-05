Malgré la déception causée par l’abandon du troisième lien, le ministre responsable de la région de Québec, Jonatan Julien, disait samedi : « Le lien de confiance est tout là. C’est plus que de la confiance ». Il avait parfaitement raison, c’est un véritable culte que les militants caquistes vouent à leur chef.

Les congrès des partis politiques donnent souvent l’impression de se dérouler dans une sorte de bulle qui isole les délégués du monde extérieur. À la Coalition avenir Québec (CAQ), cela a pour effet de faire voir la vie en rose, au grand bénéfice du premier ministre Legault. Quand Lucien Bouchard était en pleine lune de miel avec les Québécois, les militants péquistes prenaient plutôt un malin plaisir à le martyriser.

L’affection que les caquistes éprouvent pour François Legault est sans aucun doute sincère, mais ils lui sont aussi reconnaissants de ne pas chercher à les déranger dans leur confort et leur indifférence.

Ceux qui ne voudront pas faire démarrer leur lave-vaisselle au milieu de la nuit ne verront pas leur compte d’électricité augmenter, et il est rassurant d’entendre qu’un nouveau psychodrame constitutionnel, qui pourrait nous conduire Dieu sait où, ne sera pas nécessaire pour assurer la protection du français.

L’an dernier, le premier ministre avait conclu le congrès sur une note inquiétante. À moins d’avoir les pleins pouvoirs en matière d’immigration, le Québec se dirigeait tout droit vers la « louisianisation ». Heureusement, ce n’est plus le cas. Puisqu’Ottawa a fermé la porte à tout transfert de pouvoirs, M. Legault a découvert que ceux dont le Québec dispose déjà vont permettre de renverser la tendance.

La question est de savoir s’il nous racontait des bobards l’an dernier ou s’il le fait maintenant. S’il est toujours là, on verra ce qu’il inventera dans quelques années, quand les données du prochain recensement indiqueront que le déclin du français s’est encore accéléré.

• • • • •

En retour de la quiétude qu’il leur garantit, les délégués au congrès ont évité tout ce qui aurait pu mettre le gouvernement dans l’embarras. La proposition sur le rapatriement du Programme des travailleurs étrangers temporaires, employés dont le nombre explose, a été adoptée sans le moindre débat. S’il avait fallu que quelqu’un s’avise de demander ce qui arriverait si Ottawa disait encore non…

En revanche, l’opportunité d’autoriser le virage à droite sur un feu rouge à Montréal, dont un étudiant beauceron résidant dans la métropole a le bon sens de souligner le danger, ou encore de permettre aux restaurateurs d’exiger un acompte sur les réservations, a soulevé un vif intérêt.

Puisque le ministre des Finances, Eric Girard, avait par avance exclu la possibilité de mettre fin au monopole de la Société des alcools du Québec, comme la CAQ l’avait jadis promis, la proposition à cet effet a été prestement rejetée.

On avait prévu une période d’échanges avec une demi-douzaine de ministres. On aurait pu penser que le délégué de Lévis parlerait du troisième lien à la ministre des Transports, Geneviève Guilbault. Il lui a plutôt demandé ce qu’elle pensait de la mobilité durable au Québec. Elle a trouvé la question très intéressante. Ni la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, ni son collègue de la Langue française, Jean-François Roberge, ne faisaient partie des panélistes. On n’est jamais trop prudent.

• • • • •

À l’époque où il était au Parti québécois, M. Legault avait cherché à hâter le départ de Bernard Landry. Mais le César de la CAQ n’a pas à s’inquiéter, personne n’osera jouer les Brutus, il aura tout le loisir de choisir le moment de son départ.

Il a indiqué que deux facteurs influeraient sur sa décision de se représenter ou non en 2026 : le niveau d’appui de la population, autrement dit les sondages, et son état de santé.

La conjoncture politique sera encore plus déterminante. Malgré le plan d’action pour la protection du français que concocte Jean-François Roberge, la décision d’Ottawa de hausser les seuils d’immigration à 500 000 par année exercera une pression insoutenable sur le Québec, coincé entre la pénurie de main-d’oeuvre et la limite de sa capacité d’intégration.

D’ici les prochaines élections, la Cour suprême aura vraisemblablement statué sur la loi 21 et la loi 96. À Québec, on suppute déjà les conséquences de leur éventuelle invalidation sur l’opinion publique. Le gouvernement ne pourra pas demeurer les bras croisés.

Quand le Québec s’était retrouvé à la croisée des chemins, après l’échec de l’accord du lac Meech et de l’entente de Charlottetown, la maladie avait forcé Robert Bourassa à quitter la politique. Même en parfaite santé, M. Legault préférera sans doute partir lui aussi plutôt que de faire un choix, peu importe son issue, qui risquerait de faire éclater son parti.