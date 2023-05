Deneuve, égérie

Sur mon chemin vers Cannes, où le grand festival de cinéma s’éclatera du 16 au 27 mai, je pense à l’affiche de cette 76e édition. On y admire en noir et blanc la toute jeune Catherine Deneuve remonter coquettement ses cheveux sur un quai près de Saint-Tropez. C’était à l’heure du tournage en 1968 de La chamade d’Alain Cavalier, adapté du roman de Françoise Sagan.

Que serait Cannes sans Deneuve ? La blonde icône du cinéma français s’y profile depuis si longtemps qu’elle est devenue un repère immortel. Brigitte Bardot a quitté le navire depuis belle lurette au profit de ses animaux, Jeanne Moreau s’est envolée après avoir chanté Le tourbillon de la vie et ébloui les foules de son talent. Tant de cinéastes consacrés, de vedettes montées aux nues furent remplacés par de nouvelles célébrités écorchant des noms illustres désormais engloutis. Deneuve demeure un phare qui rit et joue de son statut dans la baie de Cannes, où les yachts et les stars se succèdent au fil des lunes et des marées.

Dans une de ses chroniques pré-attentat à Charlie Hebdo, Philipe Lançon l’imaginait un jour, plus que centenaire, habiter « un palais marocain, entourée d’une cour de vieux critiques célibataires, venimeux et pâmés ». Mais Deneuve le quitterait sans doute chaque année, comme jadis son château de Primard, pour astiquer son auréole sur la Croisette.

Je couvre cette manifestation mythique depuis 1993, un horizon de 30 années avec rares défections. Vraie éternité en survol de temps doux, de crises et d’époques. Bons crus, mauvais crus, Deneuve, impériale et glacée, surgissait quelque part, à l’affiche d’un film ou pas, les paparazzis aux trousses, tendant son sourire de condescendance ironique, étoile des grandes soirées caritatives, cariatide du palais.

La grande actrice française aura été vice-présidente du jury en 1994 aux côtés de Clint Eastwood, palmée d’honneur en 2005, puis, trois ans plus tard, couronnée pour l’ensemble de sa carrière. Les palmarès de la compétition lui ont toujours refusé leurs lauriers d’interprétation. Qu’importe ? Sa seule présence constitue à Cannes un gage de chic et de qualité. Ainsi scintillent devant les lampions les icônes dorées sur leur socle.

Elle trônait devant le massif de l’Esterel bien avant mes souvenirs, déjà au poste en 1964, chantonnant dans Les parapluies de Cherbourg, éclatante sous le mistral en jeune fille en fleur. Elle se fera encore photographier en bijoux et robe de soirée quand je cesserai de m’y pointer.

Sous l’image maternelle de l’affiche, sa fille Chiara Mastroianni officiera bientôt comme maîtresse de cérémonie. Affaire de famille. Deneuve devrait venir circuler dans nos parages aux heures d’affluence. Sinon, à quoi servent les légendes ?

Monument de chair et de soie, actrice de finesse, de précision mais non de chaleur, avec sa verve souvent intempestive et ses duretés de reine, l’interprète de Belle de jour, du Dernier métro et d’Un conte de Noël, la muse de Luis Buñuel, de François Truffaut, de Manoel de Oliveira, d’Agnès Varda, de Jacques Demy a vu disparaître nombre de ses cinéastes fétiches. Aussi sa soeur actrice Françoise Dorléac et ses anciens compagnons Marcello Mastroianni et Roger Vadim, sans perdre pied pour autant dans le sable enchanté.

Cannes est une femme. Mais une femme parée et ornée. Par-delà son admirable carrière, on y chérit la belle actrice que nul ne veut voir vieillir et épaissir, embaumée dans ses parfums et son regard énigmatique.

Le fantasme est prince au royaume du mythe. Pour une cinéaste d’exception à la petite silhouette bondissante comme Agnès Varda, croquée en acrobate de la caméra sur l’affiche du festival 2019, combien de figures déifiées ont pris la pluie et le soleil au fronton du palais au fil des éditions ? Deneuve sera livrée en photo format géant durant sa radieuse jeunesse. À ses pieds, le temps s’est arrêté.

Cannes bouge moins vite qu’ailleurs. Plus une institution est chargée de symboles, plus ses évolutions se font à pas prudents. Longtemps, au sein du jury de la compétition, la présence féminine se résumait surtout à la splendeur d’actrices en nuages d’élégance. Davantage de réalisatrices participaient aux choix des palmarès de ces dernières cuvées, dont cette fois la Française Julia Ducournau, palmée d’or pour Titane.

Face au contenu de la compétition, mille reproches s’élevaient pour condamner le faible pourcentage de femmes cinéastes adoubées avec leurs films. Elles composeront en 2023 le tiers des élus en quête de palme d’or. Un record ! Des images de tous horizons et même d’Afrique viendront dévoiler les perceptions féminines à l’écran. On les souhaite plus bigarrées que sur les clichés où Cannes a enfermé plus souvent qu’à son tour les actrices condamnées de gré ou de force à faire rêver.

Cette chronique fait relâche pour un mois, car je couvrirai le Festival de Cannes.