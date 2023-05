RIP métavers (2020-2023)

L’engouement technologique est un cycle. Certains parlent de bulles. Le métavers, cet univers virtuel et augmenté si cher à Mark Zuckerberg, vient certainement de boucler la boucle de son propre cycle d’engouement. Il faut dire que Meta est bien placée pour profiter de la prochaine grande vague technologique, celle des intelligences artificielles (IA) génératives.

N’allez pas penser que Meta va changer de nom pour autant. Ce nom a été acquis en 2021 quand Mark Zuckerberg, p.-d.g. de Facebook, a dévoilé sa vision futuriste : la construction d’un métavers, un environnement numérique immersif dans lequel, selon lui, un milliard de personnes allaient vivre, travailler ou se divertir au plus tard en 2030.

Vu le poids économique et social de Meta, Zuckerberg a entraîné bien des gens dans son mouvement. Cette nouvelle frontière numérique, sorte de fusion du monde réel et virtuel, avait été saluée par certains comme la prochaine étape logique d’Internet. Mais, en 2023, le rêve de Zuckerberg s’est écrasé. Même au sein de Meta, le métavers n’a plus la cote.

En principe, Meta devrait investir 19 milliards de dollars américains dans son métavers cette année seulement. Son plan était d’investir des dizaines de milliards de dollars chaque année d’ici la fin de la décennie pour rendre le métavers bien réel. On se demande si cela tiendra jusqu’au bout.

Écran de fumée

Car Zuckerberg a depuis changé d’idée. Dans la foulée de l’émergence des IA génératives, comme ChatGPT d’OpenAI, et pour expliquer des mises à pied massives, il a annoncé un virage important pour sa société. À partir d’aujourd’hui, « l’investissement le plus significatif [de Meta] consistera à faire évoluer l’intelligence artificielle et à l’intégrer dans absolument tous nos produits et services », a-t-il déclaré en mars dernier.

Andrew Bosworth, le grand patron du métavers chez Meta, a par la suite indiqué que l’entreprise avait cessé de présenter son métavers à ses partenaires commerciaux.

Les critiques qui pensaient que Zuckerberg s’était jeté corps et âme dans le métavers pour créer un écran de fumée qui allait faire oublier ses frasques liées à la manipulation des renseignements personnels et au ralentissement de l’adoption par les plus jeunes internautes de son réseau social avaient peut-être raison, en fin de compte.

Ironiquement, les experts pensent que Meta pourrait mieux s’en tirer du côté de l’IA que dans son métavers. Sa stratégie pour se démarquer de Google, OpenAI et les autres a été d’offrir ses outils d’IA à la communauté open source. Le public est donc libre de les utiliser sans frais. Une façon peu coûteuse pour Meta de larguer les efforts de R-D à la communauté de bidouilleurs qui voudront créer leurs propres applications d’IA à partir de sa technologie.

C’est peut-être ce que l’entreprise aurait dû faire avec le métavers : laisser sa base d’utilisateurs bâtir leur propre univers virtuel d’abord. Comme le dit l’adage, on ne tire pas sur une fleur parce qu’on souhaite qu’elle pousse plus vite…

Un effondrement en trois temps

Au moins trois raisons expliquent l’effondrement du métavers. La défiance des utilisateurs envers la gestion des données personnelles par Meta fait le plus mal. L’entreprise a été plusieurs fois montrée du doigt pour ses pratiques douteuses en matière de confidentialité. La promesse du métavers, qui nécessite une collecte de données encore plus massive et intrusive, a ainsi suscité une forte méfiance. Le public, de plus en plus conscient de l’importance de la protection de ses données, n’a pas adhéré.

L’aspect technique a aussi pesé dans la balance. La construction d’un métavers nécessite une technologie complexe en matière de réalité virtuelle et augmentée. Or, même si Meta investit des milliards dans ces technologies, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes. Les casques attirent peu d’acheteurs. Les applications sont mal ficelées et peu accueillantes. Des problèmes d’accessibilité, de performance et d’interactivité ont freiné l’adoption du métavers.

La question de l’équité sociale a également été soulevée. L’accessibilité au métavers suppose une connexion Internet haut débit et des équipements coûteux, ce qui exclut une part importante de la population mondiale. Cette fracture numérique a provoqué un débat sur l’éthique de la construction d’un espace qui n’est accessible qu’à une minorité privilégiée.

En outre, la réglementation a joué un rôle non négligeable. Les gouvernements, face à l’ampleur des défis posés par le métavers en matière de sécurité, de propriété intellectuelle et de responsabilité, ont durci leur position. Des lois ont été votées pour réguler le métavers, rendant la tâche de Meta encore plus ardue.

La concurrence n’a pas nui à cet échec. D’autres entreprises, comme Microsoft ou Epic Games, ont aussi investi — avec un succès tout aussi mitigé — dans la construction de leur propre métavers, mettant en place des environnements plus ouverts et coopératifs, qui ont séduit les utilisateurs.

À moins d’un revirement, Meta va payer longtemps le prix de ce rêve, puisqu’il s’inscrit jusque dans son nom. C’est un rappel que même les plus grands rêves technologiques peuvent se heurter à la réalité de leur mise en oeuvre. Le métavers à l’extérieur de Meta n’est pas mort et continuera probablement à évoluer, mais sa forme sera différente de celle imaginée par Zuckerberg.

Entre-temps, l’émergence des IA génératives lance un nouveau cycle d’engouement, dans lequel sautent à pieds joints tous les géants technologiques qui juraient que le métavers allait être la prochaine grande invention depuis le pain tranché.

Voyons voir combien de temps durera ce nouveau cycle…