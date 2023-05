La dangereuse impunité de François Legault

En mai 2006, une poignée de militants libéraux s’étaient mutinés quand le gouvernement Charest avait présenté un projet de loi visant à privatiser une partie du parc du Mont-Orford.

Trois ans plus tôt, les délégués au conseil général du PLQ avaient adopté à l’unanimité une résolution qui l’engageait à « interdire clairement, sans ambiguïté, toute possibilité d’abolir un parc, de le réduire ou d’échanger des terrains faisant partie d’un parc, et ce, à perpétuité, au bénéfice des générations actuelles et à venir ». Cela pouvait difficilement être plus explicite. Mais le gouvernement Charest n’en avait aucunement tenu compte, misant sur la « discipline » des militants libéraux pour céder 650 hectares du parc à des promoteurs immobiliers qui voulaient y aménager un terrain de golf et construire plus de 1000 logements.

Cette fronde avait été menée par des libéraux notoires, dont l’ancien député d’Orford et ancien président du PLQ, Robert Benoit, et un membre du comité de suivi des engagements électoraux du parti, Jean-Guy Dépôt. Elle avait été désavouée par le conseil général, mais M. Charest avait eu sa leçon. Sourire en coin, il avait dit comprendre l’intérêt des médias pour les chicanes au PQ, mais qu’elles n’avaient pas leur place au PLQ ; le comité de suivi avait rapidement été dissous.

Tout le monde a compris le message. En 2010, un militant du nom de Martin Drapeau a osé proposer que le conseil général débatte de l’opportunité de tenir une enquête sur la corruption dans l’industrie de la construction. Des centaines de délégués étaient présents, mais aucun ne l’a appuyé. En muselant ses militants, M. Charest a puissamment contribué à plonger le PLQ dans une apathie que personne n’a été capable de secouer depuis.

Même s’il est lui-même issu du PQ — ou précisément à cause de cela —, François Legault a clairement opté pour le modèle libéral quand il a fondé son propre parti. On pourrait même dire qu’il l’a perfectionné. Dans les réunions caquistes, il n’y a jamais l’ombre d’une controverse, seulement des applaudissements.

Bien entendu, il n’y a rien dans les instances de la CAQ qui ressemble de près ou de loin à un comité de suivi des engagements électoraux. Que le gouvernement les respecte ou non, il n’a aucun compte à rendre.

Par contre, l’abandon du projet de troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis constitue de loin le plus spectaculaire non-respect d’une promesse électorale faite au Québec depuis des décennies. Les militants ont été roulés dans la farine aussi cyniquement que la population et les élus caquistes de la grande région de la capitale. Il est difficile d’imaginer qu’un parti, même le plus docile, puisse subir un tel camouflet sans réagir d’une manière ou d’une autre. Ou à tout le moins manifester un certain agacement, à défaut d’adresser un blâme en bonne et due forme.

Le programme du congrès caquiste qui se tient en fin de semaine à Sherbrooke prévoit une période d’« échanges avec le cabinet » d’une durée de 30 minutes. La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, aura peut-être l’occasion de répéter les explications cousues de fil blanc qu’elle a données lors de sa conférence de presse du 20 avril.

Reste le vote de confiance auquel M. Legault doit se soumettre. Après une victoire aussi éclatante que celle du 3 octobre dernier, il n’est évidemment pas question d’infliger au premier ministre une gifle comparable à celle que les délégués au congrès péquiste de novembre 1996 avaient assénée à Lucien Bouchard, qui était venu à un cheveu de démissionner parce qu’il jugeait humiliant un score de 76,7 %.

En revanche, les militants caquistes s’humilieraient eux-mêmes en lui réitérant leur appui dans une proportion de 97,2 % comme ils l’avaient fait en 2014. La loyauté n’exige pas qu’on se transforme en carpette ; un rappel à l’ordre peut même être salutaire. Après sa déconvenue de 1996, M. Bouchard avait témoigné un peu plus de respect envers son parti.

Ils rendraient service à leur chef en l’avertissant qu’il est dangereux de croire qu’il peut promettre n’importe quoi en toute impunité. Les électeurs pourraient être moins indulgents qu’eux-mêmes.

Qu’il s’agisse de santé, d’éducation ou encore de garderies, le chef intérimaire de l’opposition officielle, le libéral Marc Tanguay, pose jour après jour une question qui se termine invariablement de la même façon : « Que vaut la parole du premier ministre ? »

Les électeurs acceptent généralement qu’une promesse faite de bonne foi puisse ne pas être tenue pour une raison ou une autre, ou que sa réalisation prenne plus de temps que prévu. Ils pardonnent moins facilement d’avoir été trompés délibérément. S’ils l’ont été dans le cas du troisième lien, pourquoi devraient-ils faire confiance au gouvernement Legault et à la CAQ dans d’autres dossiers ?