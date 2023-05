Utiliser le CELIAPP en étant propriétaire d’un chalet

À la suite de la chronique de la semaine dernière, qui portait sur le CELIAPP, j’ai reçu une question d’une de nos lectrices, Anna.

« Comme je souhaite aider mes deux enfants à avoir les liquidités requises pour faire l’acquisition d’une propriété à moyen terme, le CELIAPP est l’outil parfait. Je leur fournirai l’argent nécessaire pour cotiser au maximum de leur CELIAPP et, en même temps, ils profiteront d’une économie d’impôt. Cependant, les informations que j’ai pu lire jusqu’à présent sont un peu contradictoires quant à leur admissibilité. Voici l’affaire : ils sont copropriétaires avec leurs quatre cousins et cousines d’un petit chalet que leur grand-mère leur a cédé. À certains endroits, je lis que puisqu’il ne s’agit pas de leur adresse principale, cela ne nuit pas à leur admissibilité, alors qu’à d’autres endroits, rien n’est précisé, et je crains alors qu’ils ne soient pas admissibles. Pouvez-vous m’éclairer ? »

Cette confusion possible quant à l’admissibilité au CELIAPP en tant que « particulier déterminé » s’explique probablement par une mauvaise interprétation concernant le lieu principal de résidence, parfois confondu à tort avec la désignation fiscale de résidence principale, qui sert à l’exonération pour gain en capital.

Le lieu principal de résidence selon l’ARC

Rappelons tout d’abord que pour ouvrir un CELIAPP, il faut remplir certaines conditions afin d’être considéré comme un « particulier déterminé », soit en premier lieu résider au Canada et avoir au moins 18 ans. De plus, il ne faut, à aucun moment durant l’année civile précédant l’ouverture du compte — ou à tout moment durant les quatre années précédentes — avoir occupé une habitation admissible (ou ce qui serait une habitation admissible si elle se trouvait au Canada) comme lieu principal de résidence. Notez ici que la notion d’habitation admissible s’étend aussi à un bien qui aurait été détenu conjointement avec une autre personne ou encore par l’époux ou le conjoint de fait dudit particulier pendant cette même période.

La réponse au questionnement d’Anna se trouve dans la définition du lieu principal de résidence de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Selon l’interprétation fédérale, le « lieu principal de résidence » d’un particulier est l’endroit où il vit régulièrement, normalement ou habituellement (source : CQFF). Il faut donc être en mesure de fournir les faits prouvant que le chalet n’est utilisé qu’occasionnellement et que le particulier dort normalement à une autre adresse.

Dans le cas des enfants de notre lectrice, compte tenu de leur probable jeune âge, il est facile de supposer que leurs biens personnels se trouvent à un endroit autre que le chalet et qu’ils reçoivent leur courrier à une autre adresse, par exemple. Dans la situation où ceux-ci seraient plus âgés et/ou en couple, ces facteurs s’étendraient toutefois à la famille immédiate, soit le conjoint de fait, l’époux ou les enfants, ce qui pourrait bloquer l’admissibilité. Ainsi, à moins que les enfants d’Anna habitent le chalet, le fait qu’ils en soient propriétaires et le déclarent temporairement comme résidence principale aux fins de l’exonération pour gain en capital ne les empêcherait pas d’ouvrir un CELIAPP.

Vaut mieux plus tôt que tard

Vous comprenez donc que le véritable critère à retenir dans le cas des enfants de notre lectrice est qu’ils ne soient pas propriétaires de leur lieu principal de résidence. Par contre, il s’agit d’une information à valider dans le futur selon leur projet réel de propriété. En effet, si un conjoint est alors impliqué dans l’acquisition, celui-ci pourrait présenter une situation tout autre et conséquemment « contaminer » fiscalement l’admissibilité au CELIAPP.

Toutefois, comme souligné la semaine dernière, dans le pire des cas, les enfants auront bénéficié d’un don de leurs parents permettant une déduction fiscale contre leurs revenus qui peut même être reportée aux années où les revenus sont supérieurs. Quinze ans après l’ouverture, si les enfants n’ont jamais pu acheter d’habitation admissible, ils pourront transférer le solde du CELIAPP dans un REER sans réduire leurs droits de cotisation.

Anna pourrait par ailleurs faire valider son dossier par les professionnels — comptable ou planificateur financier — qui possèdent toutes les informations fiscales et immobilières des enfants, pour se faire rassurer. Il est toujours possible également de demander un avis en appelant à l’ARC.

Quelques éléments supplémentaires intéressants concernant le CELIAPP :

Il vaut mieux l’ouvrir quand on est jeune que trop tard. Comme en vieillissant, les enfants pourraient unir leur destinée à un conjoint de fait ou un époux déjà propriétaire, il faut mieux ouvrir le compte dès qu’on y est admissible, même si les liquidités ne sont pas encore au rendez-vous pour cotiser.

Attention aux pénalités. Des pénalités sont prévues en cas de cotisation excédentaire. Contrairement au REER, le CELIAPP n’a pas d’excédent de 2000 $ qui peut être versé sans pénalité.

Combiner RAP et CELIAPP.Pour les acheteurs qui ont un projet à court ou moyen terme, il est fort probable que les deux mécanismes soient utilisés pour constituer la mise de fonds. Toutefois, puisque les retraits du CELIAPP n’auront pas à être remboursés après l’achat, contrairement au RAP, les acheteurs dont le projet est à long terme ou qui n’ont pas des liquidités suffisantes pour cotiser aux deux comptes devraient privilégier le CELIAPP sur le REER.



Planificatrice financière, Sandy Lachapelle est présidente du cabinet indépendant Lachapelle finances intelligentes. ​