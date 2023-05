La poche bleue du Canada

Face à la perspective de voir le Canada ouvrir les vannes de l’immigration afin de compter 100 millions d’habitants d’ici la fin du siècle, tout le discours du gouvernement Legault sur le rapatriement des pleins pouvoirs en cette matière paraît soudainement accessoire.

Avec ou sans eux, personne ne forcera le Québec à accueillir en permanence les immigrants dont il ne veut pas. Il pourra très bien choisir d’être réduit à une poche bleue francophone sur le continent, qui se réduirait progressivement et aurait au sein de la fédération la même influence que l’éléphant peut reconnaître à la souris. Ou encore de suivre le mouvement, en haussant les seuils quelque part entre 120 000 et 150 000 nouveaux arrivants, qu’il sera bien incapable d’intégrer, et de réaliser ainsi le rêve de Lord Durham.

D’ailleurs, avec l’Initiative du siècle, on peut aussi se demander à quoi rimerait le nouveau plan d’action sur les langues officielles rendu public il y a deux semaines par la ministre Ginette Petitpas Taylor.

Déjà irréaliste dans l’état actuel des choses, l’objectif d’accueillir un nombre suffisant d’immigrants francophones pour assurer la pérennité du français hors Québec devient carrément de la frime. La disparition de la fleur de lys sur la nouvelle couronne canadienne offerte à Charles III apparaît finalement comme une projection symbolique de l’avenir.

Justin Trudeau dit ne voir aucun danger pour le Québec, mais l’Assemblée nationale est unanime à dire que la hausse des seuils d’immigration prévue par le gouvernement fédéral « est incompatible avec la protection de la langue française au Québec ». La question qui se pose est donc la suivante : qu’est-ce qu’on fait ?

• • • • •

Le gouvernement Legault a renoncé au grand forum sur l’immigration qui avait été évoqué l’an dernier. Dès lors, la révision de la planification pluriannuelle de l’immigration pour les années 2024-2027, qui aura lieu à la fin août, devrait être le moment d’avoir cette discussion collective.

Même si le PLQ a présenté un projet de loi qui inclurait l’immigration temporaire, qui connaît une croissance fulgurante sous la pression des entreprises avides de main-d’oeuvre, la ministre Christine Fréchette entend toutefois limiter l’exercice aux seuls immigrants permanents. Cela exclut à plus forte raison l’examen des implications de la hausse des seuils qu’envisage Ottawa.

Dans l’esprit de M. Legault est le « court terme », comme si cela ne constituait pas le début du long terme et qu’il sera toujours de réagir à l’initiative fédérale quand le Québec se trouvera devant un fait accompli.

On peut très bien comprendre que la mairesse Plante ne veuille pas se mêler du débat, mais y voir simplement une « chicane » de plus entre Québec et Ottawa constitue une banalisation suicidaire. M. Legault manquerait tragiquement à ses responsabilités en refusant de tenir le débat de peur d’en perdre le contrôle.

• • • • •

Le passé récent enseigne que les sursauts de nationalisme du PLQ sont passagers. Le voilà qui s’inquiète de la capacité d’accueil du Québec et accuse le gouvernement de sous-estimer la menace que constitue l’immigration temporaire.

Bien entendu, il n’ira jamais jusqu’à dire que l’appartenance à la fédération canadienne pourrait aussi devenir un danger. On peut même penser qu’il n’attend que l’occasion d’en redevenir le champion qu’il était jadis.

Le premier ministre avait déclaré l’an dernier qu’on pouvait toujours défendre le projet souverainiste pour des raisons d’ordre identitaire, mais pas pour des raisons financières. Il s’agit maintenant de savoir s’il estime que ces dernières peuvent justifier que l’on sacrifie son âme.

Depuis qu’il a quitté le PQ pour fonder la CAQ, M. Legault s’est toujours arrangé pour ne pas avoir à se poser cette question, se contentant d’ironiser sur les nostalgiques du pays imaginaire qui attendent le « Grand Soir » pendant que lui-même vit dans le pays réel et travaille à rendre les Québécois aussi riches que les Ontariens.

Il tente toujours de faire croire — et peut-être de se convaincre lui-même — que la solution réside dans l’autonomie préconisée par la CAQ, alors que son « Nouveau projet pour les nationalistes du Québec » décrit un pays qui relève de la pure fantaisie et que la réalité est celle devant laquelle l’Initiative du siècle place le Québec.

Elle constitue en soi la plus éclatante démonstration que le sort du français et de la nation québécoise ne présente aucun intérêt pour le reste du Canada. Au reste, pourquoi s’en soucierait-il si le Québec lui-même ne semble pas trop s’en faire ?