Défendre l’indéfendable comme modèle d’affaires

Au premier étage de la résidence Mont-Carmel, mercredi après-midi, la salle commune était bondée. Une cinquantaine de personnes s’étaient rassemblées pour assister à la projection du documentaire Évincés. Les aînés contre-attaquent, diffusé vendredi sur Noovo.

Ce documentaire réalisé par Noémi Mercier et Alexis Chartrand retrace la lutte acharnée des locataires de la résidence privée pour aînée (RPA) Mont-Carmel, dans l’arrondissement montréalais de Ville-Marie, qui résistent depuis janvier 2022 à une tentative d’éviction orchestrée par le jeune magnat de l’immobilier Henry Zavriyev.

Le documentaire Évincés. Les aînés contre-attaquent reçoit ces jours-ci un accueil très remarqué. Il y a deux semaines, Marie-Paule Lebel et Suzanne Loiselle, qui s’impliquent depuis plus d’un an sur le comité de résidentes se mobilisant au nom des 190 personnes âgées visées par les manoeuvres de Zavriyev, étaient invitées sur le plateau de Tout le monde en parle pour raconter leur histoire.

Avec leur habituel aplomb, ces deux femmes qui ont consacré toute leur vie à la justice sociale ont rappelé l’évidence : ce n’est absolument pas logique qu’un promoteur immobilier ait le champ libre pour acquérir un immeuble sous promesse de préserver la vocation de RPA, puis bafouer son contrat d’achat en coupant aussitôt les services et en envoyant un avis d’éviction aux locataires. Comment se fait-il que ni le gouvernement ni les tribunaux ne soient capables de l’empêcher, concrètement, de jeter des personnes aînées à la rue ou de dégrader leur milieu de vie au point où elles s’en iront par elles-mêmes ?

L’affaire suscite une indignation quasi unanime. Enfin, il suffit d’avoir un sens minimal de la justice pour s’apercevoir que cette situation est révoltante — et pour s’inquiéter de l’impotence de l’État (et de la loi) face au pouvoir effectif du capital.

Le modèle d’affaires d’Henry Zavriyev a été maintes fois exposé dans les médias. J’ai souvent parlé ici de Mont-Carmel, mais c’est un cas de figure qui se répète un peu partout. Par l’entremise de son entreprise, Leyad, Zavriyev acquiert des immeubles en mal d’amour qui logent des personnes souvent trop vulnérables pour se défendre — des RPA, des maisons de chambre — pour les retaper, en chasser les locataires, puis les revendre ou les relouer à fort prix.

Dans le cas de Mont-Carmel, la situation s’est judiciarisée. En juillet 2022, les résidents ont obtenu une ordonnance de la Cour supérieure obligeant le propriétaire à maintenir l’exploitation et la certification de la RPA. Or, malgré cette ordonnance, la dégradation des lieux et l’interruption des services offerts dans la résidence sont telles que Zavriyev fait aujourd’hui face à une accusation d’outrage au tribunal. Qu’à cela ne tienne, il persiste, sans gêne ni réserve.

Dans Évincés, l’entrepreneur plaide sa cause à Noémi Mercier. Contrairement à ce que « les médias » laissent miroiter, le jeune entrepreneur n’est pas un capitaliste sans empathie. Face aux inquiétudes des résidents de la RPA Mont-Carmel, qui doivent désormais s’adapter à un milieu de vie dit « multigénérationnel », Zavriyev se donne un noble rôle. Il propose des logements à des personnes immigrantes et réfugiées, explique-t-il, des gens que personne d’autre ne veut loger.

À l’entendre, on croirait presque qu’il agit comme un mécène : il rénove des immeubles qui en ont besoin pour les offrir à des locataires vulnérables. Et surtout, il insiste pour qualifier la nature de la résistance rencontrée à la résidence Mont-Carmel : ce sont sept personnes qui font beaucoup de bruit à elles seules, et les médias tombent dans le panneau, dit-il.

Il fallait entendre les exclamations suscitées par ces propos émises par les résidents rassemblés mercredi pour visionner le documentaire. Il est impossible de nier les liens de solidarité tissés entre les locataires, bien au-delà des sept personnes initialement mobilisées.

Reste que l’indignation partagée n’assure pas la victoire. Bien sûr, les résidents ont jusqu’ici remporté plusieurs manches : la bataille de l’opinion publique, l’appui de la Cour supérieure, l’attention du législateur… Sauf qu’il s’agit d’une guerre d’usure et, à ce chapitre, le propriétaire jouit du bénéfice de l’inaction.

Personne, pas même les tribunaux, ne se montre favorable à la posture de Zavriyev. Mais peu importe, au fond ; il n’a aucune raison d’arrêter de défendre l’indéfendable. Cela fait partie du modèle d’affaires : les frais judiciaires s’ajouteront simplement à la colonne des dépenses. Ils seront épongés à terme par le profit tiré d’un bien immobilier qui, lui, continue de s’apprécier. En revanche, le temps volé aux résidents et leur quiétude perdue ne reviendront jamais.

Alors qu’Évincés fait son petit bout de chemin, Zavriyev parle soudain de vendre la résidence Mont-Carmel. Achetez-le, cet immeuble, si vous vous souciez tant du sort de ses résidents, confiait-il dans une entrevue à Radio-Canada. Si personne n’en veut — pas le gouvernement, pas les groupes sociaux — , peut-être suis-je la meilleure personne pour s’en occuper, après tout…

La rhétorique est perverse et l’hypocrisie est évidente comme le nez au milieu du visage. Tout le monde comprend que, dans cette affaire, tout le monde est perdant — les locataires aînés, les nouveaux résidents, même l’autorité publique. Tout le monde, sauf Henry Zavriyev. Après tout, ce n’est pas grave d’être unanimement haï si l’on peut malgré tout faire un coup d’argent.

Pour illustrer comment le libre marché répartit les victoires et les défaites, pour mesurer l’importance qu’il accorde à l’utilité publique et à l’équité dans son administration des intérêts, on pourrait difficilement imaginer un meilleur exemple.