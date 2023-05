Les travers des cryptos

La proposition de régulation de la procureure générale de l’État de New York témoigne d’une année 2022 plutôt désastreuse dans la cryptosphère. Fraude, manipulation de marché, conflits d’intérêts, opacité et dysfonctionnement endémique se sont enchevêtrés l’an dernier et ont amené Letitia James à soumettre au débat législatif de son État un ensemble de réglementations « le plus solide et le plus complet du pays sur les cryptomonnaies ». On obtient ainsi une énumération assez précise des risques auxquels l’investisseur s’expose.

Uniquement sur la base de la capitalisation, le marché des cryptoactifs a subi l’an dernier une érosion de 60 % sur un an, de quelque 75 % depuis son sommet de 2021. Mais si les adeptes de ces éléments d’actif sont habitués à la volatilité, l’onde de choc est surtout venue de l’effondrement de la Bourse d’échange FTX et de la faillite de la plateforme Celsius Network.

Les grands travers maintes fois reprochés à cet univers numérique se sont cristallisés et sous-tendent le projet de loi de Letitia James déposé le 5 mai. Il donnerait au bureau du procureur général un pouvoir d’application plus largesur les entreprises cryptomonétaires qui ont des activités dans l’État, tout en codifiant le pouvoir du Département des services financiers de l’État de New York d’octroyer des licences aux participants du secteur et de superviser le régime de licence des actifs numériques de l’État, écrit le Wall Street Journal.

« Ce secteur manque de réglementations solides, ce qui le rend sujet à des fluctuations spectaculaires du marché, et il a été utilisé pour dissimuler et faciliter des comportements criminels et des fraudes », affirme la procureure, qui s’inspire de la réglementation imposée aux autres services financiers. Voici un aperçu du projet de Loi sur la réglementation, la protection, la transparence et la surveillance des cryptomonnaies (Crypto Regulation, Protection, Transparency, and Oversight Act), qui vient résumer une année 2022 riche en « cryptodrames ».

Conflits d’intérêts

Empêcher la propriété commune d’émetteurs de cryptomonnaies, de plateformes d’échanges, de courtiers et de conseillers en investissement et empêcher tout participant de s’engager dans plus d’une de ces activités ;

Empêcherles courtiers en cryptomonnaies et les plateformes d’effectuer des transactions pour leur propre compte ;

Interdireque les mêmes personnes émettent des jetons et possèdent les plateformes où ces jetons sont négociés ;

Interdireaux plateformes et aux conseillers en investissement de conserver les fonds des clients ;

Interdire aux courtiers d’emprunter ou de prêter les actifs des clients ;

Interdire les marchés d’orienter [les investisseurs] vers des services d’investissement en échange d’une rémunération.

Transparence

Se soumettre à une vérification indépendante obligatoire et publier des états financiers vérifiés ;

Fournir aux investisseurs des informations importantes sur les émetteurs, y compris sur les risques et les conflits d’intérêts ;

Exiger des plateformes d’échange qu’elles établissent et publient des normes d’inscription ;

Exiger des promoteurs de cryptomonnaies qu’ils enregistrent et déclarent leurs intérêts en lien avec tout émetteur dont ils promeuvent les cryptoactifs.

Protection des investisseurs

« Les sociétés de cryptomonnaies — contrairement aux banques — n’ont pas d’assurance pour les dépôts des clients, ce qui les expose à un risque important de “ruée bancaire” en cas de problème. De plus, elles manquent souvent d’une surveillance complète et d’exigences en matière de réserves pour s’assurer qu’elles peuvent répondre à la demande des consommateurs ou respecter leurs obligations », précise Letitia James. Son projet de loi prévoit donc également de :

Promulguer et codifier les dispositions relatives à la « connaissance du client » et exiger des courtiers en cryptomonnaies et des plateformes qu’ils ne fassent affaire qu’avec des entreprises qui se conforment à ces dispositions ;

Interdire l’utilisation du terme « stablecoin » (cyberjeton indexé) pour décrire ou commercialiser des actifs numériques, à moins qu’ils ne soient garantis 1:1 par de la monnaie américaine ou des actifs liquides de haute qualité ;

Exiger des plateformes qu’elles remboursent leurs clients victimes de transferts non autorisés ou résultant d’une fraude.