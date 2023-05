Participe pertinent

Je ne suis pas un fétichiste du participe passé. Je suis profondément attaché au français et je n’aime pas qu’on le bouscule pour des broutilles, mais je suis prêt à discuter de sa réforme si les raisons qu’on avance pour la faire sont bonnes.

Affirmer, par exemple, qu’il faut simplifier le français parce qu’il est inutilement complexe ne me semble pas une raison valable. Bien des choses, dans la vie, sont difficiles et en retirent de la valeur. Il serait plus facile de jouer au tennis avec de grosses balles en mousse sur un terrain plus petit, mais le sport y perdrait en beauté et en profondeur.

Cette analogie a toutefois ses limites. Ne pas savoir jouer au tennis n’est pas un drame. Ne pas savoir écrire, dans nos sociétés développées, en est un. Il y a là un enjeu démocratique. La personne qui n’écrit pas par peur de ne pas être à la hauteur de la norme linguistique ou sociale voit sa valeur citoyenne amoindrie.

Par conséquent, si certains éléments de la langue s’avèrent des obstacles insurmontables pour une majorité de citoyens dans leur maniement de l’outil, il faut en discuter. Faisons-le avec prudence, toutefois, parce qu’on n’entame pas insouciamment un trésor dont on a hérité.

Au Québec, le débat sur la réforme de l’accord du participe passé a été récemment relancé par l’Association québécoise des professeur.e.s de français (AQPF). Cette dernière propose de ne retenir que trois règles : les participes passés employés seuls s’accordent comme un adjectif avec le nom ou le pronom, les participes passés avec l’auxiliaire être ou ceux des verbes pronominaux s’accordent avec le sujet et les participes passés avec l’auxiliaire avoir sont invariables.

Les deux premières règles retenues relèvent déjà de la norme et ne font donc pas débat, à l’exception de la modification, tentante mais contestable, concernant les participes passés des verbes pronominaux. C’est la troisième qui met le feu aux poudres.

La vice-présidente de l’AQPF n’a pas aidé sa cause en la défendant mal. La règle est vieille, a-t-elle dit, donc elle n’est plus pertinente. Un tel mépris du passé n’est pas digne d’une association d’enseignants et n’a aucune valeur argumentative. Bien des vieilles choses, en effet, sont précieuses.

La règle est si compliquée, a ajoutéla porte-parole de l’AQPF, qu’elle exige de nombreuses heures d’enseignement, qui pourraient servir à des apprentissages plus utiles. Pour être moins insignifiant que le premier, ce deuxième argument n’en reste pas moins faible. Apprendre le français, dans une classe de français, n’est jamais du temps perdu et se pencher sur les subtilités de l’accord du participe passé avec avoir regorge de potentiel pédagogique.

L’idée, enfin, qu’il serait préférable de se concentrer sur les « régularités de la langue française » plutôt que sur les exceptions est défendable,mais rien, dans l’état actuel des choses, n’interdit de le faire.

Une argumentation aussi décevante donne raison à l’enseignant Gabriel Laverdière. « Certains enseignants abordent la règle en en soulignant la prétendue difficulté ou en en délégitimant l’usage, ce qui consolide le défaitisme des élèves, alors qu’il faudrait susciter leur curiosité », écrivait-il dans une lettre au Devoir du 19 avril 2023.

Les détracteurs de la réforme ont tort, par ailleurs, de crier au nivellement par le bas et de croire que le Québec fait bande à part dans cette affaire. La réforme appuyée par l’AQPF a été concoctée par de savants linguistes, trouve des partisans crédibles dans toute la francophonie et peut se réclamer d’une longue tradition, ce qui illustre d’ailleurs la bêtise qu’il y a à discréditer une règle sur la base de son ancienneté. En 1900, par exemple, le Conseil supérieur de l’instruction publique de France plaidait déjà pour l’invariabilité du participe passé construit avec l’auxiliaire avoir.

Cette question « est de loin le domaine le mieux décrit, le plus discuté de la langue française », écrit le linguiste Bernard Cerquiglini dans Un participe qui ne passe pas (Points, 2021), un petit essai d’une prodigieuse érudition qui fait brillamment le point sur cet enjeu.

Après avoir raconté la rocambolesque histoire de l’accord du participe passé, Cerquiglini se prononce sur la réforme proposée. La règle actuelle selon laquelle le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec son complément d’objet direct lorsque celui-ci est antéposé (placé avant) doit demeurer parce qu’elle permet d’éviter des ambiguïtés. Écrire « la mort de cet homme que j’ai tant désiré » ne signifie pas la même chose qu’écrire « la mort de cet homme que j’ai tant désirée ». Dans tous les autres cas, souvent tirés par les cheveux, où l’auxiliaire avoir est en cause, Cerquiglini plaide pour l’invariabilité obligatoire.

Sa proposition me semble plus avisée et mieux défendue que celle de l’AQPF.

Chroniqueur (Présence Info, Jeu), essayiste et poète, Louis Cornellier enseigne la littérature au collégial.