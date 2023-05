Décrocher en 3e année

Ça partait pourtant bien. À 5 ans, il était sélectionné à l’École internationale du quartier, une école primaire sélective et publique qui trie ses « éléments » en se basant sur des tests d’aptitudes. Certains parents préparaient déjà leurs gamins avec des examens et des tuteurs afin d’être acceptés en maternelle.

Ça s’est gâté dès la troisième année. La prof nous a glissé que notre fils avait un « profil de décrocheur ». La raison ? Non, pas la drogue ni la délinquance. En troisième année, tu as 8 ou 9 ans… Non, ses faibles notes en lecture étaient « le » signe précurseur d’un avenir inquiétant qui engendre des anarchistes. Nous étions estomaqués. De toute façon, dès la quatrième année, les élèves intègrent la notion de compétition, de performance, d’évaluations, d’examens et de notes. Les examens d’entrée au secondaire approchent ; il faut se qualifier.

On dit encore les élèves « forts » et les élèves « faibles », même dans les écoles évoluées où la pédagogie est un mélange de collaboration, de psychologie bienveillante qui a fait ses preuves avec les dauphins et de mentorat constructif. Faible… ça s’imprime dans ton cerveau à vie. Après, tu dois aller te reconstruire au gym tous les jours en poussant de la fonte. Pour devenir « fort ».

Mais je m’égare. En troisième année, nous étions déjà aux abois. Quoi ? ! Notre fils, digne héritier de la méritocratie (j’ironise), dont un des grands-pères fut ministre de l’Éducation, était déjà stigmatisé ? « Notre » parcours scolaire fut une longue colite ulcéreuse dont nous nous remettons à peine. Je vous fais grâce des détails. Je n’ai pas trop épilogué sur le système d’éducation tout du long ; j’attendais qu’il en sorte.

Notre système d’éducation est le reflet de ces classes sociales. C’est un échec — j’appellerais ça même une trahison — de ce que nous avons voulu.

Il a abandonné au cégep, lassé, usé, anxieux, démotivé, dépossédé d’un élan vital : la curiosité. Et avec la ferme certitude qu’il ne valait pas un clou, la fameuse estime de soi. Merci l’école. Ils sont à peu près 30 % comme lui, qui ne terminent pas leur cégep. Les amis de mon fils décrochent les uns et les unes après les autres.

Ah ! J’oubliais ! Comme les profs sont à boutte et surchargés (vous avez entendu la prof hurlante à l’école des Grands-Vents, récemment ?), on nous suggère fortement de médicamenter nos enfants ; les profs le sont déjà, ça ne suffit pas. Environ 40 % des élèves de la classe de 5e de mon fils battaient des cils sous effets spéciaux (le prof a vendu la mèche devant nous). Et on nous incitait à faire pareil. Pour obtenir de meilleures notes, bien sûr. Ou pour lui enfiler une camisole chimique, je n’ai jamais trop su.

Au secondaire, c’est pire

Le secondaire n’a fait qu’enfoncer le clou. Notre fils avait déjà décroché dans sa tête. Le basket l’a aidé. Nous avions choisi l’école pour ça, option sport, envoèye la dépense, nous le pouvions. Nous espérions que ça le sauverait. Pas le privé, le ballon. Il était bon, un des « espoirs » de l’équipe. Les coachs le voyaient en sport universitaire. Ils ont poussé. Mon fils aimait le ballon, mais pas la pression. Il a craqué : crises d’anxiété. Terminé le basket à 14 ans. Tant pis pour la NBA…

L’école l’avait une fois de plus soumis à sa loi de la performance. Pas du jeu — le meilleur moyen d’apprendre — non, des points. Être un gagnant pour pouvoir écraser les autres ensuite.

Je passe par-dessus — sans accuser les profs qui sont bien impuissants —, un enseignement basé sur le bourrage de crâne, aussi inutile que débile. Apprendre les parties de l’oeil en science, ça rime à quoi ? Au XXIe siècle, avec Google au bout du doigt ? Et leur faire lire Le comte de Monte-Cristo ? Bonne chance… Et après ça on s’étonne que 75 % des jeunes qui décrochent disent s’ennuyer à l’école… (bit.ly/3LQ6uyp).

J’ai jasé de performance avec le réalisateur du récent et excellent documentaire L’école autrement (Télé-Québec). Érik Cimon a trimé trois ans et demi sur le sujet, interviewé 80 personnes dans le système et propose de véritables solutions avancées par le milieu, pas par des fonctionnaires qui envoient leurs enfants au privé. Quatre profs — pour des dizaines de refus — ont courageusement accepté de parler à la caméra.

En tant qu’élève, je considère que l’école m’a volé mon adolescence. J’étais premier de la classe, hein ? Je m’y suis ennuyé. Je n’ai pas été heureux.

La réforme du ministre qui pleure sur le troisième lien au lieu de brailler sur notre système d’éducation ? Le réalisateur n’y croit pas : « Ça n’empêchera pas les jeunes de décrocher. » Les enseignants non plus d’ailleurs, dont près de la moitié abandonnent au bac et de ceux qui terminent, 50 % ne tiendront pas en classe cinq ans.

Dans le film, on remet en question les évaluations : « Faut que tu aies une bonne note, sinon tu ne pourras pas aller à la bonne école, et tu n’auras pas la bonne job, me souligne Érik Cimon. Dès la quatrième année, les enfants l’ont intégré. Dans le sport-études, c’est pareil, si tu es bon, tu vas faire du cash. L’école est le reflet du système capitaliste et ça rend les gens malheureux. Les profs décrochent pour les mêmes raisons que les jeunes. » La maudite performance.

L’école éteignoir, un principe d’excellence

Le professeur Sylvain Larose (je vous en ai déjà parlé ici : bit.ly/3NW03fU) fait partie du documentaire L’école autrement. Il me souligne que l’école est devenue une machine à diplômer, pas à apprendre à réfléchir. « Depuis 10-20 ans, tout est tourné vers la réussite, pas l’apprentissage. Je ne suis pas étonné que des étudiants brillants décrochent. On n’est pas là pour l’élève, on est là pour servir l’État. On veut de bons élèves qui vont faire de bons travailleurs qui vont enrichir des gens qui sont déjà riches. C’est l’anarchiste qui parle… »

En plus d’enseigner l’histoire au secondaire et d’être anarchiste, Sylvain enseigne la didactique en univers social à l’Université de Montréal. Il me mentionne que seulement 25 % de ses étudiants ont ce qu’il faut pour devenir prof. L’enseignement est un plan B ou C pour la plupart. À cause des salaires et des conditions. Mais le plus déprimant s’en vient : « Y’a des études qui montrent que la créativité chez les jeunes est énorme à la maternelle et plus ça avance, plus elle baisse, me mentionne Sylvain. On normalise le jeune. Il rentre avec une créativité hallucinante, il ressort éteint. On décroche de l’école parce qu’elle est ennuyeuse. Elle n’est pas signifiante. C’est une école qui gave l’élève, au lieu d’un endroit qui alimente sa curiosité naturelle. »

Ce ne sont pas les plus créatifs qui terminent ce parcours à obstacles. Il est là le drame de notre système d’éducation. Et de notre société entière.

